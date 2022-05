Austria-Fans: „Müssen endlich gegen die Klagenfurter gewinnen“

Die Wiener Austria will mit einem Sieg gegen Austria Klagenfurt den Erzrivalen aus Wien überholen, da die Grün-Weißen gegen RB Salzburg voraussichtlich Punkte lassen...

Die Wiener Austria will mit einem Sieg gegen Austria Klagenfurt den Erzrivalen aus Wien überholen, da die Grün-Weißen gegen RB Salzburg voraussichtlich Punkte lassen werden. Wir wollen uns ansehen was die Fans der Veilchen vor dem Spiel gegen Austria Klagenfurt erwarten. Alle Kommentare stammen aus dem Austrian Soccer Board, Österreichs größtem Fußball-Diskussionsforum.

Violafanatic: „Bin komplett aufgezuckert und werde mit einer kleinen, feinen Delegation den Weg zum Wörthersee finden. Hoffe, dass wir die Klagenfurter endlich schlagen können. Djuricin hat eine Gehirnerschütterung, von dem her rechne ich fast mit Ohio von Beginn an. Was ist eigentlich mit einem Husko? Scheint mir leider so, als wäre der erst wieder ein Thema in der nächsten Saison. Martel kommt wieder retour, damit sollten wir wieder mit dem angestammten Zentrum spielen können. Schätze, Fischer wird auf die Zehn rücken, flankiert von Jukic und Keles. Ist ein Must Win für Platz 3-4- bin aber zuversichtlich, dass das realisierbar sein wird.“

bigben79: „Pflichtsieg! Es muss mit zwei Stürmer begonnen werden zur Absicherung müssen Mühl, Galvao und Martel reichen. Statt Grünwald ein zweiter Stürmer und Braunöder auf die Grünwald-Position. Grünwald wird dann als Wechselspieler das Siegtor erzielen – bei seinem letzten Match in Kärnten.“

Groovee: „Für unsere Zukunft ist das wohl das wichtigste Spiel der letzten Jahre. Wenn man hier nicht gewinnt hat man sportlich international eh nix verloren. Finanziell wird es uns dann nächstes Jahr nochmal stärker herreißen wies ausschaut…Zusätzlich könnt es dann in der letzten Runde extrem bitter werden und wir überhaupt mit leeren Händen da stehen. Also egal wie gewonnen wird und egal wie das letzte Match dann gegen Sturm ausgeht – dieses Spiel MUSS gewonnen werden. Ich nehme jeden dreckigen Sieg…egal ob VAR Fehler, unverdient…alles scheißegal….ich hoffe die Spieler wissen WIE wichtig dieser Sieg wäre und hauen sich dementsprechend bis zur letzten Sekunde rein und legen dem Gegner ausnahmsweise mal kein Tor auf. Muss einfach ohne Wenn und Aber gewonnen werden…MUSS.“

Dave Gahan: „Keles will ich fix in der Anfangsformation sehen. Ich glaube nämlich, dass er derjenige ist, der Ohio mit geeigneten Bällen versorgen kann.“

Rickson: „Ich hoffe, dass wir offensiver auftreten als bei den letzten Spielen, wieder mal abwarten und schauen könnte uns Punkte kosten. Wird wohl das absolute Schlüsselspiel und entscheidend um Platz 3.“

DeusAustria: „Um Platz 4 abzusichern muss das gewonnen werden. Wenn dann Red Bull auch noch Schützenhilfe leistet wäre es natürlich umso besser.“

Waluigi_1911: „Ganz egal wie das Spiel auch ausgehen mag: Ich setz einen 20er, dass der Pacult wieder in einer Tour sudern wird.“

