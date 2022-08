Austria-Fans: „Schwaches Spiel, starke Moral“

Die beiden Austrias aus Klagenfurt und Wien trennten sich gestern mit einem 3:3-Unentschieden, wobei die Wiener bei den Elfmeterentscheidungen der Schiedsrichter kein Glück hatten....

Decay26: „War heute an allen Ecken und Enden zu wenig. Wenig gute Spielzüge und viele Fehler. Moral der Mannschaft ist top, aber so darfst du nicht mehr auftreten. Zur Schiedsrichterleistung sag ich mal lieber nix. Kannst ja nicht erfinden den Blödsinn.“

Ghost_fakvie: „Wer zwölf Tore in sechs Spielen bekommt, steht verdient dort wo er steht!“

Felix G.: „Ganz klares Foul an Gruber, zum wiederholten (!) Mal kein Check, wenn es um Fouls gegen uns geht! Das ist völlig unabhängig davon, dass wir nicht gut gespielt haben.“

IceChris: „Defensiv sind wir inferior, wenn wir nicht noch am Transfermarkt aktiv werden, wollen wir wohl nicht ins obere Playoff.“

Lokus2: „Zum Spiel: Selten ein schlechteres Spiel in der jüngeren Vergangenheit von uns gesehen. Die Körpersprache hat mir heute auch überhaupt nicht gefallen, irgendwie wirkte das schon sehr komisch auf mich.“

Leimi1911: „Katastrophale Abwehr, hier muss sich was ändern. Fünfer-Kette auflösen, Galvao raus und irgendwo noch einen defensiven Mittelfeldspieler finden – vielleicht würde Galvao auch da passen.“

Gizmo: „Der Elfer war eine Frechheit. Ja, Martins streift den Stürmer, spielt aber KLAR den Ball. Wenn DAS ein Elfer war wo war der Elfer, als Gruber am Standfuß getroffen wurde, ohne dass der Verteidiger auch nur annähernd den Ball gespielt hat?“

Norbert Lopper: „Durchwachsene Leistung, bei der man mit viel Moral und sehr guter Einstellung einen zweimaligen Rückstand dreht und am Ende durchaus nicht unverdient als Gewinner von Platz gehen könnte…“

forzaviola84: „Kein gutes Spiel, zwei Traumtore erzielt, eigentlich ein Auswärtssieg, aber dann kommt ein lächerlicher VAR-Elfer daher, nachdem zuvor bei einer klareren Szene gar nicht mal gecheckt wurde. Bin angefressen.“

Rübezahl: „Wir sind auch selbst schuld. VAR hin oder her. Klar, der macht etwas aus, aber unsere schlecht verteidigten Tore sind unsere Schuld. Ohne denen wäre der VAR-Entscheid auch egal gewesen.“

maxglan: „Tjo, die Elferszene ist zwar scheiße gelaufen, aber Sekunden vorher köpfelt einer unbedrängt an die Latte. Die Defensive ist einfach alles andere als sattelfest, insbesondere bei hohen Bällen. Wir führen kurz vor Schluss, überlassen dem Gegner das Spiel, obwohl wir jetzt eigentlich schon wissen müssten, dass wir Standards und hohe Bälle (die in solchen Situationen zwangsläufig kommen) sehr schlecht verteidigen. Bitter, aber wir verdienen das im Moment nicht anders. Wenn man die Bälle da hinten gescheit und klar verteidigt, kommts gar nicht zu so beschissenen 50:50 Geschichten, die dann zum Elfer geführt haben.“

Austrianer1969: „Wir bekommen zu viele Tore, weil wir defensiv aktuell sehr schwach sind. Mühl zentral der einzige Lichtblick und Martins muss leider auf der falschen Seite spielen. Warum der VAR die Gruber Szene nicht checkt verstehe ich nicht. Braunöder mit einem tollen Tor.“

Im Austrian Soccer Board findet ihr weitere Fanmeinungen der Austria-Anhänger nach dem 3:3-Unentschieden der Wiener Austria in Klagenfurt.

