Austria-Fans zum neuen Trainer: „Wunschlösung? Wer’s glaubt wird selig!“

Die Wiener Austria beförderte Young-Violets-Coach Stephan Helm zum Trainer der Kampfmannschaft, wo er „eng mit Christian Wegleitner“ zusammenarbeiten soll. Wir haben die Reaktionen der Austria-Fans auf die Trainerbestellung im Austrian Soccer Board, Österreichs größtem Fußballforum eingeholt.

Violettesbluat: „Ist vermutlich der einzige der sich das gemeinsam mit Wegleitner vorstellen konnte. Finde die Lösung nicht so verkehrt.“

muvu25: „Ob das gut geht… nichtsdestotrotz – viel Erfolg bei dieser Aufgabe!“

AWLinz84: „Er bekommt natürlich seine Chance, hätte jedoch auf eine andere Lösung gehofft.“

DaMarkWied: „“Wunschlösung“ Hält man den Durchschnittsfan eigentlich für ein bissi blöd? Nur so eine Frage. Wünsche ihm und seinem Team viel Erfolg und hoffe dass mich mein Bauchgefühl sehr stark täuscht!“

p a t: „Trotz allen Unkenrufen konsequent auch mal dem eigenen Trainernachwuchs eine Chance zu geben.“

systemoverload: „Werner ist einfach ein unglaublicher Einedrahrer. Ein Stöger hat wenigstens noch ehrlich gesagt: ‚So wie wir grad dastehen, finden wir keinen Trainer, somit mach ichs selber.‘ Für wie deppad halten die uns eigentlich im Verein. Gut, dass Werner ein Lügner ist, wissen wir eh seit den Corona-Trainings.“

Gatrik: „Diese austauschbaren 0815 Sätze zu jeder Präsentation sei es Trainer und Spieler gehen mir mittlerweile auch schon aufn Geist. „Wunschkandidat“ aber vorher noch den Scheiblehner haben wollen.“

DeusAustria: „Wunschlösung… Wir haben an der Spitze des Vereins wirklich so peinliche Figuren sitzen, es ist sagenhaft. Ich hab nix gegen den Helm und man darf ihm eh die Chance geben, aber dann bitte ehrlich sein beim „Warum“.“

violafanatic: „Ich hoffe natürlich, dass er reüssiert und uns in bessere Fahrwasser navigiert… aber gefühlt sind wir echt tot leider Gottes. Selten bei einer Trainerentscheidung so ein deprimierendes Gefühl gehabt… es möge mich täuschen.“

Vienna1990: „Ich habe mir ja jemanden gewünscht, zu dem ich möglichst keine Meinung habe, zumindest das trifft hier zu, habe die Spiele der Young Violetts kaum verfolgt. Optimal wirkt es trotzdem nicht, aber vielleicht funktioniert die Zusammenarbeit mit Wegleitner gut, und dieses Doppel ist wirklich genau unser Ding. Thema Wunschlösung: Wers glaubt wird selig. Um das anzunehmen muss man wirklich ganz weit weg von sämtlicher Berichterstattung sein.“

Gizmo: „Alles Gute natürlich. Aber das mit der Wunschlösung ist peinlich. Wer soll das glauben? Wenn’s die Wunschlösung von den Young Violets nach wochenlangem hin und her präsentieren… Waren wohl harte Verhandlungen mit den Young Violets und Helm. Da werden Ortlechner/Werner ihr komplettes Verhandlungsgeschick ausgepackt haben, um das möglich zu machen.“

Altes Landgut: „Meine Meinung: Helm/Wegleitner ist mir 1.000 Mal lieber als Helm/Pogatetz.“

Matt003: „Es ist genau was es ist: Der Weg in die Mittelklassigkeit wird fortgesetzt.“

rabbitear1911: „Finde ihn und Wegleitner voll ok. Bitte nicht sudern, sondern mal werken lassen.“

forzaviola84: „Jürgen Werner hat ja gesagt „jetzt schau ma mal wen/was wir uns leisten können und dann werden wir’s hoffentlich zeitnah verkünden“. Er hat Wort gehalten: Wir können uns offenbar GOANIX leisten. Und ich finde die Lösung ok. Es braucht keinen deutschen Wunderwuzzi der Millionen casht, sondern ehrliche Arbeiter. Siehe Wegleitner in den letzten Spielen letzte Saison!“

Groovee: „In Wahrheit macht halt der Wegleitner weiter, weil er es ganz gut gemacht hat bzw. zumindest die Ergebnisse gepasst haben und er wahrscheinlich der günstigste Trainer ist den wir je hatten (ohne Zahlen zu kennen)… den Helm haben’s halt wegen der Pro-Lizenz dazunehmen müssen. Alles was da sonst dazugedichtet wird mit Wunschlösung und gute Kombination glaubt doch eh keiner ernsthaft. Ich gebe ihnen eh eine Chance, aber deshalb weil’s wurscht ist und es bei uns darum geht, die nächsten Monate finanziell zu überleben und das Sportliche in Wahrheit eh nur noch ein Nebenschauplatz ist. Wenn das mit dem Stadion nicht funkt, brauchen wir uns in Zukunft eh keine Gedanken mehr wegen Trainer oder Spielern machen.“

Braveheart-FAK: „In Anbetracht der finanziellen Situation, die sich wohl frühestens innerhalb der nächsten Wochen klären wird und der Tatsache dass wir aktuell definitiv nicht gerade als „Trainersprungbrett“ gelten, halte ich das durchaus für eine vernünftige Lösung – sind wir uns ehrlich, ein Trainer bei dem die meisten hier gejubelt hätten, ist aktuell absolut nicht realistisch. Ich würde mir halt wünschen, dass man auch bei den Spielern zuerst im Verein schaut und dann erst nach außen, bevor man Durchschnittskicker die auf die 30 zugehen und gar nicht perfekt zu uns passen holt.“

