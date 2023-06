Austria-Fans: „Tabakovic muss den einfach reinhauen…“

Nach einem bitteren 1:1 gegen Red Bull Salzburg muss sich die Wiener Austria mit dem fünften Platz zufriedengeben und noch im Europacup-Playoff gegen den...

Nach einem bitteren 1:1 gegen Red Bull Salzburg muss sich die Wiener Austria mit dem fünften Platz zufriedengeben und noch im Europacup-Playoff gegen den Wolfsberger AC oder Austria Lustenau antreten. Wir haben die Meinungen der Austria-Fans nach dem Remis im Austrian Soccer Board, Österreichs größtem Fußballforum zusammengetragen.

Groovee: „Man stelle sich vor, wir hätten in den letzten Wochen nur ein einziges Mal die letzten 5 Minuten nicht verschlafen oder einfach Glück gehabt…“

kingpacco: „Auf diese Truppe kann man schon stolz sein – sie haben alles reingeworfen, was drin war.“

Drache: „Der Fight heute war super, den vierten Platz haben wir in anderen Spielen verspielt, bin aber trotzdem guter Dinge für das Playoff.“

zizou5: „Ich bin echt leer nach dieser Doppelchance am Ende… Ich mag Haris. Sympathisch und hat viele Tore gemacht im Frühjahr. Aber ehrlich. Der muss Köhn verladen und die Hüttn machen, ohne Wenn und Aber.“

Owls: „Ich bin einfach nur gebrochen, es wäre wie im Drehbuch gewesen, aber Haris macht einfach nicht das was er kann am Schluss.“

Andrew Laeddis: „Bin fertig, aber genau wegen solchen Partien geht man ins Stadion. Emotional a Wahnsinn! Stolz Veilchen zu sein.“

DaMarkWied: „Den 4. Platz hätten wir nie und nimmer hergeben dürfen. Das ärgert mich maßlos. Insgesamt war abgesehen vom Pech einfach zu viel defensives Unvermögen dabei. Und jetzt Lustenau die Daumen drücken.“

Alizee: „Tabakovic macht diese Saison fast jeden, aber den entscheidenden nicht. Sogar Klagenfurt hat mitgespielt. Aber das haben wir nicht heute verschissen. Wir haben heute leider zu spät zum Fighten angefangen. Die Bullen hatten eh keinen Bock mehr.“

veilchen27: „Unfassbar, wie mies Rapid ist. Unfassbar, dass wir das nicht ausnutzen können. Das Spiel ein Sinnbild für die ganze Saison: leidenschaftlich gekämpft, eine Kann-Elfer-Entscheidung gegen uns, aber auch am eigenen Unvermögen gescheitert. So wenig Chancen zugelassen, so viele gehabt, aber mal den Ball selbst von der Linie gekratzt, mal an Zentimetern gescheitert, mal an Köhn. Tut schon sehr weh, weil wirklich nur wenige Zentimeter auf ein Mini-Wunder gefehlt haben, aber es sollte nicht sein. Dennoch stolz auf die Mannschaft, sie macht Spaß, sie trägt ein violettes Herz am richtigen Fleck, sie kämpft leidenschaftlich und aufopfernd. Wenn wir uns noch für Europa qualifizieren, kann ich mit der Saison leben.“

pramm1ff: „Leider hat es wieder nicht gereicht, aber man hat gesehen, dass diese Mannschaft mit Herz dabei ist und dass jeder für den anderen rennt.“

OWB: „10/12 Derbypunkte, wir können mithalten mit den Top 3, Wir sind halt auch noch nicht clever/abgeklärt genug und zahlen einiges an Lehrgeld. Aber der Fußball macht Spaß und jetzt schon Lust auf die nächste Saison.“

DrSaurer: „Anmerken muss man auch, dass wir die einzige Mannschaft sind, die im oberen Playoff gegen Salzburg nicht verloren hat. […] So bitter es ist, dass Haris den in der letzten Minute nicht macht, vorwerfen kann man ihm gar nichts.“

Austrianer1969: „Die Aufstellung gibt wohl Aufschluss darüber, dass Mühl uns fix verlässt. Stimmung im Stadion heute überragend, bin fast froh, dass wir leider noch einmal zuhause spielen, da muss die Hütte voll sein. Polster wieder mit seinem Standardfehler, Gott sei Dank abseits, aber der Bursche ist außer schnell und lieb wenig, also dringendsten Handlungsbedarf auf links. Fischer und Jukic heute wieder enttäuschend, Holland wenig auffällig, Braunöder hat heute gezeigt wie wichtig er sein kann. Jetzt heißt es zweimal konzentriert sein und endlich auch defensiv stabil stehen. Freue mich aufs Heimspiel und eine tolle Stimmung, vielen Dank an den tollen Support.“

