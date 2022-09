Austria-Fans: „Super Leistung, unfassbare Verletzung“

Die Wiener Austria feierte einen 3:0-Auswärtssieg gegen den TSV Hartberg und holte damit drei wichtige Punkte im Kampf um einen Platz im oberen Playoff....

Die Wiener Austria feierte einen 3:0-Auswärtssieg gegen den TSV Hartberg und holte damit drei wichtige Punkte im Kampf um einen Platz im oberen Playoff. Die Veilchen zeigten eine starke Leistung, die durch eine erneute schwere Knieverletzung von Ziad El Sheiwi überschattet wurde. Wir hören uns an was die Fans zum Spiel ihrer Mannschaft sagen.

Patrick_M: „Es tut einfach so weh bei einer der solidesten Leistungen bislang so einen extrem bitteren Beigeschmack mit zu bekommen. Irgendwie auch beeindruckend, mit was für einer Empathie die Mannschaft auf diese Scheiße reagiert. Das ist echt ein Team und kein Haufen Möchtegern-Stars. Einmal mehr so wichtig und schön, dass Schmid unser Trainer ist. Neben seiner allgemeinen Fußballexpertise weiß er echt, wie er ein Team formt, dass zusammenhält.“

kingpacco: „Wahnsinn, da gewinnst 3:0 und bist nachher fix und fertig aufgrund der Verletzung von El Sheiwi.“

veilchen27: „Extrem souverän und stark. Von der ersten bis zur letzten Minute waren wir sowas von dominant, dass man glauben hätte können, Hartberg hatte am Donnerstag ein intensives Spiel und wir frei. Anders als andere Wiener Mannschaften, haben wir nicht rotiert, sondern sind ab Anpfiff einfach sehr präzise, laufstark und siegeswillig aufgetreten. Besser ging es gar nicht, unsere beste Saisonleistung, denk ich. Wie Mühl nach dem Spiel auf Sky sagte: Müdigkeit gibts keine. Fünf Bundesliga-Spiele in Folge ungeschlagen, Früchtl hat inkl. ECL 236 Minuten Torsperre ohne Gegentor. Vor allem Letzteres freut mich nach den defensiven Problemen der letzten Wochen. Wenn wir jetzt noch Ried besiegen, können wir mit dem Status Quo in der Bundesliga zufrieden sein. Also ein rundum gelungener, perfekter Sonntag – bis zur 85. Minute. Dann kam Philipp Paternina. Mir fehlen die Worte, wenn stimmt, was er sagte und El Sheiwi erneut einen Kreuzbandriss hat. Ich bin verzweifelt, wenn das wahr ist. Unglaublich. Unpackbar. Warum können wir nicht einfach mal einen entspannten Sonntag mit einem klaren Sieg und ohne neuerliche Verletzung haben…?“

hope and glory: „Pauschallob an das ganze Team! Sehr abgebrühte und souveräne Leistung. Praktisch nichts zugelassen und offensiv gute Chance und schöne Tore herausgespielt. So will ich unsere Austria sehen. Perfekt!“

Braveheart-FAK: „Nachdem Ziad wohl damit für den Rest der Saison ausfällt ist mein Optimismus temporär etwas getrübt. Normal müsst man links hinten jetzt reagieren, leider wird das schwer bis unmöglich zum aktuellen Zeitpunkt. Hoffen, dass Baltaxa irgendwann fit wird…“

Blackcactus: „El sheiwi? Das kann nicht wahr sein?!? Gleiches Knie? Dann war es scheinbar zu früh, das Kreuzband braucht seine Zeit um wirklich fest zu werden und sich neu zu bilden….Selten haben wir ein Spiel so dominiert. Unglaublicher Zug zum Tor der Spieler, mit Tempo mal auch am Gegner vorbei, viele gute Lösungen gefunden, die Hartberger waren hilflos gegen uns. Einzig im Strafraum nicht immer gut fertig gespielt aber bei einem 3:0 darf man nicht Jammern. “

hope and glory: „Die Mannschaftsleistung war top, dennoch möchte ich Gruber hervorheben. Traumtor, zwei starke Vorlagen und ein sympathisches Interview.“

QPRangers: „Eine wirklich souveräne Leistung, Hartberg auch ein dankbarer Gegner, aber wir haben 90 Minuten absolut dominiert und Hartberg war komplett überfordert. Die besten waren für mich Fischer, Gruber und Braunöder…die Abwehr war nicht wirklich geprüft… Der schönste Moment war: El Sheiwi in der Startaufstellung, der schrecklichste Moment war, als der Reporter das mit dem Kreuzbandriss gesagt hat. Mir ist die Ganslhaut aufgezogen, das ist nicht in Worte zu fassen, wie Tatar sagte „zum Speiben“.“

Im Austrian Soccer Board findet ihr weitere Fanmeinungen nach dem 3:0-Auswärtssieg der Wiener Austria gegen den TSV Hartberg.

