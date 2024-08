Austria-Fans: „WAC-Spiel hoffentlich kein Ausreißer“

Die Wiener Austria trifft nach dem Heimsieg gegen den Wolfsberger AC auf den TSV Hartberg und will drei Punkte aus der Oststeiermark entführen. Wir...

Die Wiener Austria trifft nach dem Heimsieg gegen den Wolfsberger AC auf den TSV Hartberg und will drei Punkte aus der Oststeiermark entführen. Wir wollen uns ansehen was sich die Fans von diesem Spiel erwarten. Alle Kommentare stammen aus dem Austrian Soccer Board, Österreichs größtem Fußball-Diskussionsforum.

frastei: „Hoffen wir, dass der Erfolg gegen den WAC kein glücklicher Ausreißer war. Hartberg dürfte noch nicht in Schuss sein, deshalb können wir auf einen Auswärtserfolg, der nötig ist, um den positiven Flow zu verstärken, hoffen. Tippe auf einen 2:0-Erfolg, obwohl mich Herr Helm noch nicht überzeugen konnte.“

Torberg*1911: „Der TSV steht vor einem sicherlich sehr wichtigen Spiel, was den Tabellenstand betrifft, nach den zwei Auftaktniederlagen. Schopp wird sicherlich eine neue Option wählen, um das wahrscheinlich 3-4-3 der Austria zu bespielen, denn die Gegner in den ersten beiden Runden spielten jedenfalls mit einer Viererkette. Defensiv agiert Hartberg mit einer massiven Abwehrreihe, sprich Vierer-Kette und Doppelsechs. Da heißt es, jedes Mal sauber durchspielen, damit die sich gegebenenfalls bietenden Räume ordentlich genutzt werden können. Der junge Wilfinger hinten hat den Part von Bowat übernommen. Offensiv müssen meiner Meinung nach Avdijaj und Prokop neutralisiert werden, und die Kreativität des TSV ist mehr oder weniger beendet. Der neue Stürmer Mijic zeigte im Cup eine Torgala gegen Bischofshofen, aber in der Meisterschaft noch eher ohne große Szenen. Ruben Providence hoffentlich weiterhin im Abwanderungsmodus, denn der macht auf der rechten offensiven Seite ordentlich Dampf.“

HwG: „Hartberg hat gegen den LASK und Sturm verloren. Also zwei erwartbare Niederlagen. Wird ein Duell auf Augenhöhe. Wie eigentlich immer gegen Hartberg in den letzten Jahren!“

Viviola: „Nach bereits zwei Runden vorne nur noch ein Klub ohne Punktverlust und hinten nur noch ein Klub ohne Punktgewinn. Ein früher Hinweis auf das Gemetzel rund um den ominösen Strich im Winter?“

bigben79: „Ich hab seit Tagen so ein Gefühl, wir gewinnen dort und nehmen drei Punkte mit nach Wien.“

Norbert Lopper: „Ich hoffe auf ein positives Ergebnis und sichtbare Fortschritte in der Gesamtentwicklung. Einsatz und Wille setze ich voraus, aber mit Drago hoffe ich, dass wir da wenig Sorgen haben müssen.“

hope and glory: „Der Kader hat meiner Meinung nach gute Qualität. Es muss mehr herausgekitzelt werden. Vor allem gegen tiefstehende Gegner fällt uns nichts ein.“

Nuggetface: „Ich bin mir sicher, dass wir die gleiche Aufstellung und die gleiche Ersatzbank wie gegen den WAC sehen – vorausgesetzt, es verletzt sich niemand. Zumindest Fitz und Muki werden sicher wieder von der Bank kommen.“

Smet: „Nachdem ja in der Halbzeit gegen den WAC endlich auf eine 4er-Kette umgestellt wurde, gebe ich die Hoffnung nicht auf, dass diese 3er-Kette endlich Geschichte ist.“

Im Austrian Soccer Board findet ihr weitere Fanmeinungen vor dem Meisterschaftsspiel der Wiener Austria in Hartberg.