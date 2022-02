Austria-Fans: „Überraschend souveräner Auftritt in Altach“

Die Wiener Austria gewann zum Auftakt ins neue Kalenderjahr das Auswärtsspiel gegen Altach mit 2:0 und machte damit den ersten Schritt für ein Qualifikation...

Die Wiener Austria gewann zum Auftakt ins neue Kalenderjahr das Auswärtsspiel gegen Altach mit 2:0 und machte damit den ersten Schritt für ein Qualifikation für das obere Playoff. Wir wollen uns ansehen was die Fans zur Leistung ihrer Mannschaft sagen. Alle Kommentare stammen aus dem Austrian Soccer Board, Österreichs größtem Fußball-Diskussionsforum.

pepe6: „Die lethargische, behäbige Austria, die wir über Jahre gesehen haben, dürfte mit dieser erfrischenden jungen Truppe jetzt endlich passé sein!“

Hurricane: „Überraschend souveräner Auftritt. Sehr starke erste Halbzeit wo eine 4:0-Führung schon verdient gewesen wäre. Am Samstag gegen Hartberg so weitermachen. Danke an auch an Schmid. Der holt wirklich viel aus den Burschen raus.“

Gizmo: „Braunöder überragend. Punkt. Fischer, Martel ganz stark. Ohio hat diesen Instinkt nicht, keine Ahnung. Die zweite Chance, da MUSS er als Vollblutstürmer wissen, dass er Zeit hat und die Chance maximieren ein Tor zu machen statt zu verstümpern.“

grisu27: „Verdienter und souveräner Sieg gegen harmlose Altacher. Aber die Mannschaft hat es gut gemacht und hat sich viele Chancen erarbeitet. Braunöder ein absoluter Mittelfeldmotor. Solche Spieler sind sehr gefragt. Ich hoffe, die Austria wird mit ihm einmal viel Geld einnehmen.“

kingpacco: „Wir gewinnen in Altach souverän 2:0. Genau in Altach, wo wir uns immer schwergetan haben. Kritik muss man aber auch üben, weil die Chancenauswertung ja ein Wahnsinn ist. Normalerweise musst du zur Pause mindestens 4:0 führen. Wenn das passiert, schießt du in Halbzeit 2 noch zwei Tore. Aber gut, sind wir mit dem souveränen 2:0 zufrieden. Braunöder, für mich man of the Match. Wahnsinn was der für Kilometer runterspült. Trotzdem nie die Übersicht verliert. Er spult immer seine Leistung ab, bei dem gibt es eigentlich nur gut oder sehr gut. Hab bis jetzt noch kein schlechtes Spiel von ihm gesehen. Bitte sofort verlängern und gleich mal ein Preisschild dranhängen.“

Südveilchen: „Schöner Frühjahrsauftakt und das noch dazu in Altach, wo wir uns bekanntlich nicht oft mit Ruhm ausgezeichnet haben. Macht jedenfalls Vorfreude auf Samstag.“

L3g0l4s: „Fein, wir sind mal über dem Strich. Bleibt hoffentlich auch so! Schmid macht wirklich einen Top-Job. War ja eher skeptisch, aber er holt wirklich viel raus aus unserer jungen Truppe.“

maxglan: „Dünner Kader, einige Ausfälle, andere Spieler kommen rein und machen ihre Sache gut. Grünwald hätt ich es selbst nicht zugetraut, aber er hat im Rahmen seiner Möglichkeiten eine ordentliche Leistung gezeigt. Dennoch gibts wenig Grund dazu in Euphorie zu verfallen. Altach ist Letzter, hat auch heute keine gute Leistung gezeigt und wir haben zum Glück zwei der vier bis fünf Hochkaräter verwertet. Zweite Halbzeit wars dann ein kontrollierter Auftritt ohne großen Chancen, Altach war bis auf einen Eckball nie wirklich gefährlich.“

AlfredoD.: „Braunöder sehr positiv auffällig, auch Jukic, der einige gute Ballgewinne hatte und sich gut ins Spiel eingebunden hat. Fischer ein hidden hero und dann ist da noch Ohio der mit etwas mehr Ruhe am Ball auch zeigen konnte, dass er auch Fußball spielen kann, nicht nur rennen. Mein „Geheimtipp“ für die Zukunft: Vucic. Ich find der hat was. Unterm Strich gebührt aber allen ein Lob dafür, dass sie einen anständigen Job gemacht haben. Die Chancen fürs obere Playoff voll intakt. Was will man mehr?“

