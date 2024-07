Austria-Fans: „So muss man in der 1. Cup-Runde auftreten“

Die Wiener Austria gewann in der ersten Cup-Runde souverän gegen den FC Pinzgau und feierte einen klaren 6:0-Auswärtssieg. Wir wollen uns ansehen was die...

Die Wiener Austria gewann in der ersten Cup-Runde souverän gegen den FC Pinzgau und feierte einen klaren 6:0-Auswärtssieg. Wir wollen uns ansehen was die Fans zur Leistung ihrer Mannschaft sagen. Alle Kommentare stammen aus dem Austrian Soccer Board, Österreichs größtem Fußball-Diskussionsforum.

Pezi: „Den Gegner ernst genommen und somit den Pflichtsieg eingefahren. Noch ist nicht wirklich erkennbar, welchen Stil man spielen will. Dennoch muss man auch gegen einen ambitionierten Gegner erst einmal gewinnen. Ich hoffe, unsere Abschlüsse bekommen irgendwann noch ein bisschen mehr Pfeffer (nicht den Toni), weil gefühlt sind unsere Schüsse und Ecken mehr Edelroller und G’schlapfte als Granaten. Ich möchte jetzt jedoch gar nicht die Leistung oder irgendwen schlecht reden. Nur hervorheben zählt und da war einer für mich sehr ansehnlich am Platz: Pazourek. Pazourek gefiel mir mit viel Einsatz, mit ein paar schönen Aktionen und teilweise ganz feiner Ballbehandlung. Leistung mit einem Tor belohnt. So eine Leistung muss man auch gegen Pinzgau zeigen.“

tifoso vero: „Auch wenn es gegen einen Drittligisten ging – beim SK Sturm sah man ja auch, wozu diese imstande sein können – der Auftritt war souverän. Die Spielanlage gefällt mir, die Neuen wie Vinlöf geben dem Kader absolut Breite und bei Malone und Prelec wissen wir aus der Vergangenheit, dass sie mehr leisten können. Derzeit fehlt ihnen verständlicherweise noch die Spritzigkeit. Bei Cristiano können wir immer hoffen, dass er, wenn das Spiel nicht so läuft, einfach durch sein Dribbling etwas Schwung bringen kann. Pazourek und Wels haben sich wieder gut beworben, Fitz ist unabkömmlich und Gruber hat halt immer noch seinen Torriecher. In der Abwehr sind wir, vor allem wenn Drago kommt, gut bis sehr gut aufgestellt. Ich mache mir wenig Sorgen um die künftige Saison, auch wenn ein richtiger Knipser noch guttun würde. Es braucht aber alles seine Zeit.“

echter-austrianer: „…Wir haben uns schon viel blöder angestellt. Mittwoch darauf aufbauen. Wir werden gut drei Tore brauchen, weil wir sicher eines kriegen.“

veilchen27: „Bravo, Veilchen! Genauso seriös, dominant und spielfreudig muss man in der ersten Cup-Runde auftreten. Absolut schnörkellos, ab Minute 1 eine klare Sache, die eigentlich noch viel höher hätte ausfallen müssen, wäre unsere Chancenverwertung normal gewesen. Der Gegner deutlich unter meinen Erwartungen – schon auch dank unseres intensiven Spiels, aber auch davon abgesehen. Umso vorsichtiger bin ich mit Einzelspieler-Bewertungen, denn da sind heute etliche positiv aufgefallen, aber eben gegen einen Drittligisten. Wenn man einen Einzelnen hervorheben möchte, würde ich mich für Perez Vinlöf entscheiden, weil wir ihn ja nicht kennen, er mir heute aber wirklich gut gefallen hat, wie auch schon in Finnland bei seinem Kurzeinsatz. Da bahnt sich auf der Linksverteidiger-Position ein Luxusproblem an! Pazourek hat gezeigt, dass wir uns auch auf der Rechtsverteidiger-Position keinerlei Sorgen machen müssen. Potzmann-Plavotic-Meisl waren sehr souverän, aber auch offensiv stark. Wels war brav, Fitz richtig spielfreudig, Gruber auch gut gelaunt. Prelec ist zwar nicht alles geglückt, aber er hat großen Aufwand betrieben, viel gekämpft, sich mit einem technisch schönen Tor belohnt. Malone eher farblos, Cristiano so und so, aber hatte schon auch paar gute Aktionen. Heute gibt es rein gar nichts auszusetzen, außer der Chancenverwertung, sondern so muss eine erste Cup-Runde aussehen und gemeinsam mit dem Drago-Transfer hoffe ich, dass uns – sowohl der Mannschaft als auch den Fans – das eine gute Energie und wieder positive Gedanken Richtung Mittwoch bringt. Wir drehen das Ding!“

hope and glory: „Wie erwartet, ein ungefährdeter Sieg. Der Sieg war nie in Gefahr, hätte sogar höher ausfallen müssen. So stelle ich mir ein Cupspiel von uns gegen einen Underdog vor.“

kingpacco: „Ich würde fast unsere beiden Flügelspieler Pazourek und Vinlöf hervorheben. Beide haben viel Dampf gemacht, zumindest bis zur 60. Minute, aber mit den Einwechslungen ist dann auch der Spielfluss verloren gegangen. Prelec wirkte für mich noch wie ein Fremdkörper. Warum man Malone am Flügel spielen lässt, ist auch unverständlich für mich. Wels hätte ich aufgrund seiner ersten Halbzeit hervorgehoben, aber mit der vergebenen Chance hat er ‚alles‘ verbockt, was er davor heute geleistet hat.“

Austria_WAC: „Souverän, etwas für das Selbstvertrauen gemacht, hätte noch höher ausfallen können. Der Kader hat teilweise gezeigt, dass man sich auch auf Ersatzspieler verlassen kann. Wichtig wäre jetzt der Aufstieg international und ein guter Start in die Meisterschaft, um nicht sofort Unruhe in der Saison zu haben. Bei beiden Spielen hängt es meiner Meinung nach davon ab, ob jene, die dann am Platz stehen, ihre normalen Leistungen abrufen, dann sollte der Start auch gelingen.“

Im Austrian Soccer Board findet ihr weitere Fanmeinungen der Austria-Fans nach dem 6:0-Auswärtssieg in der ersten Cup-Runde gegen den FC Pinzgau.