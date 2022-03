Austria-Fans: „Tabakovic weiß wo das Tor steht“

Der torgefährlichste Spieler der zweiten Liga, Haris Tabakovic, wechselt im Sommer ablösefrei zur Wiener Austria. Wir wollen uns ansehen was die Fans zu der...

Der torgefährlichste Spieler der zweiten Liga, Haris Tabakovic, wechselt im Sommer ablösefrei zur Wiener Austria. Wir wollen uns ansehen was die Fans zu der Verpflichtung des Schweizers sagen, der in 42 Zweitligaspielen für Austria Lustenau 40 Tore und 10 Assists beisteuerte. Alle Kommentare stammen aus dem Austrian Soccer Board, Österreichs größtem Fußball-Diskussionsforum.

Gizmo: „Sehr geil! Ein Spielertyp, der uns gefehlt hat. Knipser vor dem Herrn in LigaZwa. Zielspieler, Knipser, kopfballstark. Da kann ich mir einige nette Kombos mit Djuricin und Huskovic vorstellen. Sehr geil Orti!“

Braveheart-FAK: „Allein aufgrund des Spielertyps eine sehr sinnvolle Verstärkung. Ein paar Jahre jünger wäre natürlich top, aber gerade bei einem großen physischen Stürmer, der uns sofort helfen soll vermutlich nicht machbar.“

Yoda: „Wohin sollte ein TABAKovic auch sonst wechseln, außer zu Austria Memphis.“

veilchen27: „Ein Transfer an dem über Monate gearbeitet wurde und bei dem es sehr viele Mitbewerber gab, finanziell lukrativere Angebote inklusive. Schon sehr erfreulich, dass sich der Spieler dann bereits Ende März für die Austria entscheidet!

Pro: Er hat bei verschiedensten Vereinen seine Torgefahr unter Beweis gestellt, allein in den letzten 1,5 Jahren mit 50 (!) Scorerpunkten in 42 #LigaZwa Spielen eine unglaubliche Bilanz. Der wahrscheinlich zweifache Torschützenkönig der 2. Bundesliga wechselt zu uns. Wir bekommen einen Spielertyp, wie wir ihn nicht haben: groß, kopfballstark, robust. Das adressiert genau zwei Probleme, die wir in dieser Saison oft hatten: schlechte Chancenauswertung und zu wenig Strafraumpräsenz. Schmids Spielidee – dominantes Spiel, offensive Außenverteidiger – könnte auch gut zu ihm passen. Also vieles, das wirklich Vorfreude schnürt, in erster Linie eben seine unglaublichen Daten. Und trotzdem bin ich auch skeptisch. Ein 28-jähriger Legionär, der zuletzt 2017/18 in einer höchsten Liga regelmäßig gespielt/getroffen hat. In Lustenau hat er sehr viele Kopfballtore gemacht, bei uns kommen doch weniger Flanken. Ich bin vorsichtig, ob wir diesen bisher fehlenden Stürmertypen auch tatsächlich so brauchen. Sein Gehalt schätze ich im Team auch in den Top 10 ein, mit einem DreiJahresvertrag gar nicht so wenig riskant. Es deutet jedenfalls auf einen Abgang von Ohio oder Huskovic hin, Ersteres wäre logischer, v.a. zum jetzigen Zeitpunkt. Allerdings habe ich zuletzt noch gehört, dass eine Ohio-Leihe-Verlängerung nicht ausgeschlossen sei; zudem würde uns bei einem Ohio-Abgang ein Spielertyp fehlen, womöglich könnte Teigl derjenige sein. Tendenziell hätte ich auch gut damit leben können, wenn Ohio noch ein Jahr bleibt und Tabakovic nicht kommt. Beide fände ich too much. Jedenfalls aber hat sich ein sehr umworbener Stürmer recht früh für uns entschieden und der voraussichtlich zweifache Torschützenkönig (en suite) mit letztendlich wohl 45-50 Toren in den letzten zwei Saisonen kommt zu uns. Könnte schlechter sein und ist ein schöner Zwischenschritt dieser turbulenten Länderspielpause!“

viola lion: „Bissl komischen Laufstil hat er. Der schnellste ist auch nicht. Seine Torgefährlichkeit ist unbestreitbar. Ganz überzeugt bin ich noch nicht, aber man soll mich eines Besseren belehren.“

hope and glory: „Willkommen Haris! Hoffe er fügt sich gut bei uns ein, dann ist er sicher eine Bereicherung. Wo das Tor steht, dürfte er wissen.“

Hurricane: „Da sollten wir mit ihm im Sturm definitiv variabler werden. denke, dass das ein sehr guter Transfer ist.“

zizou5: „Herzlich willkommen! Bin etwas skeptisch, die meisten Tor sind direkte Abschlüsse nach Flanken/Stanglpasses. Erinnert mich an Zulechner, aber ehrlicherweise habe ich nie ein ganzes Spiel von Lustenau gesehen… Hoffentlich täusche ich mich.“

pramm1ff: „Also mal rein von der Anlage „großer, bulliger Instinktstürmer“ würde ich sagen, der passt perfekt zum Einwechseln. Dann hätten wir endlich mal einen Stürmer der bei massiver Feldüberlegenheit die Tore aus flachen und hohen Bällen einfach versenkt. Ohio war mehr die Option für Konter, da können wir aber auch Huskovic, Keles, Teigl und Jukic aufbieten. Die treffen wohl sogar sicherer… dazu kommen die beiden technisch versierten Einser-Stürmer Djuricin und Huskovic. Aber so einer wie Tabakovic hat uns schon länger gefehlt. Wäre interessant wo sich der kostenmäßig einfindet… Angebote sollte er ja genug gehabt haben.“

