Austria-Fans vor GAK-Spiel: „Mehr Pflichtsieg geht nicht“

Die Wiener Austria holte in der den letzten drei Runden gegen den SK Sturm Graz, den SK Rapid und RB Salzburg nur einen einzigen Punkt. Nun warten in den kommenden Runden jedoch etwas einfachere Aufgaben auf die Violas, die heute zuhause auf den GAK treffen, der in dieser Saison noch keine Partie für sich entscheiden konnte. Wir wollen uns ansehen was sich die Austria-Fans vor diesem Spiel erwarten. Alle Kommentare stammen aus dem Austrian Soccer Board, Österreichs größtem Fußball-Diskussionsforum.

fak 1990: „Pflichtsieg und diese Partien sind bekanntlich die schwersten Spiele, ich hoffe Gruber kommt retour.“

Wanderstock: „Hier muss ein Sieg her, will man den Anschluss nicht verlieren.“

paulaustria: „Etwas einen Pflichtsieg zu nennen ist bei der Austria immer schwierig, da man oft gegen Kleinere strauchelt. Trotzdem schließe ich mich den anderen Beiträgen an. Ein Sieg muss quasi her um nicht zu weit abzurutschen. Die Tabelle schaut ja jetzt schon nicht besonders berauschend aus und wenn man gegen die Großen nicht überraschen kann, darf man halt gegen die Kleinen auch nicht überraschen. Außerdem freue ich mich auf den GAK. Kernöllieferanten in Rot gehören halt einfach auch in die Bundesliga und sind eine Bereicherung (abgesehen vom Stadion). Ich hoffe sie können diese Saison die Klasse halten nur halt bitte nicht durch Punkte gegen uns.“

Violettesbluat: „Wird maximal ein X und nach der Länderspielpause steht wer anderer an der Linie.“

Blackcactus: „Man darf gespannt sein. Der Druck ist jedenfalls jetzt ordentlich da.“

Papa_Breitfuss: „Ist eine fixe Bank, dass der GAK gegen uns den ersten Dreier einfährt. Diese Chance uns zu blamieren werden wir uns nicht entgehen lassen.“

Nudelsalat: „Wenn wir verlieren, sind wir zwei Punkte vor dem Abstiegsplatz. Sauber!“

QPRangers: „Ab jetzt zählts – GAK, Klagenfurt, dann das Heim-Doppel Tirol und BW Linz – da kann man die Weichen Richtung oberes Playoff stellen, oder eben in die andere Richtung, Unentschieden sind in diesen Spielen wie Niederlagen. Das muss man, bei allem Respekt so sagen, zumindest wenn man heuer wieder oben rein will…“

Duketom1911: „Es ist aufgelegt, dass der GAK gegen uns den ersten Dreipunkter einfährt, vermutlich durch ein wieder mal dummes Gegentor oder Slapstick pur. Hoffe aber, dass wir uns endlich erfangen und dass wir gegen die Gegner, die unsere Kragenweite sind, endlich gewinnen.“

hope and glory: „Ich erwarte mir den hier geforderten Pflichtsieg! Alles andere ist nicht akzeptabel!“

tifoso vero: „Wenn dieses Spiel nicht gewonnen wird, dann sollte man doch nachdenken, ob die sportliche Führung, also der Trainer, noch weitermachen soll. Und das sage ich als einer, der Trainerwechsel grundsätzlich nicht gut findet. Ich denke allerdings, dass wir gewinnen werden.“

hunterjoe97: „Mehr Pflichtsieg geht nicht“

Hurricane: „Gegen den GAK muss einfach gewonnen werden, wenn man irgendwie in die Top 6 rutschen will.“

