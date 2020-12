Austria-Fans: „Nicht mit angezogener Handbremse spielen“

Die Wiener Austria ist seit sechs Bundesliga-Runden ohne Sieg und hat zum Abschluss des Kalenderjahres keine einfachen Aufgaben vor der Brust. Bevor am 20....

Die Wiener Austria ist seit sechs Bundesliga-Runden ohne Sieg und hat zum Abschluss des Kalenderjahres keine einfachen Aufgaben vor der Brust. Bevor am 20. Dezember das Heimspiel gegen den LASK wartet, tritt man in heute beim Wolfsberger AC an, der unter der Woche in der Europa League Feyenoord zum zweiten Mal schlagen konnte und damit sensationell den Aufstieg in die K.o.-Phase fixierte. Wir wollen uns ansehen was die Austria-Fans ihrer Mannschaft zutrauen. Alle Kommentare stammen aus dem Austrian Soccer Board, Österreichs größtem Fußball-Diskussionsforum.

Doc Walter Schleger: „Wird natürlich von der verfahrenen und angespannten Ausgangslage her eine zache Partie. Will man aber noch irgendwie „dranbleiben“ am oberen-Playoff-Rennen, wäre es ein Pflichtsieg, also prinzipiell keine Zeit für Nerverln. Will man vor Weihnachten die triste Punktausbeute von 10 in 10 Matches noch mal aufpolieren, wäre das wohl die realistischere Gelegenheit als das Match gegen den LASK. Fitz hat leider mit seinem idiotischen Platzverweis gegen Sturm auch fürs WAC-Match die Optionen verringert. Wenn man gegen den WAC, der ja immer wieder gerne mehr Tore zulässt (und auch fleißig scort), wieder mit angezogener Handbremse ins Spiel geht, dann weiß ich auch nicht, wie man gewinnen will.“

1911_Viola: „So dumm es klingt, nach den letzten Ligaspielen des WAC muss das Spiel gewonnen werden.“

pramm1ff: „Ich denke es wird wichtig sein ein intensives, physisches Spiel zu liefern. Mit viel Laufarbeit und Druck über beide Seiten sowie im Zentrum. Umso mehr der WAC beschäftigt ist, umso eher werden Fehler passieren. Für mich eher keine Partie, die durch konsequentes Verteidigen und Standardsituationen entschieden werden soll/kann, sondern eher durch Ermüdung bzw. forcierte Lustlosigkeit des Gegners.“

DeusAustria: „Wüsste nicht wie wir da was holen sollten. Da haben wir uns schon schwergetan als wir noch besser waren.“

QPRangers: „Es wird eh wurscht sein, wir werden eine Zeit lang mitkicken, bis zur 60. oder so, dann kommt ein Liendl-Freistoß oder ein deppates Eckentor und das wird es gewesen sein – einen Konter noch eingefangen und finito.“

Captain DohDoh: „Ich glaube an einen Sieg – nach fast drei Monaten müssen wir ja auch irgendwann mal wieder siegen…2:1 für uns.“

violaNG: „Ich denk, der Aufstieg des WAC war besser für uns als eine Niederlage, weil der Kopf hoffentlich noch woanders ist. Ob wir das nutzen können, sei jetzt trotzdem mal dahingestellt.“

Kitsis: „Ich vergönne dem WAC den Aufstieg. Auspowern und Frust wäre für uns besser gewesen als Auspowern und Euphorie. Wir werden aber trotzdem gewinnen.“

Gschichtldrucka: „Den WAC schlagen wir meiner Meinung nach nicht einmal wenn das Spiel schon heute wäre und die Kärntner alle restfett und ohne Schlaf antreten würden. Keine Chance (aber ich freu mich über positive Überraschungen)!“

