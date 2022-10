Austria-Fans: „Sturm ist uns zwei Schritte voraus“

Die Wiener Austria verlor das Heimspiel gegen den SK Sturm mit 0:3 und fuhr damit in der neuen Saison die erste Bundesliga-Niederlage ein. Wir...

Die Wiener Austria verlor das Heimspiel gegen den SK Sturm mit 0:3 und fuhr damit in der neuen Saison die erste Bundesliga-Niederlage ein. Wir wollen uns ansehen was die Fans zur Leistung ihrer Mannschaft sagen. Alle Kommentare stammen aus dem Austrian Soccer Board, Österreichs größtem Fußball-Diskussionsforum.

fermin: „Verdiente Niederlage gegen einen Gegner, der uns zwei Schritte voraus ist. Ein X gegen Lustenau oder eine Niederlage gegen Altach ärgert mich da viel mehr. Unser Kader gibt aktuell nicht mehr her, als gegen Gegner dieser Qualität 60 Minuten das Tempo hochzuhalten und ohne Spielglück/Qualität in der Chancenverwertung gibt es wenig zu holen. Wichtiger reality check um zu begreifen, dass es im Herbst nur darum geht, in Schlagweite für das obere Playoff zu bleiben.“

veilchen27: „Die 58. Minute, bei der weder Früchtl (sonst aber mit vielen starken Aktionen und selbstkritisch im Interview) noch Kreiker (unser Linksverteidiger Nr. 4, bis heute mit 47 Minuten BL-Erfahrung) gut ausgesehen haben, war spielentscheidend. Ab dann hatten wir gar keinen Zugriff mehr, wirkten müde in den Beinen, Sturm hatte uns voll unter Kontrolle, wir verloren den Glauben an einen Punktgewinn und wurden in unserem Spiel immer inkonsequenter, was dann auch nochmals bestraft wurde. Was wir bis zur 58. Minute gezeigt haben, war aber sehr erfreulich und hätte dazu führen müssen, dass es zumindest Unentschieden steht – sei es durch Huskovic zum ersten (Nachschuss nach Gruber-Volley), Huskovic zum zweiten (alleine auf Siebenhandl zugelaufen, falsche Abseitsentscheidung) oder durch Fitz (nach Huskovic-Kopfballablage). Bloß, wir haben unsere Chancen nicht gemacht und daran ist es dann heute schlussendlich gescheitert. „Die Austria war in dieser Phase unfassbar stark“ hat Ilzer gerade im Sky-Interview gesagt. In so einem ausgeglichenen, intensiven Topspiel ist es dann eben oft eine einzelne Aktion, die entscheidet – leider war die in der 58. Minute auf der Seite von Sturm. Danach war es vorbei, auch die Umstellung auf 3-4-3 in der 73. Minute brachte keine Änderung mehr.“

Aegis: „Nach dem 2:0 war offensichtlich der Ofen aus. Das war hektisches Kick & Rush vom Feinsten. Und leider zurzeit keine Bank, die dich aus sowas rausreißen kann.“

Triggerpoint: „Das war eine total unnötige Niederlage. Nach der ersten Hälfte war ich mir noch sicher, dass es möglich ist das Spiel zu drehen. Die zweite Hälfte war dann total ernüchternd. Dem ersten Tor ist aus einem Zuckerpass entstanden (wahrscheinlich hätte Früchtl da früher rauskommen müssen). Beim zweiten Tor lässt Kreiker den Gegenspieler alleine und Früchtl ist scheinbar mit der Situation überfordert (geht raus, überlegt es sich aber wieder anders). Beim dritten Tor wird Fischer einfach überlaufen und Keles kommt nicht schnell genug nach hinten. Galvao mit zwei stümperhaften Fehlern. Für Kreiker ist es wohl noch zu früh. Jukic total unauffällig. Huskovic fehlt völlig das Selbstvertrauen. Respekt an uns Fans – tolle Stimmung, super Choreo, geile Pyro. Aber sparen wir uns bitte den Rauch. Alles in allem hatten wir die Chancen uns zu belohnen, aber es sollte heute nicht sein.“

Pinkman: „Mal schauen wo wir im November stehen werden. Mit viel Punktezuwachs ist in den nächsten Wochen nicht zu rechnen. Wir spielen quasi ohne Stürmer, ohne gelernten defensiven Mittelfeldspieler und die Defensive ist sowieso oft Harakiri. Um sich ständig Fehler hinten leisten zu können, sind wir vorne leider zu schwach vor dem Tor.“

Rickson: „Mit Djuricin hätten wir die Partie heute gedreht, davon bin ich überzeugt. Es war ein echter Schildbürgerstreich ihn abzugeben. Jetzt haben wir neben dem defensiven Mittelfeld und der Linksverteidigung auch auf der Position des Mittelstürmers eine Baustelle aufgemacht.“

maxglan: „Kreiker tut mir leid. Sehr schwache und fehlerhafte Leistung, die natürlich auch seiner Unerfahrenheit und Nervosität geschuldet war. Auch dass er so lang am Feld bleiben musste, hat gezeigt, dass wir auf der Position einfach absolut keinen mehr haben. Auf Huskovic bin ich angefressen. Wenn ein Verteidiger seinen Job so schlecht erfüllt wie er als Stürmer heute seinen, regnet es Gegentore. Drei Tausender zu vergeben (ich zähle die Kopfballablage aus 3 Meter Entfernung dazu) ist auch eine Kunst. Abgesehen davon bereitet die Leistung nach dem zweiten Gegentor Grund zur Sorge. Es war das 0:2 in der 58. Minute, angefühlt hat es sich wie das 0:4 in der 85. Danach ging absolut gar nichts mehr und Sturm konnte die Partie locker runterspielen. Die wollten eigentlich gar nicht mehr, aber wir haben sie mit irren Fehlern immer wieder eingeladen.“

Im Austrian Soccer Board findet ihr weitere Fanmeinungen der Austria-Fans nach dem 0:3 gegen den SK Sturm Graz.

