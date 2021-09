Austria-Fans: „Selbstvertrauen vom LASK-Spiel mitnehmen“

Die Wiener Austria trifft nach dem Auswärtssieg gegen den LASK heute auf den SCR Altach und will den zweiten Dreier der laufenden Saison einfahren....

Die Wiener Austria trifft nach dem Auswärtssieg gegen den LASK heute auf den SCR Altach und will den zweiten Dreier der laufenden Saison einfahren. Was erhoffen sich die Fans von diesem Spiel? Alle Kommentare stammen aus dem Austrian Soccer Board, Österreichs größtem Fußball-Diskussionsforum.

DaMarkWied: „Am Boden bleiben, gut vorbereiten und von Minute 1 an 100% geben, dann sollte nicht viel schiefgehen.“

veilchen27: „Wir haben seit Mitte März kein Heimspiel mehr verloren und könnten gegen Altach das 10. Heimspiel in Folge und das 6. BL-Spiel in Folge ungeschlagen bleiben. Mach ma das.“

hope and glory: „Schmid wird unsere Burschen wieder top einstellen und mit dem heute gewonnenen Selbstvertrauen, gehe ich von einer guten Partie von uns aus. Rückschläge können kommen. Das dürfen wir in der Euphorie nicht vergessen und weiterhin an unser Trainerteam und an die Burschen glauben!“

echter-austrianer: „Wenn die Mannschaft mit dem Selbstvertrauen und dem Einsatz vom LASK-Spiel antritt, und daran habe ich keinen Zweifel, wird das ein Sieg.“

since1312: „Aus den letzten drei Spielen gegen die Tabellenplätze 2-4 der Vorsaison fünf Punkte gemacht, das liest sich schon sehr ordentlich. Hoffentlich können wir jetzt gegen Altach auch gegen einen „Kleinen“ bestehen, diese Punkte haben uns bisher gefehlt.“

maxglan: „Mit einem Sieg würden wir ziemlich sicher auf einen Top 6 Platz springen. Schon verrückt, wie eng beisammen heuer alles ist. Es gibt einen klaren Ersten und einen klaren Zweiten, dahinter wirds knapp. Das wird ein ordentliches Gemetzel um Platz 6.“

MVP2021: „Wird eine knappe Geschichte – wir sind im Aufschwung und Altach ist nicht so im A*** wie der LASK momentan. Die sammeln beständig und unauffällig ihre Punkte. In den nächsten Runden kommen einige Gegner auf uns zu gegen die wir auf jeden Fall voll punkten können und sollen. Jetzt müssen wir Gegner wie Hartberg und Altach besiegen um wieder eine Chance auf das obere Playoff zu haben… Bei so vielen Teams mit genau acht Punkten ist vom oberen Playoff bis Abstiegskampf noch alles offen in dieser Saison.“

since1312: „Fischer beginnt gegen seinen Ex-Verein zu treffen und macht mindestens drei Tore, was Djuricin nicht auf sich sitzen lässt und er ebenfalls zwei oder drei macht. Pentz fällt dann ein, dass er auch noch kein Bundesligator gemacht hat. Wird richtig schirch werden für die Altacher, ich hoffe sie trauen sich trotzdem anzutreten.“

Doc Walter Schleger: „Bin gespannt, ob das Training während der Länderspielpause und hoffentlich gesteigertes Selbstbewusstsein nach dem lang erwarteten Erstsieg uns auch mal gegen – vermeintlich, nicht tabellarisch – schwächere Gegner zum Siegen verhelfen. Bisher lief es ja, wenn wir das Spiel machen sollen und nicht fünf Verteidiger aufbieten, eher beschaulich. Aber hoffentlich reift Schmidens Multisystemvitamin-Ansatz und Djuricin hat bissl Zielwasser intus.“

Im Austrian Soccer Board findet ihr weitere Fanmeinungen vor dem Bundesligaspiel der Austria gegen Altach.

Schlagt die Buchmacher mit unserem neuen Projekt overlyzer.com! Wir liefern Live-Trends für über 800 Ligen und Wettbewerbe, die den genauen Matchverlauf eines Spiels wiedergeben und euch insbesondere bei Live-Wetten einen entscheidenden Vorteil verschaffen können! Sämtliche Spiele der österreichischen Bundesliga sind bei uns natürlich auch im Programm!