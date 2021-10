Austria-Fans: „Schmid holt das Maximum aus dem Team heraus“

Die Wiener Austria feierte mit dem 4:1 über die SV Ried den ersten Heimsieg in der laufenden Bundesligasaison. Wir haben die Reaktionen der Austria-Fans...

Die Wiener Austria feierte mit dem 4:1 über die SV Ried den ersten Heimsieg in der laufenden Bundesligasaison. Wir haben die Reaktionen der Austria-Fans im Austrian Soccer Board, Österreichs größtem Fußballforum eingeholt.

HwG: „Ein starker Auftritt wie ich meine! Teigl hat sich heute mit einem Tor belohnt. Ivkic, Fischer und Djuricin auch sehr stark heute. Ohio nach seiner Einwechslung auch bärenstark. Nur Braunöder hat nicht ganz an die fantastischen Leistungen der letzten Zeit anschließen können.“

DaMarkWied: „Ungefährdeter Sieg ohne Glanzleistung. Endlich ein Heimsieg. War längst überfällig. Keles und Ivkic heute sehr stark.“

farii: „Tolles Spiel, wenn man noch die ganzen Konter vernünftig ausgespielt hätte, hätten wir die noch höher aus dem Horr geschossen.“

grisu27: „Sehr verdiente 3 Punkte. Keles hat seinen Startelfeinsatz mehr als gerechtfertigt und für weitere Einsätze mehr als empfohlen. Ivkic wird auch immer besser. Bitte weiter so!“

the dude: „Bester Mann: Manfred Schmid. Er holt aus dem Kader derzeit das Optimum raus.“

viola lion: „Heute sehr kaltschnäuzig. Die Rieder aber auch ein sehr dankbarer Gegner. Die haben den Platz, den wir ihnen teilweise geboten haben, überhaupt nicht bespielt. Im Gegenzug kontinuierlich stärker geworden. Vor allem Ivkic und Keles. Einzig Fitz hat mir gar nicht gefallen. Dieser körperlose Standfußball passt gar nicht zum Rest der emsigen Spieler (Martel, Braunöder, Fischer und Co.)“

veilchen27: „Fischer heute für mich herausragend! Auch der viel gescholtene Teigl zum zweiten Mal in Folge stark, ebenso wie Djuricin, Keles, Ivkic, Mühl und Martel, aber auch einige andere, also eigentlich eh alle. Dennoch habe ich in der Saison schon bessere Spiele von uns gesehen, aber mit deutlich weniger Effizienz. Unser Pressing im Mittelfeld hat mir erste Halbzeit gar nicht gefallen, zweite Halbzeit dann deutlich besser. Spiel mit dem Ball deutlich verbessert – und das wieder mal in einer neuen Formation, die gut geklappt hat.“

AustriaWien1997: „Ein kaum gefährdeter souveräner Heimsieg. Besonders gefallen hat mir dass sie nicht aufgehört haben Fußball zu spielen nach dem 2/3:1 und auch die Unzufriedenheit Braunöders über seine Leistung finde ich sympathisch.“

vamp_ire: „Auffallend auch das trotz der desaströsen Situation die Mannschaft von der Mentalität her komplett top ist!“

flowbert: „Der langverdiente Heimsieg kam heute gegen keine starke Rieder Truppe. Ivkic taugt mehr und mehr und Keles hat heute geliefert, Braunöder mal nicht so präsent – sehr ok, für das was er davor gezeigt hat, Djuricin da, als man ihn brauchte, Suttner sehr solide, Innenverteidigung hat gepasst. Aber, Pressing ausbaufähig, auch der letzte Pass und mehr, wobei ich bei Schmid immer das Gefühl habe, dass er nicht abhebt und den Jungs schon klar sagt, was Sache ist.“

aragorn: „Über das Spiel ist eh schon fast alles geschrieben worden. Daher etwas anderes:

Bitte, bitte, bitte 2G in die Hausordnung schreiben. Sowohl gegen die Admira, als auch speziell heute, so eine geile Nostalgiestimmung. Wie im guten alten Horr, bevor die Ultras Mentalita Einzug gehalten hat. Scheißegal, dass es dazwischen immer wieder mal leise ist, dafür kommt der nächste Chant dann jeweils umso brachialer, kein Vergleich zu einer mittelmäßigen Dauerbeschallung.“

Pirius: „Gute Leistung gegen einen heute schwachen Gegner. Es war jedenfalls sehr lustig im Stadion. Ich bin überrascht wie schnell der klassische Austria-Support zurückkehrt. Beim Admira-Match war’s noch etwas zaghaft, heute schon fast wie in alten West-Zeiten. Das haben sich die Ultras selbst zuzuschreiben. Wer alle 12 Wochen einen Grund für Boykott findet, den braucht man eben bald nicht mehr.“

tifoso vero: „Ich bin diesmal sehr entspannt nach Hause gefahren. Der Sieg war hoch verdient, die Mannschaft hat sich endlich belohnt, jeder einzelne hat dazu beigetragen um uns in Stimmung zu bringen. Und diese war wieder sehr gut. Ich mag diesen britischen Support und habe nichts dagegen, wenn dann und wann eine Pause eintritt. Diesen Dauergesang habe ich oft eh nur als einschläfernd empfunden.“

tosale: „Braunöder wieder sehr stark… Dreht super auf, macht permanent Druck nach vorne… Keles super Zug zum Tor – sucht das 1:1 im hohen Tempo – super (gieriger) erster Ballkontakt! Martel extrem wichtig für unser Spiel – sehr umsichtig, agiert teilweise wie ein Routinier. Ohio, Licht und Schatten. Allerdings ist alleine seine Schnelligkeit extrem viel wert – bindet dadurch 2-3 Spieler. Vorm 4:1 wurde er aus Respekt vor seiner Schnelligkeit nicht attackiert und konnte so 20-30 Meter bis in den 16er rein traben…“

Mehr Fanmeinungen zum FK Austria Wien findet ihr im Austria-Forum des Austrian Soccer Board.