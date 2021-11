Austria-Fans: „Taktik und Herz haben gestimmt“

Die Wiener Austria schlug sich beim Meisterschaftsspiel gegen RB Salzburg gut, verlor aber dennoch knapp mit 0:1. Was sagen die Fans zu der Leistung...

Die Wiener Austria schlug sich beim Meisterschaftsspiel gegen RB Salzburg gut, verlor aber dennoch knapp mit 0:1. Was sagen die Fans zu der Leistung ihrer Mannschaft? Alle Kommentare stammen aus dem Austrian Soccer Board, Österreichs größtem Fußball-Diskussionsforum.

Violetter1911: „Ich bin stolz auf unsere Mannschaft, wirklich toll anzusehen wie der 17-jährige El Sheiwi Capaldo und Kristensen alleine abmontiert hat. Der VAR war leider nicht auf unserer Seite. Veilchen wir sind stolz auf euch!“

violet heat: „Unsere Austria hat wieder eine super sympathische Mannschaft, der jeder im Stadion den möglichen Erfolg von Herzen gegönnt hätte. RB kann halt noch mehr Kaliber von der Bank bringen. Wenn wir weiter so auftreten, ist das obere Playoff realistisch. Huskovic, Braunöder, Teigl und El Sheiwi eine Freude, Demaku stark zurück, Martel auch gut. Vorne fehlt uns halt noch die Durchschlagskraft, aber in den letzten Jahren hat selten eine Austria so gedichtet. Bravo und Forza Viola.“

Dim: „Da haben ganz andere Austria-Mannschaften schon deutlich schlechter gegen Salzburg ausgesehen. Schade, aber hat schon gefallen!“

Norbert Lopper: „Geschlossen engagierte und sehr gute Leistung, RB Salzburg richtig gefordert. X wäre verdient gewesen, die Bullen glücklich zum Tor gekommen. Das Euzerl, das am Ende fehlt, ist die Reife und Abgeklärtheit, die kommen aber mit der Zeit.“

hope and glory: „Gute Leistung unserer jungen, sympathischen Truppe! Wahnsinn wie sich unser Team seit dem Beginn unter Schmid entwickelt hat!“

Groovee: „Sehr gutes Spiel von uns bis auf den üblichen Schnitzer. Vorne sind wir halt extrem harmlos. Schade um den Punkt aber mit der Leistung kann man leben.“

Bgld.-Veilchen: „Kompliment an die Burschen für diese tolle Vorstellung. Leider wurde diese Leistung nicht belohnt, ein X wäre das absolut richtige und verdiente Ergebnis gewesen. Es ist eigentlich unglaublich, welche Entwicklung dieser jungen Mannschaft bereits jetzt zu sehen ist, Riesenkompliment an Manni Schmid und das gesamte Betreuerteam, aber natürlich auch an die Burschen. Einfach diesen Weg weitergehen, macht richtig Spaß!“

aragorn: „Schade, schade, schade. 60 Minuten die bessere Mannschaft. Nicht „gut mitgespielt“, nein, die bessere Mannschaft. Unmittelbar vor dem Tor habe ich zu meiner Frau gesagt, jetzt verlieren wir die Bälle zu schnell. Entschieden hat die Bank. Die Startelf phänomenal, aber wir können leider nichts nachlegen. Jukic, Grünwald, Ivkic und letztlich auch Ohio sind aktuell weit weg von dem Niveau der Starting-Eleven. El Sheiwi unfassbar. Wenn der am Boden bleibt, wird er Gold wert. Auch alle anderen stark. Extralob für Fischer. Unglaublicher Einsatz, der war heute überall.“

Pirius: „Emotionalstes Stadionerlebnis seit langem. Ein Dank der Mannschaft, dem Trainer und boykottierenden Ultras. Lieber wäre mir allerdings, wenn die Austria sich zutrauen könnte gegen Salzburg zumindest mitzuspielen. Und nicht mit Fünferkette und einem rein auf Konter angelegtem Spielplan auftreten müsste.“

maxglan: „Gutes Spiel von uns. Taktik und Herz haben gestimmt. Sonderlob für El Sheiwi und Braunöder: Vor allem körperlich voll mitgehalten mit den Bullen. Leider stellt sich Mühl sehr ungeschickt an beim Gegentor, war meiner Meinung nach kein Foul von Ulmer. Einziger Kritikpunkt am Schiriteam: Die Szene Adeyemi vs. Teigl. Adeyemi ist hinter Teigl, hat keine Chance auf den Ball, will ihn auch gar nicht spielen, sondern nur Teigl stören. Der Schubser hat immerhin gereicht, um ihm die Schulter auszukugeln. Jedenfalls eine sehr strittige Szene.“