Hurricane: „Leider erneut nicht belohnt, aber wenn wir diese Energie auch am Donnerstag und Sonntag auf den Platz bringen gemeinsam mit den Fans werden wir siegreich sein. Top Stimmung zum Ende hin und man stelle sich vor Gruber oder Tabakovic bzw. dann Dovedan netzen ein. Schade, aber kein Grund die Köpfe hängen zu lassen. Fitz hat halt offensiv gefehlt. Mit Gruber ist dann auch ein anderer Schwung reingekommen.“

pramm1ff: „Nach 0:3 und 1:3 im Herbst sind wir nun auf 3:3 und 1:1 an Salzburg dran, wobei wir beide Male in den letzten Minuten den Sieg verspielten (1x Elfer gegen uns, 1x Chancen nicht gemacht). Das ist schon sehr, sehr gut für unseren Kader. Die Mannschaft hat viel Herz, Talent und Ehrgeiz, aber leider nicht in jeder Sekunde des Spiels den kühlen Kopf. Noch. Ich vertraue Werner und Wimmer, dass uns Kader sowie Spielweise noch viel Freude machen werden kommende Saison.“

veilchen27: „15:4 Torschüsse, 7:2 Schüsse aufs Tor. Gegen Salzburg respektabel. Verstehe daher auch die Kritik hier an der Abwehr nur bedingt. Manche Einzelaktionen waren zwar unglücklich, letztlich heute gegen den Meister aber kein Gegentor aus dem Spiel und nur vier Schüsse bzw. zwei Schüsse aufs Tor zugelassen. Salzburg hat in 32 Runden 1 einziges Mal verloren. Wir haben sie im Frühjahr gleich 2x am Rande ihrer zweiten Niederlage gebracht, 2x ist es leider minimal gescheitert. Das tut gut, nach 1:3, 0:3 und 0:5 bei den drei letzten Aufeinandertreffen, in der Vor-Wimmer-Ära. Nächste Saison sind sie dann mal fällig.“

tifoso vero: „Das tut so weh, ich kann es gar nicht sagen wie weh. Wir kämpfen bis zum Umfallen, wollen den Sieg unbedingt, haben ihn vor der Nase und dann wehrt Köhn den Ball von Haris souverän ab und Dovedan köpfelt neben das leere Tor. Das sagt alles über dieses Spiel, welches wir leider nicht gewonnen und wo wir (wieder) einen zweifelhaften Elfer bekommen haben. Wahnsinn, einfach Wahnsinn wie das ganze Stadion in den letzten Minuten nur noch bebte, wie alle aufsprangen und mitbrüllten als ging es ums Leben. Stadionatmosphäre mit Gänsehaut. Und dann reicht es wieder nicht. Es ist zum Heulen. Dabei spielte die Mannschaft wirklich gut (wie eh schon das ganze Frühjahr – mit wenigen Ausnahmen), die Klagenfurter machen ihre Hausaufgaben (Respekt und danke an dieser Stelle!) und wir sind dennoch nur Fünfter in der Tabelle. Unglaublich aber wahr. Die Bullen haben uns nichts geschenkt, waren spielerisch auch besser und dennoch können wir stolz auf die Mannschaft sein. 2023 sind die Bullen ohne Sieg gegen uns und hatten in beiden Spielen nur Glück dass wir nicht als Sieger vom Platz gingen. So will ich ich meine Austria sehen, so liebe ich unsere Fans. Scheiß drauf, spätestens am Sonntag sind wir erneut in Europa dabei und ich freue mich schon wieder auf ALLE Spiele von uns, denn es macht – trotz aller Widrigkeiten – einfach nur Spaß dabei zu sein! Und nein, keine Kritik an unsere Spieler, auch nicht gegen Polster, denn sie haben alles was sie haben gegeben.“

hope and glory: „Eigentlich eine gute Leistung. Die Mannschaft hat alles versucht, sich leider am Ende aber nicht belohnt. Was wäre da abgegangen, hätten Tabakovic oder Dovedan in der Nachspielzeit die Kugel versenkt…. Im Endeffekt wäre Platz 4 locker drinnen gewesen. Und sportlich gehört er uns ja auch.“

DeusAustria: „Tabakovic MUSS den am Ende treffen. So bleibt, dass wir hinter völlig hinnigen Grünen gelandet sind.“

maxglan: „Abermals eine sehr gute Leistung von Braunöder. Vielleicht hatte er in der heurigen Saison (oder auch speziell unter Wimmer) nicht mehr diese super Form, er ist aber immer noch unser klar bester Mittelfeldspieler. Immer noch schwer zu begreifen, wie man freiwillig auf so einen Spieler verzichten kann.“

