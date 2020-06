Austria-Fans: „Sind näher am Abstieg als wir glauben“

Die Wiener Austria verlor ihr Heimspiel gegen Altach mit 0:2 und zeigte dabei eine erschreckend schwache Leistung. Wir wollen uns ansehen was die Fans...

Die Wiener Austria verlor ihr Heimspiel gegen Altach mit 0:2 und zeigte dabei eine erschreckend schwache Leistung. Wir wollen uns ansehen was die Fans zu der Leistung ihrer Mannschaft sagen und haben uns dafür im Austrian Soccer Board, Österreichs größtem Fußball-Diskussionsforum umgehört.

XSCHLAMEAL: „Mir tut Ilzer leid. Ein leiwander Kerl. Aber es geht einfach nicht.“

Hurricane: „Was soll man nach der heutigen Partie sagen. Nach 20 Sekunden 0:1 hinten. Spielt danach unterirdisch hat aber durch den Stangenschuss von Grünwald die Chance auf das 1:1. Ein paar Minuten später kommt der Sax daher und holt sich rot ab. Da war die Partie schon gelaufen und das 0:2 (sehr schön gemacht vom Palmer) war der Todesstoß. Danach hat Altach die Partie locker flockig runtergespielt. Wie zu befürchten spielen wir im unteren Playoff nicht befreit auf, sondern, wenn wir so weitermachen sind wir näher am Abstieg dran als wir glauben. Zum Glück gibt es ja die Tiroler, aber da war doch was die Saison mit denen oder? Die liegen uns ja besonders gut. Das Problem ist, dass wir ja wieder nicht in den Europacup kommen werden und dadurch wird die Sponsorensuche auch nicht gerade leichter. Ein Negativspirale wo es schwer wird einen Ausweg zu finden.“

vgw77: „Unterirdische Leistungen, keinerlei spielerisches Konzept erkennbar, nicht mal ein echtes Ausbäumen ersichtlich auf Grund des schwachen Kaders der noch dazu ganz sicher nicht für den Abstiegskampf geeignet ist.“

Südveilchen: „Einen Wahnsinnskader haben wir in den letzten Jahren zusammengestellt. Durch die Bank wurden die richtigen Spieler geholt und wir können wirklich alle froh sein, mit langfristigen Verträgen ausgestattet. Vorne gewinnen wir keine Zweikämpfe, weil wir körperliche Henderl haben und hinten gewinnen wir keine Zweikämpfe weil wir zu langsam sind.“

IceChris: „Schmeichelhafte Niederlage, wenn Altach das leere Tor trifft wirds eine heftige Klatsche. Flasche leer.“

Gatrik: „Schwer zu sagen ob man im Abstiegskampf Ilzer noch fertigwerkeln lassen soll oder ob man frischen Wind fürs Finish braucht, damit man nicht absteigt. Eine Mannschaft in dem Zustand ist höchst labil. Die Körpersprache sagt bei uns ab Minute 1 alles aus. Verunsicherung und Planlosigkeit. Und das die ganze Saison über!“

echter-austrianer: „Wenn Altach konsequent ist bekommen wir 5. Somit muss man mit dem Ergebnis sehr zufrieden sein. Unsere Truppe ist nicht BL tauglich. Wenn man die Liga hält muss man das somit als positives Ergebnis werten. Wer von einer EL Quali via Playoff träumt der kann nicht interpretieren was hier stattfindet.“

Pinkman: „Seit Fink hört man vor jeder Partie große Worte was wir nicht alles können und machen wollen und dann glaubst nach jeder Partie dass es nicht mehr schlechter geht – bis man dann im nächsten Spiel mit einer noch grottigeren Leistung überrascht wird. Wahnsinn wie schlecht man sein kann, fast nicht zu realisieren.“

Danubius: „Heute hats einfach komplett an allen Grundlagen gefehlt. Kein Einsatz und keine Leidenschaft, keine Präsenz im Mittelfeld, die Altacher konnten oft einfach durchlaufen. Der Sax dreht mal wieder durch und unser Trainerteam schreit nur den Schiri an. Und gefühlt sind fast alle unserer Angriffe durch unnötige Fehlpässe beendet worden. Eine desaströse Leistung. Man muss sich echt fragen ob es noch Sinn macht an Ilzer festzuhalten wenn die Mannschaft Woche für Woche schlechter wird. Seine Idee mit der Rotation ist grandios gescheitert.“

