Austria-Fans: „WAC ist unberechenbare Wundertüte“

Die Wiener Austria eilt von Sieg zu Sieg und liegt aktuell bereits auf dem dritten Tabellenplatz. Nun wartet das Auswärtsspiel gegen den Wolfsberger AC auf die Veilchen und wir wollen uns ansehen was sich die Fans von diesem Duell erwarten. Alle Kommentare stammen aus dem Austrian Soccer Board, Österreichs größtem Fußball-Diskussionsforum.

Rickson: „Der WAC ist in dieser Saison eine absolute Wundertüte. Herausragende Siege wie gegen Sturm oder LASK folgten oft bittere Pleiten gegen die sogenannten Kleinen. Dazwischen gibt es offenbar gar nix. Schwer da zu tippen.“

zico74: „Wichtig! 3 Punkte holen! Dann hätten wir schon einen schönen Respektabstand zum Strich.“

NichtSaka: „Wird glaub ich schwierig auswärts gegen eine sehr körperliche WAC-Mannschaft, die spielerisch aber mehr mitgehen kann als unsere letzten Gegner. Ein weiterer Auswärtserfolg und überhaupt ein Sieg wären unfassbar fürs Momentum der Mannschaft. WAC ist halt auch noch genauso up and down wie wir, nur dass sie weniger Punkte holen. Kommt echt sehr darauf an, welche Austria und welchen WAC wir sehen.“

lxkas1911: „Mit einem Sieg kann man kurzfristig auf Platz 2 springen… Tippe aber eher auf ein X.“

bigben79: „Wird eines der wichtigsten Spiele im Herbst überhaupt und eigentlich für die ganze Saison! Gewinnen wir am Samstag, holen wir ziemlich sicher 7-9 von 12 möglichen Punkten bis zum Winter. Bei einem X oder einer Niederlage könnten nur mehr 4-6 Punkte aufs Konto wandern.“

echter-austrianer: „Das wird ein schwerer Dreier. Wenn er gelingt, glaub ich an Großes.“

hope and glory: „Ich traue uns da durchaus einen Sieg zu. Wir haben einen ‚kleinen Lauf‘. Wenn alle ihre Leistung bringen und der Schiri nicht wieder irgendwie eingreift, gehe ich von einem Auswärtssieg aus.“

Der P(B)arazit: „Der WAC ist sowieso immer eine Lotterie, unter Kühbauer verstärkt sich dieser Umstand noch. Letzte Saison sind wir in Runde 15 dort auch recht euphorisch angetreten und dann glanzlos 0:1 baden gegangen.“

Nuggetface: „Das wird ein extrem zaches Spiel in einem Stadion, wo niemand so richtig Motivation aufbringen kann. Für uns wird es schwer wie immer, obwohl wir einen Lauf haben. Unter Umständen könnte ich dort sogar mit einem X leben.“

fak 1990: „Die halbe Miete wird wohl sein, bei den Standards nichts zuzulassen und Zukic bzw. Ballo aus dem Spiel zu nehmen!“

Duketom1911: „Bitte jetzt den Schwung mitnehmen und dem Trainer von ihnen ein nettes Geschenk hinterlassen. Ich weiß, es wird schwierig, weil Mannschaften dieses Trainers anfangs immer performen, aber wir machen aktuell auch Punkte, die wir letztes Jahr eher nicht gemacht haben. Daher bitte 3 Punkte mit nach Hause nehmen.“

LukasM: „Die ersten 30 Minuten werden enorm wichtig! Wenn wir von Anfang an im Spiel sind und nicht wie die letzten Partien 50 Minuten brauchen, um auf Temperatur zu kommen, dann bin ich überzeugt davon, dass dem nächsten Dreier nichts im Weg steht! Wird schwer, aber mit Einsatz, Leidenschaft und vor allem mit dem Momentum auf unserer Seite werden wir das schaffen!“

Südveilchen: „Wird wieder eine knappe Partie, der WAC ist nämlich wirklich momentan eine unberechenbare Wundertüte.“

