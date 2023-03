Austria-Fans: „Nur Platz 1 und 2 sind außer Reichweite“

Vor dem Start des oberen Playoffs wollen wir uns ansehen, wie optmistisch die Fans der jeweiligen Mannschaften sind. Wir starten mit den Kommentaren der...

ViolaRoss: „Finde die die Auslosung eigentlich voll ok. Wenn RB Salzburg durch ist, traue ich uns auch im letzten Spiel noch alles zu.“

Tschoni: „Wichtig wäre gleich ein Sieg gegen den LASK, dann haben wir gute Chancen auf Platz 3! Die Mentalität passt momentan und Tabakovic kann gegen jeden Bundesliga-Verein ein Tor schießen. Ich bin optimistisch.“

freak1894: „Platz 1 und 2 sind außer Reichweite, keine Frage. Ob wir auf Platz 3 hoffen dürfen hängt meiner Meinung nach gleich vom ersten Spiel daheim gegen den LASK ab, holen wir da einen Heimsieg sind wir punktgleich mit ihnen und es wird wahrscheinlich ein Dreikampf mit eben dem LASK und der Vorstadt. Verlieren wir gleich im ersten Spiel und holen dann auch erwartungsgemäß in Salzburg nix könnte der LASK nach 2 Runde schon 9 Punkte vorne und Platz 3 somit ziemlich außer Reichweite sein. Realistisch gesehen wirds Platz 4 oder 5, Platz 3 wäre die positive Überraschung nach oben und Platz 6 die negative nach unten (die man jedoch genauso wie Platz 3 nicht völlig ausschließen sollte). Alles in allem einfach geil oben mitzuspielen und nochmal quasi wöchentlich Topspiele zu haben bis in den Sommer, bezüglich Europacup würde uns eh nur Platz 3 & ein Sturm Cupsieg in einen Gruppenphase bringen da wir bei Platz 4 oder 5 durch die Quali müssen und dort aufgrund unserer miserablen Setzung wohl leider spätestens im Playoff weg sind.“

maxglan: „Egal, wie die Auslosung aussieht, es wird immer ein paar Typen geben, die sudern und sich benachteiligt fühlen. Salzburg in der letzten Runde zuhause ist der bestmögliche Zeitpunkt, Sturm rund um den Cup auch. Zu Beginn nicht gerade formstarke Linzer zuhause, die Derbies mittendrin. Wirklich gute Auslosung, jetzt liegts an der Mannschaft, diese auch auszunutzen.“

LukasM: „Mit einem Sieg gegen den LASK, 6 gegen Rapid und 6 gegen Klagenfurt sieht die Welt ganz anders auf. Hoffentlich sind die Bullen schon frühzeitig Meister und spielen gegen uns mit der C-Elf dann kann auch da einiges möglich sein! Hab richtig Bock!“

Wanderstock: „Leute bitte am Boden bleiben… Das man das obere Playoff erreicht hat mit 3 Punkten Abzug und unseren Dauerverletzungen grenzt schon an ein Wunder.. Jetzt werden die Karten neu gemischt… Platz 5 sollte aber auf jeden Fall erreicht werden, alles andere wäre schon TOP.“

Torberg*1911: „Bezüglich der Konkurrenz um Platz 3 ist zu erwähnen, dass die Grünen ebenso einige (Langzeit)-Ausfälle haben mit Druijf, Koscelnik, Hofmann und Kühn, die nach ihrer Rückkehr sicher noch das ein oder andere Spiel brauchen werden und der LASK aktuell gerade ein wenig schwächelt, deren Kader aber breit aufgestellt ist und mit den Winterzugängen Usor und Mustapha nochmals Qualität bekommen hat.“

Tschoni: „Ich find da ist vieles möglich, wenn wir zweimal gegen Sturm gewinnen ist sogar Platz 2 drinnen, hängt halt alles von unseren Jungs ab. Wichtig ist, dass wir gegen den LASK gleich mit 3 Punkten starten.“

XSCHLAMEAL: „Bitte am Boden bleiben. Danke. Sturm und SBG sind unrealistisch, auch Platz 3 wird mehr als schwer. Aber es ist alles drinnen, auch Platz 6.“

Fredix: „Stimmt, gegen die Gegner im Playoff gab’s im Grunddurchgang 3 Siege, 3 Unentschieden und 4 Niederlagen. Die Niederlagen kamen gegen Sturm und Salzburg. Heißt umgekehrt, dass wir gegen die anderen 3 in der Saison noch ungeschlagen sind. Sicher wäre es fein, auch mal gegen Sturm oder Salzburg einen Punkt zu erzielen – mit der Demut kommt die Bescheidenheit. Aber das wäre eine positive Überraschung und wichtiger wird sein, weiterhin gegen die anderen 3 nicht zu verlieren und solche Spiele wie das 1:1 gegen den LASK am 2. Spieltag oder das 3:3 in Klagenfurt zu gewinnen.“

hope and glory: „Platz 3 wird natürlich nicht einfach, mit sehr guten Leistungen, aber nicht utopisch und da man sich hohe Ziele stecken soll, sollte Platz 3 das Ziel sein.“

AlfredoD.: „Den Weg in den Europacup sollten wir so oder so finden, ob nun direkt oder übers Playoff. Dass wir dort aufgrund der Setzliste nix reißen werden ist auch so gut wie sicher. Insofern bin ich schon zufrieden, dass man gegen die besseren in unserer Liga spielen kann und so wieder Erfahrung sammelt und dass sich die Tribünen gut füllen werden. Auf viele gute Spiele bei denen wir absolut nix zu verlieren haben and whatever will be, will be.“

