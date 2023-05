Austria-Fans: „Sturms Cupsieg ist eine Mini-Chance für uns“

Der FK Austria Wien trifft nach der turbulenten 2:3-Niederlage gegen den SK Sturm erneut auf den Blackies, die zwischen diesen beiden Begegnungen das Cup-Finale...

Der FK Austria Wien trifft nach der turbulenten 2:3-Niederlage gegen den SK Sturm erneut auf den Blackies, die zwischen diesen beiden Begegnungen das Cup-Finale gegen den SK Rapid für sich entschieden. Was erwarten sich die Fans von dem Spiel gegen die Ilzer-Elf? Alle Kommentare stammen aus dem Austrian Soccer Board, Österreichs größtem Fußball-Diskussionsforum.

Paulaustria: „Mit dem Cupsieg im Rücken, einer erfolgreichen Bilanz in den letzten Spielen gegen alle Wiener Mannschaften und Chancen auf das Double gegen ungewöhnlich anfällige Dosen sehe ich da wenige Chancen für uns gegen Sturm nächstes Spiel, besonders weil sich bei uns in den letzten Spielen Unruhe und Unsicherheit aufgrund der Verteidigung ein bisschen breit macht. Solang Sturm kein Cup-Hangover hat, wovon nicht auszugehen ist, würde ich objektiv auf ein 1:2 setzen. Vom Spielverlauf sag ich jetzt einfach mal wir stehen während des Spiels defensiv überraschend stabil und verkaufen uns gut, kassieren jedoch aufgrund von Sturms Klasse ein Tor in der ersten Halbzeit. Sturm macht es dann klar früh in der Zweiten und erhöht auf 2:0, ein Anschlusstreffer vom Haris reicht nicht mehr für Zählbares. Ich bin aber über jeden Punkt froh und hoffe einfach auf eine starke Leistung unserer Burschen, die hoffentlich gegen formstarke Grazer wieder über weite Strecken mithalten können. Solang man zeigt was man kann bin ich gegen Sturm sehr zufrieden.“

violet heat: „In Graz haben wir durch ein paar schwache Minuten und individuelle Fehler leider nicht die Ernte für ein offensiv tolles Spiel einfahren können. Dieses Mal kann es durchaus klappen und dann sollten wir auf Platz 4 ins Derby gehen und diesen Platz auch halten können.“

derrächermitdembecher: „Sturm spielt um den Meistertitel. Das Double ist jetzt das erklärte Ziel. Wir spielen wieder brav mit, dann die obligaten Aussetzer in der Abwehr und im sechsten Spiel hintereinander entscheiden die die Partie… Wenn Motzl wieder nicht gegen die spielt wird wohl schon ein feiner Vertrag vorliegen.“

ViolaRoss: „Das wird unser erster Dreier, bin mir sehr sicher. weil so kann und darf es nicht weitergehen. Tipp: 2:1 (Tabako, Gruber, Eigentor Polster).“

tifoso vero: „Sturm hat am Sonntag den begehrten Titel eingefahren. Das war für sie eine Bestätigung ihres Schaffens und sorgt ev. für eine innere „Ruhestellung“. Eine Hundertstel langsamer beim Zweikampf, eine geringere Dosis beim Einsatz und eine gewisse Müdigkeit. Ja ich weiß, Wunschdenken. Aber nicht ganz ausgeschlossen, da man nach den Feiern wieder eine volle Konzentration aufbringen muss. Sie werden es sicher versuchen und es auch sagen. Aber wird es gelingen? Das ist eine Mini-Chance für uns. Daher tippe ich auf ein gutes Spiel – ähnlich wie in Graz – und auf ein 3:2 für uns. Wunschdenken endet hier…;-) Realistisch wäre ein Unentschieden.“

paulaustria: „Es bleibt wahrscheinlich nur ein feuchter Traum, aber ich wünsche mir das nächsten Sonntag die ganze Ost — nein am besten gleich das ganze Stadion singt: „Seht ihr Grüne so wird es gemacht!“ Während wir einen Heimsieg einfahren. Das wär so genial.“

ozzy: „Wir werden einen guten spielverlauf brauchen, sonst spielen sie das locker runter. Wichtig ist, dass wir die Basics abrufen und nicht zurückweichen in den Zweikämpfen. Sturm ist sehr robust und erdrückt dich, wenn du da Schwächen hast.“

Flandril: „Hab nach dem letzten Sturm-Spiel bereits gemeint, dass Holland und Baltaxa physisch und für das Kopfballtennis sehr effektiv waren (und beide eine recht gute Partie gemacht haben). Sollte Wimmer Holland wieder (womöglich aus diesen Gründen) aufstellen wollen, würde ich ernsthaft mal Fischer draußen lassen und Braunöder eben für ihn bringen. Fischer fehlts meiner Ansicht nach oft zu sehr an der Übersicht im zentralen Mittelfeld. Übersieht oft einfache Befreiungspässe, versucht’s mit einem Dribbling und verliert den Ball. Hinzukommen auch schwankende Leistungen zurzeit. Natürlich ist Fischer super, aber in der jetzigen Situation ist er eben auf der Position klar hinter Braunöder anzusiedeln. Außer Wimmer ist auch da die etwas bessere Physis bzw. Körpergröße von Fischer wichtiger.“

Im Austrian Soccer Board findet ihr weitere Fanmeinungen vor dem Spiel zwischen der Wiener Austria und dem SK Sturm.