Austria-Fans: „Vorarlberg auswärts liegt uns nie“

Die Wiener Austria trifft nach dem 3:1-Heimsieg gegen Austria Klagenfurt heute in Vorarlberg auf Austria Lustenau. Glauben die Austria-Fans an den nächsten Dreier ihrer...

Die Wiener Austria trifft nach dem 3:1-Heimsieg gegen Austria Klagenfurt heute in Vorarlberg auf Austria Lustenau. Glauben die Austria-Fans an den nächsten Dreier ihrer Mannschaft? Wir haben uns im Austrian Soccer Board, Österreichs größtem Diskussionsforum, für euch umgehört und fassen die Stimmungslage bei den Anhängern für euch zusammen.

pramm1ff: „Wird wieder eine spannende und wichtige Runde… eh wie jede derzeit. Dennoch ein paar Blicke auf die anderen Teilnehmer in der Liga: Ried und Hartberg sind im unteren Playoff, das geht sich nicht mehr aus. Altach ist auch weg, sofern sie nicht in Hütteldorf gewinnen, womit aber Rapid dafür in höchste Not geraten würde. WAC vs. Klagenfurt, für mich ein klassisches X von dem beide Mannschaften nichts haben und einen Lauf starten müssten. Lustenau, derzeit fünf Punkte hinter uns, könnten wir mit acht Punkten auf vier Runden abhängen. Der Lauf der WSG wird durch Red Bull hoffentlich gebrochen und wir könnten auf einen Punkt heranrücken. Zwei oder drei richtige Ergebnisse und der Strich könnte schon sehr zu unseren Gunsten zu liegen kommen.“

Gizmo: „Wichtig wird sein, dass Gruber zurückkommt. Hoffentlich kann auch Fitz dabei sein und Spieler wie Mühl und Tabakovic können die Woche nutzen um nochmals fitter zu werden. Vor allem Mühl würde uns vielleicht Baltaxa ersparen indem man Marvin als linken Innenverteidiger spielen lässt. Wäre mit einem X zufrieden, Vorarlberg liegt uns auswärts nie.“

Torberg*1911: „Lustenau in den ersten fünf Spielen mit zehn Punkten. Danach in zwölf Spielen (Runde 6 bis 17) nur mehr acht Punkte. In diesem Zeitraum nur ein Sieg (vs. Altach, fünf Unentschieden und sechs Niederlagen. Mit dem Abgang von Bryan Teixeira im Winter den Top-Mann verloren. In der Zusammenfassung gegen Salzburg (nicht der wirklich anzulegende Maßstab) sehen sie ziemlich hilflos aus und hätten gut und gerne zur Pause schon deutlich in Rückstand liegen können. Also kein Grund die Lustenauer stärker zu reden als sie sind. Wenn man das Potential abruft, das man draufhat und über die Spieldistanz konsequent umsetzt sollten weitere drei Punkte gelingen.“

hope and glory: „Ich hoffe wir können auch die nächste „Fake Austria“ schlagen! Der Abgang von Teixeira zu Sturm ist für sie meiner Meinung nach schon ein Qualitätsverlust. Wenn wir eine Leistung wie gegen Klagenfurt die erste Stunde über die volle Spielzeit abliefern können, sollten wir gewinnen. Auswärtssieg!“

Fredix: „Ich hoffe, dass sich die Kadersituation etwas entspannt und nicht weiter verschärft (Fitz…) und natürlich auf einen Auswärtssieg, damit wir uns einen Konkurrenten im Rennen aufs obere Playoff auf Distanz halten.“

Im Austrian Soccer Board findet ihr weitere Fanmeinungen der Austria-Fans vor dem Auswärtsspiel gegen Austria Lustenau.