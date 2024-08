Austria-Fans: „Wenig Gründe sich auf das Spiel zu freuen“

Der Wiener Austria trifft nach dem Ausscheiden gegen Ilves Tampere und der Niederlage gegen Blau-Weiß Linz heute zuhause auf den Wolfsberger AC, der in...

Der Wiener Austria trifft nach dem Ausscheiden gegen Ilves Tampere und der Niederlage gegen Blau-Weiß Linz heute zuhause auf den Wolfsberger AC, der in der ersten Bundesliga-Runde eine starke Leistung zeigte. Dementsprechend pessimistisch geben sich auch die Fans vor dem Spiel. Wir fassen die besten Kommentare aus dem Austrian Soccer Board, Österreichs größtem Fußball-Diskussionsforum, für euch zusammen.

MVP2021: „Aufgrund des klaren Sieges vom WAC gegen Klagenfurt und der damit einhergehenden Motivationsspritze rechne ich mir sehr wenig aus für dieses Spiel. Aber schauen wir mal, vielleicht schießt Drago drei Tore aus drei Standards und wir gewinnen 3:2.“

+C+: „Ich fürchte, von Drago erwartet man sich zu viel in diesem Match. Er hat Trainingsrückstand und spielt nicht alleine in der Abwehr, da fehlt es sicher noch an Abstimmung. Wenn nicht schon der Hut brennen würde, würde man ihm wohl auch noch ein wenig mehr Zeit geben „anzukommen“. Bin jedenfalls gespannt wie viel und schnell er uns weiterhelfen kann.“

QPRangers: „Na gut, nachdem der Amateur auf der Trainerbank weiter werken darf, wie es aussieht, wird es wohl gegen den WAC ein grusliger Kick, nach vorne bemüht und hinten wird jeder Umschaltmoment ein Herzflattern auslösen, so wie gegen Tampere wo nahezu jede Offensivaktion der Finnen Schnappatmung ausgelöst hat.“

Braveheart-FAK: „Aktuell gibts echt wenig Grund sich auf dieses Spiel zu freuen – sowohl am Trainersessel als auch als Sportvorstand wird Personal beschäftigt, dass der Herausforderung eindeutig nicht gewachsen ist. Die Mannschaft wäre vermutlich (dennoch) stark genug fürs obere Playoff, wenn man einen guten Coach hätte – mit unsrem Auswahlprozess bräuchte man da aber wohl sehr viel Glück oder gleich ein Wunder. Auch als Entwicklungsjahr kann man es aktuell nicht sehen, viel zu alt sind wir im Schnitt und zu wenige echte Talente über die man sich freuen könnt. Man kann nur hoffen, dass rasch die richtigen Schlüsse getroffen werden. Eigentlich müssen die auch Werner und Orti beinhalten und dass man es irgendwie schafft echte sportliche Kompetenz in den Verein zu bekommen und diese dann auch arbeiten zu lassen.“

Rickson: „Wenn es eines gibt was von Kühbauer trainierte Mannschaften sehr gut beherrschen, dann ist das schnelles Umschaltspiel. Die werden unsere Dreierkette so auseinandernehmen, dass es eine Freude ist. Bei uns fehlt es sogar an den einfachsten Basics, keine Struktur oder Ordnung. wie wir so auch nur gegen irgendwen in der Liga bestehen wollen, ist mir ein Rätsel. Man kann von Kühbauer halten was man will, aber im Gegensatz zum burgenländischen Turnlehrer, ist er ein Vollprofi.“

McMo_18: „Mein Tipp: 1:3 und völliges Kippen der Stimmung.“

valentin1911: „Wir werden so dermaßen arg drüberfahren, dass der WAC den Kühbauer bei der Heimreise nicht mehr in den Bus lässt und stattdessen Mani Schmid zurückholt.“

freak1894: „Es wird wieder dieselbe Truppe wie die letzten Wochen mit Durchschnittsalter 27-28 Jahren und mäßiger Motivation auflaufen, während Saljic wieder 10 Minuten bei Stripfing spielen darf, Randonjic auf der Tribüne sitzt und Wels und Pazourek in der 80.Minute beim Stand von 0:3 reinkommen um das Spiel zu drehen.“

MagicWeudl: „Wenn wir uns schon vor dem WAC fürchten, dann bin ich schon gespannt wie es hier zugeht wenn es gegen LAKS, Sturm, RB Salzburg und Rapid geht.“

Finlay Mickel: „Natürlich wünsche ich mir einen Sieg. Aber ich habe es einfach im Gefühl, dass wir verlieren werden. Und vermutlich sogar mit mehr als einem Tor Unterschied.“

