Austria-Fans: „Wir erreichen derzeit mehr, als die Qualität eigentlich erlaubt“

Mit einem 3:0-Heimsieg gegen die WSG Tirol pirschte sich die Wiener Austria weiter nach oben. Wir haben nach dem höchsten Bundesliga-Saisonsieg der Veilchen die Reaktionen der Austria-Fans im Austrian Soccer Board, Österreichs größtem Fußballforum eingeholt.

seldom: „Die erste Halbzeit war schwach, die zweite war stark. Helms Fähigkeiten sind umstritten aber die Punkteausbeute ist so schlecht nicht.“

veilchen27: „Noch nie seit der Einführung des Ligamodus hatten wir so viele Punkte nach 11 Runden. Zuletzt hatten wir 2016 nach 11 Runden mehr als 18 Punkte. Wir sind auf Platz 3. Zuhause ausschließlich gewonnen außer gegen Sturm. Bei aller Zustimmung dazu, dass es optisch nicht so gut aussieht wie am Papier: das ist ein Saisonstart mit neuem Trainerteam und der Hälfte der Stammelf aus Neuzugängen bestehend, den erst mal einer nachmachen muss und den man als das respektieren kann was er ist, nämlich ziemlich leiwand.“

bigben79: „20 Torschüsse und 8 Schüsse aufs Tor ist gar nicht mal so schlecht, trotz grottiger erster Halbzeit…“

DrSaurer: „Die 1.HZ war eine einzige Frechheit! Keine Ahnung was das von beiden Mannschaften war, aber mit Fußball hatte das nichts zu tun. Direkt überraschend, dass es keine Pfiffe gab. Die 2.HZ war von uns zum Glück besser, daher war der Sieg auch in dieser Höhe verdient.“

Viereee: „Die vorübergehenden Punkte sind nett, nachhaltig in der Kader- bzw Spielerentwicklung und attraktiv im Spiel ist da wenig. […] Ich sehe nicht alles schlecht, mache mir aber Gedanken wo das alles hinführt. Für mich ist der Altersschnitt in Verbindung mit dem Kader ein klarer Indikator, dass man kurzfristige Ziele verfolgt, die sich zwar in Punkten bestätigen, aber weder beim Trainer noch bei der Spielerentwicklung sinnvoll erscheinen. Die Kaderplanung wirkt einmal mehr nicht abgestimmt und das ganze Blabla bezüglich Akademiespielern wird ja quasi verhöhnt zur Zeit (es sei dahingestellt, ob es an der Qualität der Spieler oder dem Mut des Trainers liegt). Ewemade und Aleksa wird man ja hoffentlich nicht ernsthaft als Erfolgsgeschichte für den Einbau junger Spieler nehmen…“

fak 1990: „Drago ist für uns soooo enorm wichtig. Genau so einen Leader hinten drin haben wir gebraucht.“

Decay26: „Sehr starke 2 Halbzeit, da waren wir einfach griffiger und mehr „da“. Gerade für Prelec freut mich das Tor immens. Überraschend wie stark sich Wiesinger präsentiert seitdem er in der Kampfmannschaft spielt, hätte ich nicht gedacht. Freue mich sehr über den 3:0 Sieg!“

seewinkler: „Mich freut es, dass Prelec genetzt hat. Vor mir auf der West hat eine ältere Dame ihn bei jedem Ballkontakt geschimpft und ich versteh nicht, wieso. Generell finde ich es mies, Spieler der eigenen Mannschaft zu schimpfen. Ich dachte gemeinsam sind wir Austria Wien. Und gemeinsam kommen wir wohl weiter, wenn wir unsere Spieler und die ganze Mannschaft anfeuern und motivieren.“

culixo: „Vieles wurde ohnehin schon geschrieben. Wenn man 3:0 gewinnt, verhallt jede Kritik, trotzdem kann man nach wie vor kaum ein Konzept erkennen. Typischerweise waren das 1:0 und 2:0 (nach) Standards (für Prelec freut es mich) und das 3:0 eine Einzelaktion (übrigens im Ogris-Style). Vor allem die 1. Halbzeit war zuweilen aber grausam. Es ist erstaunlich, wie wir uns durchwurschteln.“

thebodi: „Das Spiel hätte trotz 3:0 auch einen anderen Lauf nehmen können, wir können es Standardtoren und individueller Klasse verdanken, dass wir gewonnen haben.“

