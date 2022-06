Austria-Fans zu Raguz-Transfer: „Toller Kicker, aber wie leisten wir uns das?“

Die Wiener Austria verpflichtete gestern LASK-Angreifer Marko Raguz und schloss damit ihr Einkaufsprogramm in der Offensive ab. Wir haben die Meinungen zum Transfer unter...

tifoso vero: „Ich denke, dass wir mit ihm einen sehr guten Stürmer geholt haben, der als Österreicher nicht den Ausländerplatz belastet, schnell und torgefährlich ist, sich bereits im Europacup und auch in den U-Nationalmannschaften bewährt hat und noch jung ist.“

ViolettErlaa: „Oida, das kann doch nicht deren Ernst sein! Blättern die wirklich in unserer derzeitigen finanziellen Situation 1,3 Mio Euro für einen Spieler hin? Dass er seit 1,5 Jahren so gut wie gar nicht mehr gespielt hat mal außen vor gelassen! Talent ist er mit 24 auch keins mehr und ob der dann mit Mitte/Ende 20 noch die fette Kohle bei einem Transfer bringt wage ich zu bezweifeln! Dieser Jürgen Werner mag ja ein gutes Netzwerk haben aber auf die Gesundung eines Vereins sch…. der ja sowas von! Orti hätten diesen Transfer sicher nicht getätigt! Ich versteh’s echt nicht!“

MagicWeudl: „Wenn diese Summen stimmen sollten, finde ich das etwas seltsam.“

KindausFavoriten: „Falls wir tatsächlich aus unserem eigenen Budget eine Ablöse für ihn zahlen, dann ist das aber schon ein bissl so, wie wenn man die letzten 12 Euro für einen Lottoschein ausgibt, weil 4-fach Jackpot ist. Ich sehe bei Raguž rein theoretisch schon das Potenzial, dass er uns durch Tore in der Gruppenphase oder vielleicht auch durch eine Ablöse in einem Jahr ordentlich Einnahmen bringt, aber die Wahrscheinlichkeit schätze ich eher gering ein.“

Gizmo: „Bin schon gespannt wie man die Stürmer bei Laune hält. Ich denke da vor allem an Marco Djuricin.“

Papa_Breitfuss: „Mein Optimismus für die kommende Saison steigt mit jedem Transfer. Finde bis jetzt alles richtig gemacht und sehr intelligente Transfers getätigt. Sehe unseren Kader noch besser aufgestellt als letzte Saison. Auch wenn uns Martel fehlen wird.“

muvu25: „Gehe stark davon aus, dass wir künftig im 3-5-2 antreten werden und 90 Minuten Powerfußball sehen werden. Ranftl ist wie geschaffen für die Wingback-Position, auf der anderen Seite könnte ich mir anfangs Keles sehr gut vorstellen, der auch sehr starke Flanken schlagen kann. Im Sturm haben wir einerseits Brecher wie Tabakovic, die Flanken verwerten können und andererseits technisch beschlagene, spielstarke Stürmer wie Raguz oder Huskovic. Der Kader wirkt wirklich sehr ausbalanciert, top Arbeit! Ich freu mich auf die Saison.“

zizou5: „Raguz ist von der Qualität her natürlich ein super Transfer. Finanzierung, Fitnessstand etc. ist derzeit von meiner Seite her nicht beurteilbar. Da ist alles möglich (leider).

hope and glory: „Herzlich willkommen Marko! Mögest du fit werden und zur alten Stärke finden. Und zwar rasch ;-)“

veilchen27: „Ich kann mich noch erinnern, als der ca. 20-jährige Marko Raguz beim LASK seine ersten Einsätze hatte, seine ersten Treffer erzielte und ich mir beim Zusehen dachte: Wow, das ist schon ein sehr außergewöhnlicher Stürmer, der technisch und körperlich herausragt, schade, dass ich den wohl nie bei der Austria sehen werde. Dass wir ihn nun doch im violetten Trikot sehen werden, ist zwar den für ihn schmerzhaften letzten zwei Jahren geschuldet, aber freut mich schon sehr. Da ist uns meines Erachtens ein außergewöhnlich guter Transfer gelungen, ein echtes Ausrufezeichen. Gemessen an seinem Potential, halte ich Raguz für einen der besten Kicker in unserem Kader. Technisch sehr stark, mit Spielwitz, torgefährlich, durch seine Größe robust und schwer zu verteidigen – ein echter Austria-Spielstil eigentlich, sei es als 9er oder als 10er. Jetzt liegt es nur mehr an ihm, dieses Potential auch abzurufen. Sein Satz „Für mich war klar, dass die Austria in Österreich als einzige Option in Frage kommt“ mag im ersten Moment abgedroschen klingen (immer schon in violetter Bettwäsche?), ist in dem Fall aber tatsächlich glaubwürdig, weil ich der Kombination Schmid-Ortlechner-Werner so sehr wie kaum jemanden zutraue, einen Spieler wie Raguz wieder auf Schiene zu bringen und zu alter Stärker zurückzuführen. Wer, wenn nicht Schmid? Was ich nicht beurteilen kann, sind wirtschaftliche Belange und seine Fitness. Letztere wird womöglich ein paar Wochen benötigen, ich erwarte mir von ihm auch nicht im Juli große Wunderdinge, sondern eher, dass er im Laufe der Herbstsaison immer fitter und stärker wird, im Frühjahr dann zu einer echten Waffe. Wirtschaftlich habe ich zu wenig Einblick. Spontan freue ich mich, dass wir mal wieder einen Spieler um eine Ablösesumme holen können, wie wir sie schon sehr lange nicht mehr bezahlt haben. Das genaue Zustandekommen kenne ich nicht, jedenfalls über Werner und nicht aus dem geplanten Transferbudget, sondern mit zusätzlichem Geld. Klar ist, dass Raguz auch deshalb bis 2026 unterzeichnet hat, weil die Hoffnungen schon sehr groß sind, dass er zu alter Stärke zurückfindet und dann um weitaus mehr Geld verkauft werden kann. Es ist ihm jedenfalls zuzutrauen, das Potential hierfür ist mehr als nur da. Fazit: Ein echt feiner Kicker und ein Transfer-Ausrufezeichen, das so vor einigen Wochen wohl niemand am Zettel ganz oben hatte. Das werden spannende Jahre mit einem außergewöhnlich guten Kicker.“

fermin: „Sagen wir mal so: Diese Branche ist eine unendliche Quelle sehr origineller Finanzierungsverfahren, Verbindlichkeiten und Geschäftsbeziehungen. Im Verhältnis LASK/Werner war/ist ein vermutlich sehr, sehr originelles. So überoriginell zb. dass der gute Jürgen bei uns erst im August offiziell eine Funktion ausüben darf. Es mag schon sein, dass der LASK sich bilanztechnisch eine Summe gutschreiben kann, dass aber Gerhard Krisch heute ins Telebanking einsteigt, 1,7 Mio eintippt, Verwendungszweck „Transfer Raguz“ und auf „Senden“ geht, halte ich für sehr unwahrscheinlich.“

