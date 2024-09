Austria-Fans: „Was ist eigentlich aus ‚unserem Weg‘ geworden?“

Die Austria beendete ihre „Horrorwoche“ mit einer 0:2-Niederlage in Salzburg. Wir haben nach dem Spiel die Reaktionen der Austria-Fans im Austrian Soccer Board, Österreichs...

Die Austria beendete ihre „Horrorwoche“ mit einer 0:2-Niederlage in Salzburg. Wir haben nach dem Spiel die Reaktionen der Austria-Fans im Austrian Soccer Board, Österreichs größtem Fußballforum eingeholt und zusammengefasst.

QPRangers: „Jetzt haben wir den Anschluss verloren, wie ich es vor den drei Spielen befürchtet habe… -4 auf die anderen vor uns und von hinten werden uns auch noch heute ein bis zwei Teams überholen. In den nächsten Wochen müssen wir dann ordentlich punkten und nicht mit ernudelten X herumkrebsen… sonst zementieren wir uns im unteren Playoff ein.“

Owls: „Fazit: Wir sind wirklich schwerst unfähig und limitiert. So eine „schwache“ Bullenmannschaft wirst du nicht oft erwischen. Bis auf Malone, der aber leider technisch nicht zum Anschauen ist, war das absolut null heute. Einfach nur enttäuschend.“

Pirius: „Das ist sicher eine der schwächeren RBS-Mannschaften der letzten 15 Jahre und toll in Form sind sie auch nicht. Trotzdem zeigte sich deutlich, dass sie technisch wie taktisch eine Klasse stärker sind als wir. Nur in den letzten 20-25 Minuten, nach den Wechseln, lief es gar nicht so schlecht für uns. Da hätte man die Formschwäche der Salzburger nutzen können.“

Austrianer1969: „Mit so vielen Spielern, die keine Form haben, kannst du nicht gegen eine Topmannschaft gewinnen: Fischer, Fitz, Wels, Huskovic, Malone, Prelec, davor Gruber, was willst du da gewinnen? Wir schenken wieder das Mittelfeld her, dass 2:0 eine Kopie des Sturmtores. Am meisten ärgert mich aber, dass wir immer mehr zu einer Seniorentruppe werden, wo bleibt „unser“ Weg. Oder heißt es jetzt unsere (jungen Spieler) weg? Und hört mir auf mit den Alibiaktionen Eintausch Aleksa, Ewemade oder Maybach, glaubt kein Mensch und ist nur peinlich.“

catalunya: „Wie sehr oft halt. Bisserl mitgehalten, ganz gute Chancen teilweise kläglich vergeben, am Ende punktelos. In Anbetracht des Blinden an der Linie plus der allgemeinen „Qualität“ und „Intelligenz“ des Kaders, eh okay.“

tifoso vero: „Dann haben wir mit unseren Möglichkeiten nicht schlecht gespielt, nur halt zu wenig effektiv vorne. Defensiv war das schon o.k., das 0:1 sehr unglücklich, das 0:2 nach einem Foul (?) vorne auch (Stange-Tor). So bekommen wir zwei Tore, die vermeidbar waren. Hätten wir die Passgenauigkeit der Salzburger würde es anders aussehen. Das muss man auch anerkennen. Wir haben die Mannschaft, die nach drei Jahren ohne wesentliches Investment halt zusammengestellt wurde. Immer noch besser als Konkurs. Manche hier stecken immer noch den Kopf in den Sand oder träumen.“

Interimsgott: „Dass uns die Bullen technisch und taktisch haushoch überlegen sind, ist ja ein alter Hut. Um dem etwas entgegenzusetzen braucht es Agilität und Spritzigkeit, ein Mindestmaß an gesunder Härte und die Gier auf Zweikämpfe. Wir spielen eine Mischung aus Beach Soccer und Ballwegdreschen. Null Einheit, null Aufbäumen.“

AustriaWien1997: „Bin massivst unzufrieden mit der Art und Weise wie wir „versuchen“ uns Chancen rauszuspielen… positiv will ich – auch wenn bei ihm offensiv noch nicht so viel gelingt – trotzdem Wels hervorheben. Der Typ ist massivst nervig im Mittelfeld und das brauchen wir eigentlich eh in unserem körperlosen Mittelfeld. In Zukunft gerne auch mal statt Fischer von Beginn an probieren.“

Decay26: „Ich kann den letzten beiden Spielen wenig Positives abgewinnen. Einzig im Derby hat man gezeigt was man leisten kann. Wir sind einfach schlecht und da hat der Trainer aus meiner Sicht einen massiven Anteil daran!“

Viereee: „Zum zweiten Mal hintereinander kann ein Gegenspieler das halbe Feld alleine laufen und im Strafraum ungehindert abschließen – das ist doch die Fristlose für einen Trainer…“

fak-ler: „Die älteste Truppe seit Ewigkeiten mit kaum Potenzial auf Entwicklung, danke Werner.“

Alizee: „Diese Mannschaft und dieser Verein sind einfach nur deprimierend und keine Aussicht auf Besserung. Schmid lag mit den „paar scheiß Jahren“ ordentlich daneben. Werden eher Jahrzehnte…“