AngeldiMaria: „Die Stimmung war bis zum ersten Tor schon sehr mau und kritisch. Ich hab mir schon zur Pause einen Maybach und Barry gewünscht. Aber keine Veränderung nach so einer ersten Hälfte ist für mich alleine schon die nächste Frechheit. Auch wenn es gut ausging. Platz 3 super. Aber eine Weiterentwicklung am Feld ist überhaupt nicht zu erkennen. Eher im Gegenteil. Und die Aufstellungsideen werden auch immer abstruser punkto Mittelfeld. Aber gut. Drei Punkte. Aber alles gut sehe ich bei weitem nicht.“

fermin: „Helmball ist nicht der Kick, den wir uns erträumen, aber den wir eventuell gerade brauchen. Humorloses und nüchternes Punkte einsammeln. Vergleichbar mit einer Schonkost-Diät. Kein freudvolles Gustieren, kein Gaumenkitzel, jammern während des Essens, dass „fad und bäh“, aber es macht satt und die Scheißerei bleibt auch aus. Wir sind ein Mittelständler, kicken wie ein Mittelständler, punkten wie ein Mittelständler. Klar auf Perspektive wollen wir mehr, aber angesichts der Baustellen im Verein – welche vorab behoben werden müssen – passt das schon so.“

tifoso vero: „Wie erwartet wehrte sich der WSG nach allen Kräften die sie hatten, liefen mehr und machten uns das Leben schwer. In der 1. Halbzeit konnte man den Unterschied in der Tabelle nicht erkennen. Wir überließen ihnen das Mittelfeld und waren viel zu wenig aktiv bzw. aggressiv. Die 2. Hälfte entschädigte unsere Geduld dann zumindest und war dann auch ok. Wer immer noch träumt, dem sei gesagt, wir haben eigentlich in der Tabelle inzwischen mehr erreicht als die Qualität der Mannschaft hergibt. Das sehe ich allerdings positiv und hoffe dass es so weiter und daher aufwärts geht. Ich meine damit ein oberes Playoff ohne zu zittern. Die vielen Neuen in der Mannschaft und die nicht immer ausreichende Qualität lassen halt nicht mehr zu bzw. brauchen Zeit bis es eine gute Einheit wird.“

Decay26: „Man hat gestern halt klar gesehen, dass Fischer im Mittelfeld alleine viel leere Kilometer machen muss, welche auch zu keinem Ergebnis führen. Von Fitz kann man natürlich nicht verlangen, dass er im Mittelfeld die Kilometer abspult, die sonst ein Barry macht. Ich bin froh wenn Barry nächstes Spiel wieder von Beginn an ran darf. Ich würde ja gerne mal ein Mittelfeld mit Barry und Maybach sehen. Ein 4-2-2-2 mit zwei defensiven und zwei offensiven Mittelfeldspielern. Das Problem dabei ist nur, dass Handl und Drago wahrscheinlich keine Viererkette bilden werden. Genauso hättest du für den Sturm dann Gruber, Prelec und Malone für zwei Plätze. Wobei ich die drei da vorne mittlerweile lieber gemeinsam am Platz sehe als nur zwei von ihnen.“

since1312: „Drei Siege am Stück und bester Saisonstart seit 2016 ist schon nice, wenn wir mit dem Kick wirklich den dritten oder vierten Platz holen, soll es mir auch Recht sein. Ich hab aber meine Zweifel ob das mit dem System auf Dauer gut geht. Gegen die kleineren hat zumindest daheim die individuelle Qualität gereicht. Gegen WSG Tirol daheim das Mittelfeld quasi aufzugeben und nur 41,5% Ballbesitz zu haben, ist allerdings riskant (auch wenn der Sieg Helm Recht gibt, sollte das wirklich sein Matchplan gewesen sein). Die Defensive sieht jetzt zumindest stabil aus, mal schauen wies gegen stärkere Gegner wird. Das Mittelfeld muss auf jeden Fall die nächste Baustelle werden, die man verbessern sollte.“

