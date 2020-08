Austria-Fans: „So darf sich eine Austria niemals abschießen lassen“

Nach der 2:11-Niederlage im Testspiel gegen Borussia Dortmund wechseln sich unter den Fans der Wiener Austria Fassungslosigkeit, Galgenhumor und die Frage nach der richtigen...

QPRangers: „Nicht böse sein, BVB hin oder her, das ist ein sehr peinliches Ergebnis….traurig. Vor allem die, die Stützen sein sollten sind eher Behinderungen in der Mannschaft….wäre besser gewesen, wenn das keiner im Fernsehen sieht.“

HwG: „Haben wir niemanden auf Madls Position? Das ist wirklich nicht zum Anschauen, was der da aufführt!“

fis: „Man sieht halt wie die Schere im Fußball immer weiter und weiter aufgeht. Ist glaub ich die einzig relevante Erkenntnis heute.“

Groovee: „Die gehören so abgewatscht. Nicht mal bei unseren Spaßkickerln am Sonntag bin ich so unmotiviert und lass mich so abschießen. Ehrgeiz und Motivation sucht man bei uns seit Jahren…“

grisu27: „Testspiel hin… Testspiel her… so einen Auftritt bringt ja nicht einmal Gramatneusiedl zusammen.“

thebodi: „Vom Ergebnis her gar nicht mal so gut.“

MaxPower: „Und wir wollten in den Europacup, Gott sei Dank bleibt uns das erspart.“

DeusAustria: „Wie gesagt, deutscher Vizemeister gegen eine Unteres Playoff Mannschaft aus Österreich. Keine Ahnung was sich manche erwarten nur weil Stöger Trainer ist. Der Kader ist großteils nach wie vor derselbe Mist.“

1911_Viola: „25 Minuten zu 10. Mit der halben Young Violets Mannschaft, da kann das schon passieren. Madl (wieder einmal) und Helac dennoch erschreckend schwach.“

Decay26: „Eine Austria darf sich nie und nimmer 11:2 abschießen lassen. Auch wenn Dortmund ein Topklub ist… vor 2 Jahren verlieren wir noch 0:1 und heute sowas. Da sieht man wieder, dass in den letzten Jahren in manchen Bereichen schlecht gearbeitet wurde.“

Hurricane: „Das ist halt leider Realität im modernen Fußball. Die Kleinen werden immer kleiner. So lange es keine Transfergrenzen und Gehaltsgrenzen gibt wird das noch schlimmer werden… Wir müssen mal schauen, dass wir uns national erfangen und da bin ich guter Hoffnung, dass es mit Stöger und einem hoffentlich baldigen Investor besser wird.“

chris_ajh: „Ich habe mir mittlerweile vorgenommen, dass ich Testspiele GAR KEINE Bedeutung schenke. Auch wenn das beim heutigen Ergebnis schwerfällt, bleibe ich dabei. Entscheidend werden die ersten Pflichtspiele – und nur die!“

QPRangers: „Ich finde es sehr peinlich, vermutlich hätte man nicht gegen den BVB testen sollen, für die vielen jungen Spieler war das nicht gerade etwas für das Selbstvertrauen und die Alten wie Madl, Martschinko, Ebner oder Grünwald haben gezeigt warum die Austria letzte Saison so schlecht war. Madl ist doch bitte alles andere (!) als ein Abwehrchef oder Vorbild für Junge…der war schon im unteren Playoff gegen St. Pölten und Co stets ein Unsicherheitsfaktor… 2-11 ist eine Demütigung der einst großen Wiener Austria, aber wenn man schon vorher denen quasi vor lauter Bewunderung die Schuhbandln bindet weil es ja der grooooooße BVB ist, dann darf einen so ein Erstarren vor Angst und Respekt nicht wundern.“

JJU: „Testspiel ja, trotzdem fassungslos…“

tifoso vero: „Es war zwar eine bittere Niederlage, aber für ein Testspiel schon aufschlussreich. Die 2. Halbzeit haben wir quasi mit verstärkten Young Violets gespielt (und das mit 10 Mann) und da konnte man schon sehen, wer eventuell soweit ist, auch in der Kampfmannschaft Fuß zu fassen. Radulovic, Braunöder, Hahn und Jukic gehören meiner Meinung nach dazu. Die Defensive, vor allem die Innenverteidigung bleibt im Moment noch ein Rätsel. Physisch und psychisch waren wir in den letzten 15 Minuten dann auch platt. Kein Wunder bei so einer Klatsche. Aber dazu dienen Testspiele. Die Grünen können sich jetzt aufgeilen, einige unserer User hier auch. Ich selbst bin neugierig, welche Mischung Stöger in Zukunft findet und hoffe, dass die Jungen eine Chance bekommen. Wird ein langer Weg, den müssen wir nun alle gemeinsam gehen.“

Blackcactus: „Für mich war’s insgesamt noch Ärger:

Mein Sohn (4): Ich möchte auch so ein dunkelblaues T-Shirt haben

Ich: Das ist violett!!!

Tochter (7) (nachdem ich ihr erklärt habe, dass das ein Testspiel zu ausprobieren ist): “Aber die probieren das Fußballspielen jetzt erst aus oder? Die haben noch nie bei einem Match gespielt, bei dem was gewonnen werden kann oder?““

