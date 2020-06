Austria-Fans: „Vier Siege in Folge, was ist denn da los?“

Die Wiener Austria gewann auch das vierte Spiel in Folge und baute damit die Führung in der Qualifikationsgruppe weiter aus. Wir wollen uns anhören...

Die Wiener Austria gewann auch das vierte Spiel in Folge und baute damit die Führung in der Qualifikationsgruppe weiter aus. Wir wollen uns anhören was die Fans zum 2:0-Auswärtssieg gegen die Admira sagen. Alle Kommentare stammen aus dem Austrian Soccer Board, Österreichs größtem Fußball-Diskussionsforum.

DaMarkWied: „Solide Leistung gegen bissige und teils übermotivierte Admiraner. Zweite Halbzeit war eindeutig besser als die erste. Am Ende wäre noch ein wesentlich höherer Sieg möglich gewesen. Jetzt bleibt zu hoffen, dass es Fitz und Pichler nicht allzu schlimm erwischt hat.“

Menor: „Bin wirklich positiv überrascht. Zwar kein Wunderkick aber den erwartet man momentan auch nicht. Wichtig auch, dass Monschein endlich wieder mal getroffen hat. Wir spielen momentan zwar keinen schönen, aber dafür einen effektiven Fussball. Der Pfeil zeigt nach oben.“

Hurricane: „Was ist denn da los? Vier Siege in Folge. Zwar im unteren Playoff, aber trotzdem positiv überrascht.“

tifoso vero: „Und wieder zeigen die Oldies auf, dass sie durchaus – und zwar fast ohne Pause – mithalten können: Madl, Klein und Grünwald. Auch Pentz wieder sehr gut. Nicht zu vergessen die Kampfsau Ebner im Mittelfeld. Klar, dass es nach dem Ausscheiden von Fitz und Pichler vorne nicht mehr so lief, aber endlich hat Monschein getroffen. Wimmer gefällt mir immer besser und auf Sarkaria ist einfach Verlass. Auch wenn die Admira in der 2. Halbzeit etwa zehn Minuten drückte – hier hätten wir besser kontern können – so war es doch ein hochverdienter Sieg. Vier Siege hintereinander kann mein Hirn gar nicht mehr fassen. Keine Ahnung, wann das passierte. Auf jeden Fall war der Sieg für den 7. Platz sehr wichtig, den nimmt uns keiner mehr, davon bin ich überzeugt.“

Mons Ivar: „Freu mich zwar über den Sieg, aber guter Fußball ist das nicht.“

CharlesMundi: „Also wer da keine Verbesserung bei den Mechanismen sieht, dem kann ich nicht helfen. Klare Strukturen, um enge Situationen lösen zu können. Unser Problem ist eher, dass wir zu passiv werden nach einem Tor. Prinzipiell ist das ja gewollt, aber man muss dennoch aktiver bleiben.“

fis: „Eigentlich recht souverän runtergespielt, Pressing deutlich besser, Chancen für fünf Tore, Monschein wieder mal gescored – vergleichts das einmal mit dem ersten Admira-Spiel! Palmer-Brown ist geistig glaube ich schon weg, einer der wenigen der schlechter statt besser wird.“

hunterjoe97: „Vierter Sieg in Folge und Altach hat auch nicht gewonnen! Fahler Beigeschmack: Fitz, mitunter das Um und Auf in unserer Offensive und Pichler, kam immer besser in Form, fehlen vermutlich länger und jetzt kommen erst die wichtigen Spiele.“

farii: „Vier Siege in Folge plus man sieht einen klaren Aufwärtstrend! Hoffentlich haben Fitz und Pichler keine schweren Verletzungen erlitten.“

Finlay Mickel: „Das mit dem Verletzten ist richtig zach. Vor allem weil es Schlüsselspieler erwischt hat. Pichler hat mir in den letzten beiden Partien richtig gut gefallen.“

culixo: „Verdienter Sieg – bis auf ein paar Phasen nach der Fitz-Verletzung und gegen Schluss hatten wir alles unter Kontrolle. Auch im spielerischen Bereich gibt es eine Steigerung im Vergleich zum Wiederstart. Auch solche Schussversuche wie von Fitz heute oder von Sarkaria in Mattersburg hätten wir zu Beginn nicht gesehen, da wurde viel zu selten der Abschluss gesucht.“

