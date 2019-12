Austria-Fans: „Positiver Trend, aber die Kondition fehlt“

Die Wiener Austria kam trotz eines starken Beginns gegen den WAC nicht über ein 1:1-Unentschieden hinaus, was für das Erreichen des Meisterplayoffs wahrscheinlich zu...

Die Wiener Austria kam trotz eines starken Beginns gegen den WAC nicht über ein 1:1-Unentschieden hinaus, was für das Erreichen des Meisterplayoffs wahrscheinlich zu wenig sein wird. Wir wollen uns im Austrian Soccer Board umhören, was die Fans zu diesem Spiel sagen.

Südveilchen: „Ich finde der positive Trend der letzten Wochen hat sich auch heute wieder gezeigt. Bis halt in der 2. Halbzeit die Power ausgegangen ist. Es ist bezeichnend, dass der Europacup-Fighter zum Schluss mehr Kraft und Spritzigkeit hatte als wir, die eigentlich ausgeruht sind. Und Ilzer sollte wirklich langsam merken, dass die Doppelsechs Jeggo-Ebner nix bringt. Mit dieser Umstellung schwächt er uns eigentlich immer. Aber ich bin zuversichtlich, dass das mit dem Jungen vorne was werden kann. Und da ist das untere Playoff im Frühjahr die besser Plattform.“

AngeldiMaria: „Unabhängig vom Ergebnis ist ein Aufwärtstrend erkennbar am Spielfeld. Für mich aktuell das Wichtigste. Finde wir sind jetzt auf dem richtigen Weg. Aber leider noch nicht fähig die Leistung 90 Minuten zu bringen bzw. auch noch nicht gefestigt genug, um mit Rückschlägen ordentlich umzugehen. Knackpunkt für mich war das nicht gegebene 2:0.“

Rickson: „Jetzt wo das untere Playoff praktisch fix ist kann man die Situation auch nutzen und noch mehr Junge einbauen. Mit einigen gezielten Verstärkungen kann man dann nächste Saison angreifen. und bitte einen neuen Fitnesstrainer anheuern, es ist bezeichnend das der WAC im Finish trotz Dreifachbelastung und kaum Rotation mehr zulegen konnte als wir.“

FAKforever1911: „Man darf so ein Spiel auch mal gewinnen. Analog zum Derby der Einbruch in der 2. Halbzeit. Unteres Playoff ist das wo wir hingehören. Allein die Farce das man drei Mal gegen den Tabellenletzten abgekackt hat.“

farii: „Das Spiel war leider ein Rückschritt, wir haben den WAC einfach spielen lassen, unerklärlich wieso die konditionell besser drauf sind, als unsere Truppe obwohl die ein EL-Spiel in den Beinen hatten. Ilzer mit schlechten und auch zu späten Wechseln.“

culixo: „Gegenüber Beginn der Saison ist ein Fortschritt zu erkennen, vor allem spielerisch. Ich bin mir auch ziemlich sicher, dass wir mit solchen Leistungen über die ganze bisherige Saison mehr Punkte gemacht hätten. Fitz hat mir besonders gut gefallen – nicht nur spielerisch, sondern auch kämpferisch. Und Wimmer hat eine Talentprobe abgegeben.

violet heat: „Bin trotz der verlorenen 2 Punkte nicht unzufrieden, denn ein leichter Aufwärtstrend ist durchaus erkennbar. Unsere Jungen heute nicht so wild und bissig wie im Derby, aber alles in allem ganz okay, Wimmer in der Anfangsphase vielversprechend. Wieso das 2:0 nicht gezählt hat, ist rätselhaft.“

since1312: „In der zweiten Halbzeit hätten wir dem WAC im Konter eigentlich zwei bis drei Tore einschenken müssen, aber haben leider einige Situationen nicht gut zu Ende gespielt. Aus Stadionsicht war mir nicht klar was Madl vor dem 2:0 gemacht haben soll, umso bitterer wenn uns hier ein regulärer Treffer gestohlen wurde. Trotzdem muss man jetzt den Weg seit der Hartberg-Partie weiter gehen. Wäre außerdem schön wenn man im Winter auch konditionell noch ein Stück zulegen könnt.“

Menor: „Es ist ein Wahnsinn dass eine EC-Mannschaft kurz nach dem letzten Auftritt dort weit mehr Luft hat als eine Mannschaft die sich ganz auf die Liga konzentrieren kann. Schlimm sowas.“

maxglan: „Insgesamt eine ordentliche Leistung. Möchte hier mal Alex Grünwald lobend erwähnen, hat mir heute gut gefallen (nicht nur wegen des Tores) und wirkte auch mal nicht körperlich am Sand. Wimmer mit gutem Debut, auch Fitz mit sehr guten Aktionen in Halbzeit 1, danach war wieder mal die Kraft weg. Beide Außenverteidiger habe ich stark gesehen, speziell von Martschinko war´s wohl die beste Saisonleistung.“

Braveheart-FAK: „Ich hab in Halbzeit 2 immer das Gefühl, dass wir eher ein körperliches Problem haben, weniger ein taktisches. Just me?“

Elmod: „Wenn die Entwicklung der Mannschaft so weiter geht werden wir noch ein geiles Frühjahr mit zwei EL-Playoff-Heimspielen miterleben. Bin ziemlich zuversichtlich, dass hier noch etwas ziemlich erfreuliches am Entstehen ist.“

