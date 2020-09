Austria-Fans: „Teigl-Transfer ist top!“

Die Wiener Austria wurde auf der Suche nach einem Nachfolger für Florian Klein fündig und verpflichtete mit Georg Teigl einen Außenverteidiger, der nach seinem...

Die Wiener Austria wurde auf der Suche nach einem Nachfolger für Florian Klein fündig und verpflichtete mit Georg Teigl einen Außenverteidiger, der nach seinem Engagement bei Red Bull Salzburg lange Zeit in Deutschland tätig war. Wir wollen uns ansehen was die Fans zu diesem Transfer sagen. Alle Kommentare stammen aus dem Austrian Soccer Board, Österreichs größtem Fußball-Diskussionsforum.

viola lion: „Erfahrener Rechtsverteidiger mit Offensivdrang. Genau das was es für unsere Verteidigung gebraucht hat. Danke Peter.“

hope and glory: „TOP. Auf der rechten Seite herrschte Handlungsbedarf. Top das wir mit Georg Teigl da einen erfahrenen, sehr guten Spieler verpflichten konnten!“

Finlay Mickel: „Wow. Das kam unerwartet. Eigentlich ein namhafter Neuzugang.“

XSCHLAMEAL: „Teigl war mal echt stark – bedenken müssen wir aber schon, dass er in den letzten beiden Saisonen fast keine Einsätze hatte (sonst wäre er aber auch natürlich nicht bei uns). Hoffentlich kann er an seine vorige Zeit anschließen, da war er meines Erachtens ein starker Spieler.“

El_Mato: „Ein Hammer-Transfer! Der wird uns guttun. Großes Lob, muss auch mal gesagt sein.“

ooeveilchen: „Gut, Teigl hat schon einen gewissen Namen, und wahrscheinlich auch die beste verfügbare österreichische Alternative. Aber was man halt trotz allem nicht vergessen darf, ist dass der quasi seit fünf Jahren nie mehr irgendwo gesetzt war. Spricht jetzt nicht unbedingt zwangsläufig für ihn. Wenn ich mich an die Salzburger Zeit zurückerinnere, dann war er glaub ich einer der hauptsächlich über die Athletik kam und weniger über das fußballerische Können. Würde dann auch erklären warum er in Deutschland dann keine so große Rolle mehr gespielt hat. Warten wir mal ab was Stöger mit ihm vorhat. Richtig eingesetzt könnte er wohl nichts desto trotz eine Verstärkung darstellen. 29 ist auch noch knapp im besten Fußballeralter.“

Rickson: „Herzlich Willkommen Georg! Für unsere Verhältnisse auf jeden Fall eine Top-Verstärkung. Soweit ich Teigl in Erinnerung habe, ist er sauschnell, da wird zusammen mit Wimmer ordentlich Tempo auf der rechten Seite reinkommen.“

AustriaWien1997: „Suttner und Teigl für die Außenverteidiger-Positionen. Wahnsinn damit hätte ich vor paar Monaten nicht gerechnet.“

since1312: „Bin von dem Transfer doch recht überrascht, aber auf seiner Position war auf jeden Fall noch Handlungsbedarf. Er ist eigentlich noch in einem guten Alter um uns ein paar Jahre zu helfen, nachdem er die letzten zwei Jahre fast nicht gespielt hat, sollte man ihm aber auch noch etwas Zeit geben. Gegenüber Klein (der jetzt auch nicht unbedingt langsam ist) sollte er zumindest von der Geschwindigkeit ein Upgrade sein, den Rest wird man sehen. Jedenfalls ein schönes Zeichen, dass wir finanziell nicht komplett im Sand sind, sonst hätte man ihn sich wohl nicht geleistet – selbst wenn es nur Gehaltskosten sein sollten.“

Dim: „Ein Spieler gehobenen Alters der in den letzen zwei Saisonen zusammen nicht einmal 600 Minuten gespielt hat und sicher auch kein kleines Gehalt bekommen wird. Bin höchst skeptisch ob uns das irgendwie weiterbringen wird. Aber gut, lass mich gern eines Besseren belehren.“

tifoso vero: „Guter Transfer, denn in unserer Situation kann man da keinen Kimmich erwarten. Teigl habe ich als sehr schnellen und robusten Spieler in Erinnerung, der, zusammen mit Wimmer, wohl die rechte Seite gut aufmischen wird. Und da er anscheinend ablösefrei zu haben war, kann man zu diesem Transfer nur gratulieren. Dass es gar keine Gerüchte über ihn gab, finde ich zudem top!“

elmod: „Zumindest hat man jetzt eine Vorstellung davon, wie viel Flo Klein gekostet hat. Mir wäre auch lieber gewesen, er wäre – für weit weniger Gage – noch ein bis zwei Saisonen geblieben. Die letzten Monate hat er für österreichische Verhältnisse top gespielt.“

AngeldiMaria: „Also so pleite können wir nicht sein, wenn wir so einen Spieler holen können. Bravo.“

kingpacco: „Wahnsinns Transfer, damit habe ich nicht gerechnet. Irrsinnig schnell, mit Offensivdrang. Sicherlich auch interessant, wenn er mit Wimmer auf der rechten Seite agiert. Wo sie während des Spieles immer wieder mal Positionen tauschen können.“

