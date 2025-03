Austria-Fans: „So konstant muss man einmal sein“

Die Wiener Austria gewann auch das letzte Spiel des Grunddurchgangs und holte auswärts gegen die WSG Tirol drei Punkte. Wir wollen uns ansehen was...

Die Wiener Austria gewann auch das letzte Spiel des Grunddurchgangs und holte auswärts gegen die WSG Tirol drei Punkte. Wir wollen uns ansehen was die Fans zur Leistung ihrer Mannschaft sagen. Alle Kommentare stammen aus dem Austrian Soccer Board, Österreichs größtem Fußball-Diskussionsforum.

fis: „Unfassbar effiziente Mannschaft diese Saison. Meine Hochachtung.“

Hurricane: „Was für ein Grunddurchgang von uns, mit dem nach den ersten Runden nicht zu rechnen war. Jetzt im Meisterplayoff weiter so konzentriert und effizient spielen, dann ist alles drin. Und bitte Hartberg im Cup schlagen.“

Norbert Lopper: „Solche Partien hätten wir in den letzten Jahren immer verloren. Passiert uns heuer nicht, das Resultat zeigt die Tabelle.“

hunterjoe97: „Mit solch trockenen Leistungen wird man Meister – Chapeau an die Truppe und an das Trainer-Team!“

L3g0l4s: „46 Punkte nach 22 Spielen ist unfassbar. Jetzt mal durchschnaufen und in den letzten zehn Spielen diese Leistung wieder abrufen, und es wird eine wirklich geile Saison.“

ForzaViola71: „Bis zum Tor eine zähe Partie, die Tiroler aber aus meiner Sicht schwer zu bespielen. Nach dem Tor aber weit besser, und da hätte noch das eine oder andere Tor fallen können. Jetzt mit voller Kraft in das obere Playoff, dann ist alles drinnen.“

Viereee: „Wieder ein grausames Spiel mit willkommenen drei Punkten. Perez Vinlöf mit guter Leistung rechts, auch Aleksa mit ein paar Aktionen, die sein Potenzial gezeigt haben.“

veilchen27: „Schon wieder ein völlig souveräner, ungefährdeter und verdienter Sieg. So konstant muss man einmal sein, Respekt vor unserem Team. In der ersten Halbzeit war es offensiv eher mau – und passend zur mageren Kulisse, der unspektakulären Ausgangslage und unseren Ausfällen. Umso stärker, wie wir aus der Pause gekommen sind und sofort Druck gemacht haben. Helm heute recht kreativ und unorthodox, sowohl in der Aufstellung als auch den Wechseln. Umso mehr Lob an die Beteiligten, die ihren Job sehr gut machten. Perez Vinlöf hat als Rechtsverteidiger beide Tore eingeleitet. Maybach ist nicht perfekt ins Spiel gestartet, war dann aber insbesondere gegen den Ball top (auch wenn die Daten eigentlich anderes sagen). Galvao und Handl auf ihren ungewohnten Positionen solide. Lob auch an Gruber und Raguz, die oft für ihre Kurzeinsätze kritisiert wurden, dann müssen sie heute aber auch gelobt werden. Einziger Malus ist heute die unnötige Fitz-Kritik-Gelbe, womit er nun neun Spiele lang gelbgefährdet rumläuft. Guenouche muss anzahn, wenngleich er heute recht engagiert war.“

Altes Landgut: „Meiner Meinung nach sehr, sehr eigenartig, wie diese unglaubliche Siegesserie zustande kommt. Was wir in der ersten Hälfte gezeigt haben, war heute gar nicht mal so gut. Wir im Angriff – überhaupt vor der Pause – ziemlich harmlos, zum Glück Wattens genauso. Einige Male waren wir beim Rausspielen in der Verteidigung unkonzentriert, manchmal hatte ich das Gefühl, dass es an den Basics fehlt. Damit meine ich unnötige technische Fehler oder das fehlende Können, unbedrängt einem anderen unbedrängten Mitspieler den Ball in den Lauf zu spielen. Damit macht man sich besonders in der Vorwärtsbewegung oft das Leben schwer. Mit mehr Genauigkeit in der Offensive würden wir logischerweise mehr Chancen herausarbeiten und könnten dadurch gleichzeitig die Defensive entlasten. In den ersten Minuten nach der Pause hat man sofort gemerkt, dass da gleich viel mehr Zug drinnen war als in der ersten Hälfte. Und gleich hätte sich Wattens fast angeschüttet und ein Tor kassiert. Und dann kam eh gleich der Elfer. Ein Bravo an Ciochirca, dass er als VAR eingegriffen hat! Ist ja bei ihm nicht selbstverständlich. Fitz wieder einmal nervenstark und haut den Ball diesmal in die Mitte. Das Herausspielen vom eigenen Strafraum unmittelbar nach der Führung hat mich dann auch wieder Nerven gekostet. So kann man natürlich spielen. Wenn man es KANN. Aber wir haben dadurch Wattens stark gemacht. Aber zum Glück war Wattens zu schwach, um die Möglichkeiten nutzen zu können. Zum Glück fiel dann das 2:0. Das war allerdings eine herrliche Aktion! Auch mit einem cleveren Pass vom hier oft kritisierten Raguz. Freut mich für Gruber, dass er getroffen hat, der ja immer nur von der Bank kommt. Danach war der Kas gegessen, der Drops gelutscht, die drei Punkte eingetütet.“

Groovee: „Früher hätten wir solche 0:0-Partien nie gewonnen. Hätt’ mir nie gedacht, das mal zu sagen, aber ohne Fischer und Ranftl fehlen irgendwie die Antreiber. Das war in der 1. Halbzeit schon sehr zach. 2. Halbzeit aber fast wie immer viel stärker. Extrem kompakt, was wir diese Saison so zeigen.“

tifoso vero: „Wer sich da in Innsbruck ein lockeres Spiel und drei garantierte Punkte erwartet hat, der ist halt ein Austrianer – aber ein träumender. Die WSG ist unangenehm zu bespielen, das zeigten alle Spiele, auch der sog. Großen, gegen sie. Und genau so war es. Sie stellen sich in dieser Saison nie hinten hinein, verteidigen nach vorne und lassen wenig zu. Daher war die 1. Halbzeit eher ein Graus anzusehen, aber ganz normal. Wir hatten den Ball, aber keinen Schuss aufs Tor. In der 2. Halbzeit, vor allem nach dem Eintausch von Raguz – eine Augenweide seine Ballbehandlung und seine Pässe – und Gruber, war es ein anderes Spiel. Es war schon gut, dass Maybach von Beginn an spielen konnte, aber man sah, wie sehr unser Käpt’n und Dauerläufer Fischer der Mannschaft und vor allem dem heute blassen Barry abging. Sehr erfreulich auch der Kurzauftritt von Aleksa, der mit mehr Mut auch ein Tor schießen hätte können. Insgesamt bin ich froh, dass wir gewonnen haben, wobei die letzten 20 Minuten die erste Halbzeit ein wenig entschädigten.“

