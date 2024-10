Austria-Fans: „Wir Zeit für den ersten Auswärtssieg“

Die Wiener Austria trifft heute auswärts auf Austria Klagenfurt und die Fans hoffen, dass ihre Mannschaft auch in der Ferne endlich den ersten Sieg...

Die Wiener Austria trifft heute auswärts auf Austria Klagenfurt und die Fans hoffen, dass ihre Mannschaft auch in der Ferne endlich den ersten Sieg einfährt. Wir wollen uns die Erwartungshaltungen der Anhänger ansehen. Alle Kommentare stammen aus dem Austrian Soccer Board, Österreichs größtem Fußball-Diskussionsforum.

Nudelsalat: „Wir sind wieder unter Zugzwang in einem Duell gegen einen direkten Konkurrenten. Es ist wohl klar, dass Helm weiterhin unter Druck steht und er diesen Druck nur loswird, wenn wir dominant auftreten und drei Punkte einfahren.“

violalaola: „Wird Zeit für unseren ersten Auswärtssieg – die Away-Tabelle sieht grauenhaft aus.“

DeusAustria: „Der Gegner hat den besseren Kader und vor allem den besseren Trainer. Mehr als ein X wäre eine Überraschung.“

Duketom1911: „Auswärts und Austria ist aktuell keine Liebesbeziehung. und jetzt auch noch gegen den Trainer des Jahres mit seiner Truppe – mir schwant böses. Aber die Hoffnung stirbt ja zuletzt. Ein X wäre gut aber eigentlich brauchen wir drei Punkte … wird schwer, mal schauen was nach den 90+ Minuten am Konto ist.“

bigben79: „Helm und Wegleitner werden Pacult die Trophäe zum „Trainer des Jahres“ heuer entreißen, beginnend mit dem direkten Duell gegen die kleine Austria aus Klagenfurt – so schauts aus. Auf die Taktik gegen Klagenfurt bin ich gespannt. Erwarte mir einen Sieg – mit drückender Überlegenheit inklusive Anschlusstreffer und dem Zittern bis zum Ende.“

MagicWeudl: „Die Klagenfurter werden uns herbeidln, aber Helm wird von einer tollen, dominanten Leistung über 90 Minuten inkl. sehr guten Fortschritten in der Länderspielpause sprechen.“

QPRangers: „Letztes Jahr nach neun Runden unter Wimmer hatten wir sechs Punkte, die Hälfte. Vor zwei Jahren 12, wie jetzt, unter Schmid, wo wir Dritte wurden hatten wir 11 und ein Jahr davor 10, 2019 hatten wir 8 Punkte, man muss bis ins Jahr 2018, also sechs Jahre (!) zurück gehen, wo wir 16 Punkte hatten um eine Saison zu finden, wo der Start besser war als in dieser – und trotzdem sind alle am Durchdrehen, was den Trainer angeht – irgendwie sehr kurios.“

violet heat: „Es spricht vieles dafür, dass wir wieder mal eine Herbstserie starten. Ist zwar jedes der kommenden Spiele kein Zuckerschlecken, aber Away-Sieg in Klagenfurt könnte der erhoffte Dosenöffner sein! Schön, dass Verletzte zurück sind.“

Decay26: „Ich denke Handl wird sicher starten, wenn es vom Körperlichen her möglich ist. Vinlöf hat aus meiner Sicht die Nase gegenüber Guenouche leicht vorne, da er defensiv stabiler ist, aber ebenso seine offensiven Qualitäten mitbringt. Was sagt ihr? Umstellung auf Dreierkette wird sicher passieren, gerade wenn Joe Magic Handl zurückkommt.“

