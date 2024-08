Austria-Fans: „Werden sehr guten Tag und Glück brauchen“

Die Wiener Austria trifft nach dem 1:1-Unentschieden im Auswärtsspiel gegen den TSV Hartberg heute auf den LASK, der unter der Woche gegen den FCSB...

Die Wiener Austria trifft nach dem 1:1-Unentschieden im Auswärtsspiel gegen den TSV Hartberg heute auf den LASK, der unter der Woche gegen den FCSB im Europa-League-Playoff antrat. Wir wollen uns ansehen was sich die Austria-Fans von ihrer Mannschaft erwarten. Alle Kommentare stammen aus dem Austrian Soccer Board, Österreichs größtem Fußball-Diskussionsforum.

Vienna1990: „Ich hoffe auf eine müde Linzer Mannschaft, sonst sehe ich nicht viel Licht. Mich hat unsere Mannschaft schon müde gespielt.“

frastei: „Derzeit ist es leider schwierig an eine erfolgreiche Austria zu hoffen. Verstehe einfach nicht, dass man, wie Michael Wimmer (deswegen ist er auch gescheitert), an Spieler festhält, welche seit Monaten sehr schwach agieren und die sogenannten Jungen nicht in der Startaufstellung berücksichtigt.“

hope and glory: „Der LASK ist vom Kader leider auch über uns zu stellen. Sie sind aber auch noch nicht in Form. Trotzallem werden wir einen sehr guten Tag und auch Glück brauchen um anzuschreiben.“

Austrianer1969: „Ich denke dass Problem ist, dass der Weg nicht klar ist. Jürgen Werner spricht von „jungen“ Spielern mit Kaufoption, die verpflichtet wurden, das Durchschnittsalter der Kampfmannschaft steigt aber stetig. Man kann durchaus behaupten, dass alle Fans, die aktuell ins Stadion oder zu Auswärtsmatches mitfahren, keine „Schönwetter-Fans“ sind. Und genau hier liegt aus meiner Sicht das Problem. Jürgen Werner und Manuel Ortlechner sehen sich dadurch indirekt bestätigt. Unser Präsident ist zwar sichtlich unzufrieden, aber erkennt nicht die Chance, die sich durch Dragovic ergibt. Wir haben mit der aktuellen Mannschaft einen Platz im unteren Playoff zu erwarten, das würden die Fans auch mittragen, aber dann bitte mit einem Umbruch in der Mannschaft. Mitfahrer und Platzhalter auszutauschen gegen junge Talente, dass wäre ein Signal und ein Weg. Alle nun genannten Spieler sind sympathisch und haben für den Verein irgendwann einmal etwas geleistet, aber warum putzt man jetzt nicht einmal durch…. Leider und wenig überraschend ist der sogenannte Wunschtrainer nicht erfolgreich und daran wird sich NICHTS ändern. Seine vergangenen Stationen belegen das und hier hätte man VORHER prüfen müssen. Lieber Präsident, tun Sie mir bitte einen Gefallen und denken Sie darüber nach, den 2020/21 kurzzeitig beschrittenen Weg wieder einzuschlagen.“

tifoso vero: „Also wenn der LASK so spielt wie gegen dir Rumänen mache ich mir Hoffnung dass wir einen oder drei Punkte machen.“

ViolettErlaa: „Ranftl ist sein Monaten in einer Uniform, die aus meiner Sicht einfach mal Konsequenzen haben muss – gerade aufgrund seines Alters und seiner Erfahrung. Ich bin keiner, der einen Spieler, der mal schlechter performt gleich die Rute ins Fenster stellt, aber es kann doch nicht angehen, dass Spieler, die man eigentlich als Führungspersönlichkeiten ansieht, Woche für Woche bei Nichtleistung immer und immer wieder in die Start11 befördert! Auf was hinauf bitte? Ja, die Laufleistung bzw Einstellung passen aber sowas ist für mich Grundvoraussetzung! Das Gleiche gilt für Fischer.“

Pinkman: „Beim Verlierer wird jedenfalls Feuer am Dach sein. Wird somit ein X.“

Torberg*1911: „Ein Unentschieden muss die Austria in der Situation nehmen. Niederlage wäre schlimm mit dem weiteren Programm. Sieg käme unerwartet, aber bei entsprechendem Spielverlauf möglich.“

Im Austrian Soccer Board findet ihr weitere Fanmeinungen der Austria-Fans vor dem Duell gegen den LASK.