Austria-Fans: „Sind heuer nicht vom Glück verfolgt“

Die Wiener Austria kam gestern im Heimspiel gegen Austria Lustenau nicht über ein 2:2-Unentschieden hinaus. Wir wollen uns anhören was die Fans zur Leistung ihrer Mannschaft sagen? Alle Kommentare stammen aus dem Austrian Soccer Board, Österreichs größtem Fußball-Diskussionsforum.

maxglan: „Wer unser Auftreten in Halbzeit 2 mit dem gewohnten 4-2-3-1 System gesehen hat, weiß, dass die Fünferkette ab heute Geschichte sein muss. Da kann´s keine zwei Meinungen geben. Ein Lob verdient haben sich Fitz, Ranftl und Galvao. Vor allem deshalb, weil sie unglaublich gerackert haben. Die Aufstellung von Koumetio geht leider Hand in Hand mit dem Misserfolg der Fünferkette, vielleicht wäre er in einer Viererabwehr auch besser aufgehoben? Tabakovic leider kein Kicker. Flüssiges Passspiel ist mit ihm nur selten möglich. Er hat seine Stärken im Strafraum, aber ob das reicht? Braunöder heute auch mit einer etwas schwächeren Partie, aber wir sind ja sehr verwöhnt von ihm. Fischer ist kein Sechser, dafür hat er zu große defensive Schwächen.“

Hutz: „Furchtbare 1. Halbzeit, zum Teil sehr brauchbare 2. Halbzeit. Normalerweise musst die Partie aufgrund der Chancen am Schluss gewinnen. Und mit der Aufstellung am Ende könnte es was werden.“

Hurricane: „Schwierig einzuordnen das Spiel. Der Einsatz ist definitiv da und geht einer der Lattenschüsse rein haben wir zwei Punkte mehr. So eigentlich enttäuschend, dass wir gegen so einen Gegner zu Hause nicht gewinnen. Die Dreierkette funktioniert derzeit leider gar nicht. Das gefällt mir überhaupt nicht. Fischer taucht auch teilweise recht oft unter derzeit. Zweite war er dann ein wenig besser wie eigentlich alle. Wir haben jetzt schon ein paar Punkte teilweise unglücklich oder unfähig liegen lassen. Glück ist derzeit auch nicht auf unserer Seite aber ich denke doch, dass es schnell besser werden wird.“

Gary Lineker: „Fitz bester Mann. Bitte keine Fünferkette mehr.“

Groovee: „Fühlt sich wie eine extrem bittere Niederlage an. Ich sag mit Koumetio und Tabakovic spielen wir mit zwei Mann weniger als der Gegner.“

DaMarkWied: „Ich hoffe man lässt das Experiment Fünferkette ab heute endgültig bleiben, das wird nichts mehr. Einfach bitter, dass man gegen die Kleinen so viele Punkte liegen lässt. Heute wars am Ende einfach enormes Pech, dass man in den letzten 15 Minuten den Ball nicht ins Tor gebracht hat. Man of the macht für mich Fitz. Der wird von Spiel zu Spiel stärker. Ich hoffe diesmal bleibt er am Boden.“

JJU: „Mit minus 3 Punkten so großzügig beim Verschenken von Punkten zu sein, geht nicht lange gut. Bitte auf den Cup konzentrieren, Meisterschaft ist gelaufen.“

Lucky Luke: „Kann sich Schmid heute gratulieren, das geht komplett auf ihn. Fünferkette in der Form mit Koumetio ein Flop mit Ansage. Dass man die Partie am Ende sogar ohne Stürmer noch (verdient) gewinnen müsste, zeigt eh, dass man es einfach selbst vergeigt hat… Fitz ist Mann des Spiels, hoffentlich macht er so weiter.“

veilchen27: „Das Glück verfolgt uns heuer noch nicht wirklich. Endlich lassen uns Verletzungsteufel und VAR-Teufel in Ruhe, sind es ein paar Zentimeter, die zu einem Heimsieg fehlen, sei es beim Keles-Schuss oder beim genialen Fitz-Freistoß. Den Grund für das X dürfen wir aber trotzdem nicht (nur) auf fehlendes Glück schieben, sondern müssen ihn bei uns und unserer Defensive suchen. Schon wieder zwei Gegentore, schon wieder zwei Mal ein sehr bekanntes Muster: Das 1:1 durch einen Pass in die Tiefe, der ausreicht, um Koumetio auszuhebeln – wie gegen Fenerbahce und in anderen Spielen ohne Torfolge. Das 1:2 mal wieder nach einem Fehlpass im Spielaufbau, diesmal von Tabakovic. Mich ärgern diese vielen Gegentore, die nicht sonderlich facettenreich sind, sondern immer in dieselben 2-3 Schemata fallen: durch Standards, nach Fehlpässen im Aufbau und durch Pässe hinter die Kette.“

