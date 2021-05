Austria-Fans: „Warum nicht immer so?“

Die Wiener Austria gewann das Playoff-Spiel gegen den TSV Hartberg verdient mit 3:0 und trifft nun im Kampf um ein Europacup-Ticket auf den Wolfsberger...

Die Wiener Austria gewann das Playoff-Spiel gegen den TSV Hartberg verdient mit 3:0 und trifft nun im Kampf um ein Europacup-Ticket auf den Wolfsberger AC. Wir wollen uns ansehen was die Fans zum Auftritt ihrer Mannschaft sagen. Alle Kommentare stammen aus dem Austrian Soccer Board, Österreichs größtem Fußball-Diskussionsforum.

hope and glory: „Top Auftritt unserer Jungs! Absolut verdienter Sieg. Konzentriert, aggressiv und auch spielerisch mit guten, ansehnlichen Aktionen! TOP!“

DrSaurer: „Verdienter Sieg, auch in dieser Höhe. Hätte auch noch höher ausfallen können.“

Hurricane: „War vor dem Spiel recht pessimistisch eingestellt, aber heute waren wir mal richtig gut drauf. Mit einer besseren Chancenauswertung wäre es noch klarer gewesen. Fitz oft auch zu Recht gescholten. Heute sehr stark. Bitte am Donnerstag und Sonntag nochmals so, dann haben wir sogar einen positiven Saisonschluss. Heute kann man mal zufrieden sein.“

Overlyzer – Live-Coverage aus über 800 Ligen und Bewerben!

farii: „Wow, so ein Spiel hätte ich mir nie erwartet. Man war durchgehend fokussiert, giftig und paar schöne Aktionen waren auch dabei. Sie können es ja eh, also wieso nicht öfter so auftreten?“

Owls: „Wow, da gibst mal überhaupt nichts zu nörgeln heute. Mehr solche Spiele in der Saison, und wir wären ganz wo anders gelandet.“

John_Marston: „Das tut der violetten Seele gut. Im Playoff gegen den WAC wird´s halt richtig schwierig.“

Castor: „DANKE an das Team und die Leistung heute. Bitte jetzt gegen WAC souverän bleiben und genau so weitermachen. Dann passt das!“

behave yourself: „Gutes Spiel von allen heute, vor allem weil der Einsatz gepasst hat – allerdings war Hartberg erschreckend schwach. Über den Schiri müssen wir uns heute nicht beschweren.“

since1312: „Auch für mich unverständlich wo auf einmal diese Leistungsexplosion herkam, hoffentlich zum richtigen Zeitpunkt. Über weite Strecken war das schon sehr gut anzusehen heute.“

QPRangers: „Starke Antwort auf das Versagen in Ried. So sollten wir immer spielen. Fitz stark verbessert mit einem Geniestreich … am Ende dann wieder unkonzentriert. Auch Teigl gut, das defensive Mittelfeld mit Demaku und Martel muss bleiben. Schösswendter wie immer wichtig und stark.“

maxglan: „Typische Austria-Partie: Schwer angezählt, heftige Kritik von allen Seiten – man musste also eine Reaktion zeigen und schon zeigen wir eine beinahe tadellose Partie. Ich hoffe inständig, dass wir bis Donnerstag auf dem Boden bleiben.“

chris_ajh: „Das war wirklich mal wieder eine starke Partie von uns – vor allem auch spielerisch. Wenn wir solch eine Leistung zweimal gegen den WAC abliefern können, sehe ich uns sogar als leichten Favoriten. Ich fühle etwas komplett Ungewohntes und kann das gar nicht genau zuordnen. Das könnte durchaus Optimismus sein.“

ForzaViola71: „Top-Partie heute von unseren Veilchen, ich kann mich nur vielen von euch anschließen, warum nicht immer. Heute hat man wieder gesehen was möglich ist, wenn alle hundert Prozent geben. Habe das Match im Pub verfolgt und bin positiv überrascht, dass heute doch einige ins Pub gekommen sind. Jetzt freue ich mich auf das Spiel mit 3.000 Fans im Stadion und hoffe, dass wir den WAC biegen, aber das wird sicher eine andere Herausforderung.“

Im Austrian Soccer Board findet ihr weitere Fanmeinungen zum 3:0-Auswärtssieg der Wiener Austria gegen Hartberg.

Schlagt die Buchmacher mit unserem neuen Projekt overlyzer.com! Wir liefern Live-Trends für über 800 Ligen und Wettbewerbe, die den genauen Matchverlauf eines Spiels wiedergeben und euch insbesondere bei Live-Wetten einen entscheidenden Vorteil verschaffen können! Sämtliche Spiele der österreichischen Bundesliga sind bei uns natürlich auch im Programm!