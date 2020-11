Austria-Fans nach Altach-Nullnummer: „Mit dem Team ist nicht mehr drin“

Die Fans der Wiener Austria sind nach dem 0:0 in Altach erneut konsterniert und sehen ihr Team mittlerweile dauerhaft eher in der unteren Tabellenhälfte...

Die Fans der Wiener Austria sind nach dem 0:0 in Altach erneut konsterniert und sehen ihr Team mittlerweile dauerhaft eher in der unteren Tabellenhälfte angesiedelt. Wir haben die Fanmeinungen aus dem Austrian Soccer Board, Österreichs größtem Fußballforum zusammengetragen.

DrSaurer: „Das war so richtig schlecht. Erst ab der 80. Minute hat man zu spielen begonnen.“

vamp_ire: „Dank Pentz wurde es ein 0:0 heute in Altach…..das sagt ohnehin schon alles. Das hat mit einer Wiener Austria einfach nichts mehr zu tun…“

farii: „Ein normales Spiel der Wiener Austria seit 3 Jahren.“

hope and glory: „Erste Halbzeit unter aller Sau und wie ein Absteiger, zweite Halbzeit etwas besser und nur mehr wie ein Abstiegskandidat. Wir dürften echt nicht mehr Qualität im Kader haben. Handl, Pichler, Palmer-Brown und Wimmer mit Abstrichen unsere Besten. Rest eine absolute Vorgabe und nicht bundesligatauglich.“

Mathias13: „Das war wieder einmal eine Partie Not gegen Elend. Über 80 Minuten war Altach meiner Meinung nach das kleinere Übel. Zum Schluss hatten wir dann ein paar Chancen, aber ganz ehrlich: Wenn die Mannschaft nur 10 Minuten lang den Eindruck macht, als würde sie das Spiel gewinnen wollen, ist das zu wenig…“

Südveilchen: „Positiv ist, dass nun wohl auch die Letzten erkannt haben sollten, dass es die letzten Jahren nicht an den Trainern lag. Schon die letzten Jahre hätte man Klopp, Mourinho oder Guardiola oder eben Stöger hinstellen können und sie wären mit dem Kader gescheitert. Es lag und liegt primär am katastrophal zusammengestellten Kader. So als hätte man ihn erwürfelt. Ohne Idee für welchen Fussball die Austria im 21 Jahrhundert stehen will, oder vollkommen veraltet und nicht mehr zeitgemäß um an die Spitze zu kommen.“

and111: „Diese Mannschaft hat einfach keine Qualität, da kann man den besten Trainer der Welt hinstellen und es wird nicht funktionieren. Qualitativ sind wir einfach genau da, wo wir hingehören und zwar im unteren Mittelfeld, weit entfernt von den Top 4.“

Beamero: „Kein Gegentor bekommen, auswärts nicht verloren und wieder einen wichtigen Punkt im Abstiegskampf gemacht. Summa summarum also ein weiteres Fußballfest, welches wie so oft Lust auf mehr macht. Ein Fußballtraum in violett, insbesonders die letzten 3-4 Jahre. Und das beste ist, dieser Lauf wird wohl noch lange so weitergehen. Toll!“

maxglan: „Fazit: Wenn man Woche für Woche dieselbe spielerische Unleistung zeigt und man dann trotzdem immer noch die gleichen Spieler aufstellt, darf man sich nicht wundern, wenn sich nichts ändert. Stöger hat den spielerischen Ansatz anscheinend auch aufgegeben, anders kann man sich das taktische Verhalten nicht erklären.“

DerFotograf: „Um es auf den Punkt zu bringen, diese Mannschaft ist nicht bundesligareif und selbst ein Stöger schafft es nicht aus diesem dilettantischen Haufen etwas Erfolgreiches zu formen.…“

Finlay Mickel: „Stöger ist schlau und spielt mit uns seinen Wr. Neustadt Kick. Hinten stehen und kontern. Für anderen Fußball sind wir viel zu schlecht.“

district_sixteen: „Schön langsam sollte man erkennen, dass in dieser Konstellation (vor allem im Zentrum) kein besserer Fußball möglich ist. Warum dennoch immer Grünwald und Ebner dort auflaufen und Sarkaria in die Zehner-Position gezwungen wird, ist mir ein Rätsel. Ob’s mit Demaku, Fitz und vorne vielleicht Turgeman besser wäre? Ja vielleicht, stehen aber nicht zur Verfügung und dennoch hätte man aktuell andere Optionen. Warum diese nicht genutzt werden, müssen wir Stöger fragen.“

tifoso vero: „Ein wenig erinnert mich diese Situation an Mitte/Ende der Neunziger. Damals kam dann Stronach als „Retter“. Uns fehlt es an finanziellen Mitteln, da etwas rasch zu ändern. Und ja, die Unzufriedenheit wird gegenüber den Neunzigern noch einmal deutlich durch die Präsenz der social-Medien gesteigert, wo man sich dann in etwas „hineinsteigern“ kann, was die ganze (violette) Welt dort unruhig macht. Ich dagegen plädiere für Ruhe in dieser Situation. Denn mit Aufgeregtheit lassen sich kaum Problem lösen.“

Mons Ivar: „Grünwald ist reif für einen anderen Posten im Verein, fußballerisch ist er keine Hilfe mehr. Wie Ebner Fußballprofi wurde ist mir auch schleierhaft.“

Vince Vega: „Natürlich muss mehr aus den Spielern rausgeholt werden, aber anscheinend ist die Decke über uns nicht so hoch wie manche glauben, das sollte bald mal jeder kapiert haben. Als Stöger gekommen ist hat sich jeder gefreut und die meisten waren sich im Klaren dass es eine Zeit dauern wird, bis wir Fußball und Erfolge sehen. Manche glauben wir holen einen neuen Trainer und spielen sofort vorne mit. Das ist noch immer die selbe Austria (bis auf wenige Ausnahmen) von vor 1, 2 Jahren, und das wird sich so schnell nicht ändern. Dazu kommt halt dass ein Monschein noch vor kurzem unsere Torgarantie war, und jetzt wie ein Badkicker spielt. Schade, aber was soll’s.“

Herr Rossi: „Äußerst zähe Angelegenheit, was aber zu erwarten war. Man muss emotionslos zur Kenntnis nehmen, dass in dieser Saison Teams wie Admira, Wattens, Altach, Hartberg oder Ried unsere Gegner sind und in diesen Partien die Tagesverfassung bzw das Spielglück den Ausschlag geben werden – aber sicher nicht die höhere Qualität der Kicker. Wie man im Übrigen von einen Umbruch sprechen kann, wenn Woche für Woche stets die gleichen limitierten Durchschnittsspieler aufgeboten werden anstatt endlich einmal einigen Talenten von den Violets für einige Runden eine Chance zu geben, ist mir schleierhaft. Grünwald ist mit seinen 31 Jahren anscheinend wirklich ein Fall für die Fußballpensi, während der 4 Jahre ältere Liendl das Um und Auf beim uns deutlich überlegenen WAC ist.“