Austria-Fans: „Momentan zählen nur die Ergebnisse“

Die Wiener Austria setzte sich beim Auftaktspiel im unteren Playoff mit 1:0 gegen die Admira durch. Wir haben uns im Austrian Soccer Board umgehört was die Fans zum Sieg ihrer Mannschaft sagen. Sind sie mit der gebotenen Leistung zufrieden?

Mathias13: „Für mich ein sehr glücklicher Sieg. Die Taktik der Admira ist eigentlich wunderbar aufgegangen. Wir hatten zwar bis zur 60. Minute ca. mehr vom Spiel, aber die Admira hatte hinten raus viel, viel bessere Chancen. Warum wir die Partie gewonnen haben, weiß ich eigentlich nicht… Die banale Antwort: Wir haben ein Eiertor geschossen und die Admira ist in Person von Bakis am eigenen Unvermögen vorm Tor gescheitert. Aber okay, wir wollten drei Punkte, egal wie, und genau das haben wir bekommen. Ergebnisse sind in der jetzigen Situation das einzige, was wirklich zählt und das Ergebnis stimmt heute. Hoffentlich kommen wir jetzt in einen Rhythmus und hoffentlich haben die Burschen jetzt Selbstvertrauen. Das werden wir am Samstag brauchen. St Pölten wird nach heute nur so davor strotzen.“

Gizmo: „Warum wir nach einer Führung immer aufhören zu spielen versteh ich nicht. Jedes Mal die letzten zehn Minuten wie eine Schülermannschaft die ums Tor bettelt.“

tifoso vero: „Ein verdienter, wenn auch glücklicher Sieg! Verdient deshalb, weil wir zwei Drittel des Spiels die bessere Mannschaft waren. Glücklich, weil Admira zum Schluss die besseren Chancen hatte. Insgesamt ein gutes, spannendes Spiel. Admira hat eine gute Mannschaft und auch einen guten Trainer. Die werden oben, nicht unten mitspielen. Die besten bei uns: Palmer Brown und Demaku, aber auch Klein und Grünwald.“

HwG: „Für mich war Admira besser. Danke für drei Punkte!“

DaMarkWied: „Ergebnis passt, aber sonst muss da schon noch eine gewaltige Steigerung her.“

kingpacco: „Admira die bessere Mannschaft, so ehrlich muss man sein. Aber man muss auch sagen, dass die Admira bis zum 1:0 nix getan hat fürs Spiel. Und man muss auch sagen, dass die Admira hier nie mit elf Mann das Spiel beenden darf. Schösswendtner hätte schon erste Halbzeit vom Platz müssen.“

XSCHLAMEAL: „Wichtiger Sieg. Alles in allem waren wir bis auf die ersten 10-15 Minuten wirklich schlecht. Sorry aber trotz des Sieges muss da eine enorme Steigerung her – wie schon das ganze Jahr. Auch wenn es das erste Spiel nach einer ungewohnten Pause war, die Angst nach dem 1:0 war eine Gemeinheit. Wieso ein Grünwald auf der Position beginnt, die er anfangs gespielt hat weiß niemand, er weiß zumindest nicht was er dort machen soll – er ist auf anderen Positionen wichtiger und besser aufgestellt.“

Hurricane: „War zum Ende hin ein Zittersieg aber Hauptsache mal endlich wieder gewonnen nach sechs Unentschieden in Folge.“

pesce: „Ich weiß ja nicht wie die Mannschaften von ilzer sonst gespielt oder gepresst haben, aber es fällt echt schwer hier irgendeine Art von Offensivpressing zu erkennen. Gefühlt laufen wir da so viele unnötige unabgestimmte Kilometer, das tut schon richtig weh beim Zusehen.“

tifoso vero: „Bei aller auch berechtigter Kritik sollte man nicht übersehen, dass es das erste richtige Spiel nach drei Monaten war und es zunächst ausschließlich um die drei Punkte ging. Da kann es spielerisch noch nicht so funktionieren, da spielen auch die Nerven eine große Rolle. Man hat ja zum Schluss gesehen, dass man da noch mental besser arbeiten muss. Wie schon gesagt, heute ging es nicht um die Kür, sondern ausschließlich um die Pflicht(punkte). Und deshalb bin ich zumindest einigermaßen zufrieden, wenn auch nicht happy.“

Gizmo: „Die Admira hat 70 Minuten quasi nicht am Spiel teilgenommen, sich mit 8-9 Feldspielern hinten eingeigelt. Wie Janko und Kogler in der Pause richtig gesagt haben, da kann keiner zaubern gegen so eine destruktive Spielweise. Jene die sich Feuerwerke erwarten würde ich die nächsten fünf Wochen ein anderes Hobby empfehlen, gegen uns werden alle mauern – außer vielleicht Altach daheim.“

