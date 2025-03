Austria-Fans: „Tolles Spiel mit unglaublich vielen Torszenen“

Die Wiener Austria gewann gestern als einzige Bundesligist ohne große Probleme ihr Meisterschaftsspiel! Die Veilchen setzten sich gegen Austria Klagenfurt mit 2:0 durch und...

Die Wiener Austria gewann gestern als einzige Bundesligist ohne große Probleme ihr Meisterschaftsspiel! Die Veilchen setzten sich gegen Austria Klagenfurt mit 2:0 durch und zeigten dabei eine souveräne Leistung. Wir wollen uns ansehen was die Fans nach dem Sieg sagen! Alle Kommentare stammen aus dem Austrian Soccer Board, Österreichs größtem Fußball-Diskussionsforum.

tastsofast: „Der Meisterzug hat keine Bremse.“

violet heat: „Tolles Spiel mit unglaublich vielen Torszenen. Heute auch spielerisch überzeugend. Fitz, Barry, Fischer, Malone bärenstark, wieder zu Null, auch dank Sahin-Radlinger, der super Saves hatte. Unglaublich, dass es dann nicht mehr Tore geworden sind. Geile Stimmung und einfach starke Werbung für unsere Austria, die Nr. 1 von Wien!“

FAKforever1911: „Heut hätten wir was fürs Torverhältnis tun können. Blöd, dass der GAK das Derby nicht über die Runden brachte.“

Norbert Lopper: „Sehr gute Partie, einziger Kritikpunkt die Chancenauswertung.“

Violetter_Spielmacher: „Man of the match“ Fitzi hat heute wieder einige geniale Aktionen geliefert, macht richtig Spaß, ihm zuzusehen. Er hätte sich eine Einberufung mehr als verdient.“

Vienna1990: „Die Chancenauswertung war wirklich zum Aus-der-Haut-Fahren heute. Gott sei Dank haben wir nicht noch irgendwie den Anschlusstreffer erhalten. Heute hatten wir mehr Chancen als die letzten zehn Spiele zusammen, trotzdem haben wir es zwei-, dreimal geschafft, uns mit einem unnötigen Fehlpass in Schwierigkeiten zu bringen. Hat auch immer in einer Gelben für uns gemündet.“

+C+: „Heute vor dem Tor nicht effizient. Soll mir aber recht sein, wenn sie sich, wie schon gesehen, für die Spiele aufheben, wo es wenig Chancen gibt. Dreimal Pech mit Alu war ja auch dabei.“

OWB: „Mein einziger Kritikpunkt: Maybach hätte man auch schon in der 80. Min bringen können. Drei Minuten Spielzeit sind ein Witz, wenn er schon verlängert hat. Vor allem hatte man nicht das Gefühl, Klagenfurt würde noch was reißen.“

Altes Landgut: „Also, ein Spiel mit so vielen Torchancen haben wir schon sehr lange nicht geboten bekommen. Das war richtig gute Unterhaltung heute. Es hätte locker auch 5:2 ausgehen können. Aber die Goalies auf beiden Seiten heute in Topform. Wichtig war, dass wir nicht das 0:1 kassiert haben und dann relativ schnell 2:0 vorne lagen, denn sonst wäre es wohl zach geworden gegen tiefstehende Klagenfurter. So mussten sie etwas fürs Spiel tun… Schade, dass der GAK in den letzten Minuten den Sieg noch vergeigt hat. Aber egal, wir schauen von Spiel zu Spiel und wollen uns jedes Mal verbessern. Das ist der Weg. Hoffentlich ist das nichts Ernstes mit Drago. Ich nehme an, er ist vorzeitig runter, um sich zu schonen wegen seines Seitenbandeinrisses.“

Hurricane: „Das war heute eine Top-Leistung von uns. Das hätte durchaus ein Schützenfest werden können. Weiter so, das hat mir echt gefallen, auch wenn es ein, zwei Nachlässigkeiten gab. Mit besserer Chancenauswertung sieht das noch klarer aus.“

veilchen27: „Traumwetter, 14,5k Zuschauer gegen Klagenfurt, ein ungefährdeter Sieg mit 25:4 (!) Torschüssen, davon 20 Torschüsse im gegnerischen Strafraum, 12:1 Eckbällen, 84 % Passquote. Viel dominanter, überzeugender und souveräner kann man nicht spielen. Im Schnitt fast alle zwei Minuten ein Torschuss im gegnerischen Strafraum! Insofern einmal mehr großes Lob, von der Chancenauswertung abgesehen. Die hat ein Schützenfest verhindert. War heute aber verkraftbar und dennoch ein wirklich feiner Nachmittag/Abend. Mein Highlight des Spiels: Fischer, der sich unbedingt eine Gelbe abholen wollte, aber ewig nicht bekam. Führte schon extra einen Einwurf aus und ließ sich ewig Zeit, bekam sie aber ebenso wenig wie kurz später für ein taktisches Foul. Besonders gut gefällt mir, wie wir wirklich eine sehr sichtbare Spielidee entwickelt haben. Im Spielaufbau ist extrem viel Struktur und klare Muster. Und obwohl sich die durch alle Spiele ziehen, ist es schwer, dagegen zu spielen, und wir bringen immer wieder neue taktische Ideen ein. Besonders gefällt mir das facettenreiche Spiel – mal in die Tiefe hinter die Abwehr, mal über die Flügel, mal durchs Zentrum kombiniert. Großes Lob auch an viele Einzelspieler. SSR hat die Null bärenstark gehalten. Plavotic war hinten eine Macht. Galvão ist weiterhin top. Fischer und Ranftl sind unermüdlich. Fitz spielt einfach so viele geniale Pässe. Malone ist immer gefährlich und könnte mit einer besseren Effizienz noch viel mehr. Und jeder Einzelne kämpft und arbeitet ohne Ende. Ein wunderbarer Besuch in der Generali-Arena – und ein fast perfekter Spieltag!“

tifoso vero: „Tolles Spiel, super Aktionen, keineswegs nur nach Schema X, jederzeit unterhaltend, niemals fad und sehenswerte Aktionen mit vielen Torschüssen. Eines der besten Spiele dieser Saison. Mehr kann ich nicht dazu schreiben, außer dass vielleicht Fitz, Fischer, Malone noch extra herausstachen in einer Mannschaft, in der alle gut bis sehr gut waren. Was will man mehr? Titel? Her damit, diese Mannschaft hätte es sich verdient, genauso wie das Trainerteam! Und es war ja nicht so, dass sich der Gegner nicht wehrte, allem voran der Tormann. Aber gegen diese teils sehr druckvolle Austria ist es halt nicht leicht. Ich will mehr davon, ich bin hungrig nach Erfolgen und Titeln nach so langer erfolgloser Zeit. Geht das? Ich meine schon.“

Im Austrian Soccer Board findet ihr weitere Kommentare der Austria-Fans nach dem 2:0-Heimsieg gegen Austria Klagenfurt.