Decay26: „Was haben wir eigentlich für eine Taktik außer halbherziges Pressing und das Angriffsspiel über unsere Flügelspieler?“

xmindgamerx: „Ich finde sooo schlecht waren wir heute nicht, klar, unfähig, fehleranfällig, behäbig, langsam, all das ist ja mittlerweile schon normal. Mit unserer Mannschaft gegen Rapid 2:1 verloren, gegen Sturm 2:2 und gegen Salzburg nur 2:0 verloren. Es hätte wahrlich noch viel schlimmer kommen können. Was mich mittlerweile am meisten fertigmacht ist, dass überhaupt keine Chance auf Besserung in Sicht ist. Angenommen wir kommen in die Top-6, angenommen wir qualifizieren uns für einen der Europacupbewerbe – es bringt halt nichts weil du dort sowieso chancenlos bist. Alleine die Qualifikation ist fast unmöglich mit unseren Spielern – und wenn es wieder nicht klappt, geht alles wieder von vorne los. Es ist ein nie endenwollender Kreislauf, mit 0 Aussicht auf Besserung.“

Altes Landgut: „Für mich ist es nur noch anstrengend, dieser Mannschaft zuzusehen. Die ewigen ungenauen Zuspiele, die ständigen technischen Unzulänglichkeiten, das ewige Ballvertändeln. Und das leichtfertige Vergeben der Torchancen. Wenn einer unserer Spieler alleine auf den gegnerischen Tormann zuläuft, dann weiß man schon vorher, dass er vergeben wird. Sobald ein Spieler zu uns kommt, der vielversprechend ist, lassen seine Leistungen RAPIDE nach. Letzte Saison Krätzig. Heuer Barry. Wobei es bei Barry für mich zumindest eine Überraschung war, dass er die ersten Spiele so positiv auffiel, weil ja niemand damit gerechnet hatte, da er aus der zweiten israelischen Liga kam. So fair muss man dann auch wieder sein. Nach acht Spieltagen kann man durchaus ein Fazit ziehen und zur Einsicht kommen, dass Werner und Ortlechner es auch in dieser Saison nicht geschafft haben, eine sportliche Steigerung zu schaffen. Auch in dieser Saison werden wir wahrscheinlich bis zum Schluss zittern, ob wir es ins obere Playoff schaffen und dann im unteren Playoff bis zum Schluss zittern, ob wir einen Platz ergattern, der eine Teilnahme für die EC-Quali ermöglicht, in der wir, sofern wir diese erreichen, gleich in der ersten Runde gegen eine bessere Hobbytruppe ausscheiden. Nur noch langweilig. Aber ich bin ja eigentlich schon froh, wenn wir nicht in Abstiegsgefahr geraten. Sorry, Jürgen Werner, du kannst es nicht! Lass dich auszahlen und nimm den Hut! Und Orti, so leid es mir tut, nur blöde und patzige Interviews zu geben reicht auch nicht, also geh gleich mit.“

violet heat: „Leider sind Prelec und Malone in dieser Verfassung wahrscheinlich das harmloseste Offensivduo der Liga. Wenn dann noch Gruber ausfällt und Fitz seiner Form nachläuft, ist einfach nichts zu holen. Trotzdem sehe ich auch positive Aspekte. Sahin-Radlinger, Dragovic, Galvao und Wiesinger werden im Verbund stärker, vielleicht geht’s mit Potzmann und Handl nochmals besser. Geduld ist gefragt.“

vamp_ire: „Unser Sturm hat sich gegenüber dem Vorjahr deutlich verschlechtert, die Qualität eines Asllani haben weder Malone, Prelec noch Huskovic. [..] Warum zur Hölle halten wir uns nach wie vor nicht an den selbst ausgerufenen Weg mit den Jungen? Das ist eigentlich das, was mich am meisten aufregt.“

echter-austrianer: „Ich hab mir höchstens drei Punkte aus den letzten drei Partien erhofft. Einer ist es geworden. Wir sind biederer Mittelstand, mehr nicht. Das Kämpfen um den Strich ist das Maximum… das obere Tabellendrittel ist weit weg.“

veilchen27: „Wird keinen überraschen, dass Salzburg eine Klasse stärker als wir ist, wobei man ja trotzdem was mitnehmen kann, aber dazu müssen die Big Points sitzen. Wenn ich mir ansehe, wie das 0:1 schon wieder zustande kam, wird‘s schwer. Dann auch noch die eigenen Chancen nicht genutzt und so verliert man eben. Am meisten ärgert mich aber, dass wir schon wieder einen Hang zu billigen Gegentoren haben. Vor dem 0:1 gibt’s genügend Möglichkeiten zu klären und vor allem null Notwendigkeit für ein Foul. Barry macht in dem Spielzug gleich zwei Fouls und ist jetzt mal gelbgesperrt, was ihm derzeit eh nicht so ungelegen kommt. Hoffentlich aber nicht länger verletzt. Haben uns in Salzburg schon schlechter verkauft, aber letztlich zu ineffizient, um was mitzunehmen.“

