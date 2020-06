Austria-Fans: „Playoff-Partie in Altach verhindern“

Heute geht es in der Qualifikationsgruppe um die Tabellenführung, denn die Wiener Austria ist zu Gast in Altach. Dieses Duell ist alles andere als...

Heute geht es in der Qualifikationsgruppe um die Tabellenführung, denn die Wiener Austria ist zu Gast in Altach. Dieses Duell ist alles andere als unwichtig für die beiden Mannschaften, da der Tabellenerste der Qualifikationsgruppe im Playoff zuhause spielen kann. Wir wollen uns ansehen was sich die Fans von diesem Spiel erwarten. Alle Kommentare stammen aus dem Austrian Soccer Board, Österreichs größtem Fußball-Diskussionsforum.

DaMarkWied: „Drei Siege, fünf Niederlagen, zwei Unentschieden in den letzten zehn Spielen gegen Altach. Auswärts tun wir uns gegen die nochmal deutlich schwerer als ohnehin schon. Vor allem in Hinblick aufs Playoff wäre es wichtig, sich da endlich einmal etwas zu überlegen und 150%igen Einsatz zu zeigen. Sonst sehe ich da absolut schwarz. Wir müssen um jeden Preis verhindern, dass das Playoff-Spiel in Altach stattfindet. Hoffe der Mannschaft ist auch bewusst worum es jetzt geht.“

hope and glory: „Neues Spiel, neues Glück. Als wir mit dem Rücken zur Wand standen und die Mannschaft im unteren Playoff liefern musste, lieferte sie. Denke wir gewinnen knapp in Altach.“

forzaviola84: „Wird wie IMMER in Altach eine peinliche Partie wo man schnell zurück liegt und sich letztendlich bis auf die Knochen blamiert. Ich frag mich schon jahrelang wieso wir da überhaupt noch hinfliegen und nicht einfach die drei Punkte ins Ländle schicken. Wäre billiger.“

since1312: „Altach noch ungeschlagen in der Qualigruppe, ich erwarte trotzdem eine klare Reaktion der Mannschaft auf diese peinliche Vorstellung gegen St. Pölten. Sonst braucht man nicht glauben, dass das noch irgendwie was wird mit einem EL-Qualiplatz.“

tifoso vero: „Vielleicht sollten wir diesmal hinten dicht machen, eine Art 5-3-1-1 und das machen, was z.B. St. Pölten mit uns gemacht hat. Mit Monschein, Sarkaria und Wimmer kontern. Ein nicht attraktives 1:2 oder 0:1 würde ja in unserer Situation auch reichen. Wenn nicht, dann müssen wir halt nochmals nach Altach.“

Captain DohDoh: „Nur mit mindestens 100%igem Einsatz auf ALLEN Positionen wird vielleicht ein Sieg möglich sein … wobei ein X könnte uns eventuell auch den ersten Platz ermöglichen, also befürchte Ich Spekulationen und taktische Überlegungen und eben wieder so wenig Biss wie gegen den SKN St. Pölten.“

Lucho: „Realistisch ist irgendwas zwischen 4:1 und 3:3. Halt nie zu unseren Gunsten. Ich wäre mit einem Punkt hochzufrieden in der aktuellen Situation. Alleine der Glaube daran fehlt.“

DrSaurer: „Wird nicht verloren; zwei Niederlagen hintereinander hatten wir seit Ende Oktober nicht mehr.“

alaba: „Wenn sich alle am Riemen reißen und kämpfen wird es Minimum ein X. Sonst eher ein 2:1 für uns. Wenn man so spielt wie gegen St. Pölten wird es ein Debakel.“

Vince Vega: „Ich hoffe auf eine gefestigte(re) Abwehr, Palmer-Brown soll sich zusammenreißen. So einfach darf man es niemandem machen, da kann der Gegner auch aus der 2. Liga kommen, schießen die uns mit der Abwehrleistung Tor nach Tor.“

