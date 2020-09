Austria-Fans: „Wir machen uns das Leben selbst schwer“

Die Wiener Austria kam trotz einer zweimaligen Führung gegen die Admira nicht über ein 2:2-Unentschieden hinaus. Wir wollen uns ansehen was die Fans zu...

Die Wiener Austria kam trotz einer zweimaligen Führung gegen die Admira nicht über ein 2:2-Unentschieden hinaus. Wir wollen uns ansehen was die Fans zu der Leistung ihrer Mannschaft zu sagen haben. Alle Kommentare stammen aus dem Austrian Soccer Board, Österreichs größtem Fußball-Diskussionsforum.

ForzaViola71: „Die ersten 20 Minuten haben wir die Admira richtig hergespielt und da muss es normal 3:0 stehen. Dann haben wir uns ihr einschläferndes Spiel aufzwingen lassen und auf einmal war es vorbei. Dieses Spiel muss normal ohne Wenn und Aber gewonnen werden, aber wir machen uns durch saudumme Fehler das Leben immer wieder selbst schwer.“

Overlyzer – Live-Coverage aus über 800 Ligen und Bewerben!

Hurricane: „Zu viele Chancen einfach vergeben. Sehe aber trotzdem einiges besser als letzte Saison.“

kingpacco: „Die Admira schießt zweimal aufs Tor und macht zwei Tore. Wir müssen nach 20 Minuten eigentlich schon eine chillige Partie haben, aber nein, wir verhauen die besten Chancen. Zweite Halbzeit detto, wir machen das 2:1 und hören zum Kicken auf. Ich hoffe das Experiment mit Sarkaria im Zentrum ist vorbei. Pichler hinter Monschein eine Wohltat. Vor allem wenn man mit Suttner einen sehr guten Flankengeber hat. Aber so Wechsel wie Jarjue in der Endphase sind für mich nicht verständlich. Was gebe ich da für ein Signal ab, wenn ich einen defensiven Spieler reingebe, nur weil der Major eingewechselt wird. Sorry, wir nehmen uns eine Anspielstation vorne weg. Und das beste Mittel in der Endphase ist der Ballbesitz, aber nicht hinten reinstellen, vor allem wenn man weiß, dass wir das überhaupt nicht können.“

Castor: „Echt wahr, ich sehe mir mittlerweile lieber die Young Violets an. Da sind meine Erwartungen nicht so hoch und ich mag deren Stil. Aber der Kampfmannschaft zuzusehen ist seit einiger Zeit nicht mehr so lustig.“

DeusAustria: „Man wird sich, wenn sich nicht schleunigst etwas ändert, auch diese Saison wieder im unteren Playoff wiederfinden. Gegen diese Admira nicht zu gewinnen ist wahrlich eine Leistung und zeigt, dass nur der große Name Stöger uns nicht besser macht.“

Stonebridge: „Ich finde wir sollten geduldig bleiben. Im Spiel haben wir doch auch viele Torchancen und wenn wir richtig eingespielt sind, dann werden die Ergebnisse auch besser.“

Groovee: „Alles wie immer. 30 Minuten Strohfeuer…dann nachlassen…selten dumme Fehler zum Schluss und den toten Gegner wiederbeleben…alles wie immer.“

Mons Ivar: „Ich bin seit meinem sechsten Lebensjahr Austrianer, hab immer mitgefiebert, mitgefeiert, mitgelitten aber diese Austria die ich in den letzten Jahren sehe, macht mich emotionslos.“

farii: „Normal gehört diese Admira abgeschossen.“

AngeldiMaria: „Wenn schon die letzten Minuten dicht machen, dann hat der Goalie nicht rumzuspielen, sondern den Ball wegzudreschen. Generell immer dieses Zurückziehen gegen Ende des Spiels einfach nur dumm. Normal ist das Spiel nach 15 Minuten entschieden. Spätestens nach dem 2:1 noch nachlegen. Aber nein, wir nehmen das Tempo und somit auch den Druck auf die Admira raus…“

L3g0l4s: „Bitter einfach bitter…. gegen Wattens muss jetzt ein Dreier her, sonst wird’s schnell wieder sehr ungut.“

ViolaFreak84: „Wie schon oft angesprochen es fehlt halt leider die Qualität zwischen den Reihen. So lange da nicht nachgebessert wird, werden wir noch sehr lange brauchen um unter die ersten Drei mitzumischen. Klar ohne Geld und Sponsor wird’s schwer. Da sollte langsam eine Lösung gefunden werden!“

Im Austrian Soccer Board findet ihr weitere Kommentare zum 2:2-Unentschieden zwischen der Wiener Austria und der Admira.

Schlagt die Buchmacher mit unserem neuen Projekt overlyzer.com! Wir liefern Live-Trends für über 800 Ligen und Wettbewerbe, die den genauen Matchverlauf eines Spiels wiedergeben und euch insbesondere bei Live-Wetten einen entscheidenden Vorteil verschaffen können! Sämtliche Spiele der österreichischen Bundesliga sind bei uns natürlich auch im Programm!