Papa_Breitfuss: „Wahrscheinlich nicht die Ideallösung, aber immer noch besser als einen arbeitslosen Trainer der sich mangels anderer Angebote unserer erbarmt.“

Nuggetface: „Wunschlösung ist eher die Notlösung, nachdem uns andere abgesagt haben und sonst keine leistbaren Trainer am Markt sind. Nichtsdestotrotz muss man Helm die Chance geben. Hoffentlich geht das gut.“

and111: „Finde die Lösung in unserer Situation jetzt nicht so schlecht und ich kann mir gut vorstellen, dass das Duo Wegleitner/Helm funktioniert.“

Krowot: „Als SKN- und Austria-Fan ist das mein absoluter Albtraum. Wie kann so etwas passieren? Helm fabriziert nur Schwachsinn in der zweiten Liga, verfehlt mit einem sündhaft teuren Kader die Ziele meilenweit und schlägt nun in der nächsten Saison bei der Austria auf? Gott sei mit uns, ich hoffe mein Beitrag altert schlecht.“

QPRangers: „Wenn der Kader stimmt, die Chemie im Kader und die Zusammensetzung kommt auch das Selbstvertrauen, der Teamgeist und dann wird das auch funktionieren. Wenn man Pflaumen drinnen hat, die glauben, sie sind die Weltmeister und machen eh alles besser als der Trainer sagt, so wie diese Saison, dann wird’s auch nicht so funktionieren. Nachdem Wegleitner dabei bleibt und in der Mannschaft scheinbar auch ein gutes Standing hat, mache ich mir keine Sorgen.“

valentin1911: „Ich glaube, dass Helm gut zu unserer Herangehensweise passt – sowohl spielerisch als auch was die Entwicklung von Talenten angeht. Und ich freue mich, dass #unserweg auch weiterhin für Trainer gilt. Dass es bei Uhlig nicht funktioniert hat, ist schade. Ich hoffe, dass man ihm nochmal die Violets anvertraut. Glatzer und Wegleitner als Co-Trainer finde ich auch sehr gut. Bin mir aber nicht ganz sicher, ob das vereinsintern auch so klar als Duo gesehen wird.“

Kehnceh: „Ich hab absolut nichts gegen diese Lösung. Einem internen die Chance geben, der mit jungen Spielern Erfahrung hat und demnach hoffentlich genau diesen viel Einsatzzeit gibt, habe ich überhaupt nichts entgegenzusetzen. Ist mir 100 Mal lieber als für einen Scheiblehner Ablöse zu zahlen. Mal sehen wo die Reise hinführt, ich blicke ihr vorsichtig optimistisch entgegen.“

jimmyhogan: „Ich finde die Entscheidung gut, wir brauchen Leute die genau wissen wie der Verein dasteht, nicht in irgendwelchen Luftschlössern herumträumen und dann enttäuscht sind, wenn sie sehen, wie begrenzt unsere Möglichkeiten sind. Wir stehen immer noch am Rande des Abgrunds und wir kommen da nur raus, wenn wir uns realistisch selbst einschätzen und hart, sehr hart arbeiten. Das trau ich den beiden zu. Insofern freue ich mich auf Helm/Wegleitner, das könnte gut werden. Mit Trainerduos haben wir ja auch in der Vergangenheit schon gute Erfahrungen gemacht.“

tifoso vero: „Wunschlösung oder nicht, man wollte ihn ja schon vor einigen Jahren aus St.Pölten holen, wenn ich nicht irre. Wollen ist nicht weit weg von wünschen. Ich jedenfalls bin froh dass man mit Wegleitner weitermachen kann. Er ist beliebt bei den Spielern und machte seine Sache bei uns sehr gut. Ähnliches darf ich auch von Helm erwarten. Wenn die Zusammenarbeit so gut funktioniert wie Stöger/Schmid bei Köln, dann kann es nur gut werden. Eigene Spieler plus eigene Trainer fördern und zudem echte Violette im Trainerteam zu haben ist doch positiv, oder?“

Groovee: „Das #unserweg bezieht sich bei uns halt zu 99% darauf, dass wir uns finanziell keinen anderen Weg leisten können. Niemand kann mir sagen, dass wir diesen Weg auch gehen würden wenn wir Kohle hätten….speziell jetzt wieder diese Trainerlösung(en). Eigentlich müsste es heißen #unserwegweilandersgehtsehned“

Violett1989: „„Wunschlösung“, da muss wohl selbst der Autor lachen. Also mit solchen Ergebnissen bei den Young Violets muss man einmal zum Chefcoach ernannt werden. Hut ab. Das kann man wohl kaum einen Fan erklären.“

violettesurgestein: „Ich muss gestehen, mein Wunschkandidat ist Helm nicht. Aber ich hüte mich jemanden vorzuverurteilen. Ich hoffe natürlich wie wir alle, dass dieser Plan nicht scheitert. Vielleicht werden wir ja eines besseren belehrt und er schafft es mit dem Wegleitner uns alle zu überraschen. Wie gesagt zuerst gucken und dann meckern, wenn’s nicht passt.“

fis: „Wenn der Verein endlich eingesehen hat, dass kein Geld da ist und man daher mit einem billigen Trainerteam in die Saison geht – gerne. Für mich wäre das Ziel Nicht-Abstieg in der nächsten Saison eh ok, wenn man wenigstens endlich den Verein finanziell weiterbringt. Vom Kader her wird man ja dann wahrscheinlich auch kleine Brötchen backen. Europacup wird eh bald vorbei sein.“

Westside: „Wunschlösung war er tatsächlich – aber nicht von Seiten des Sportvorstandes.“

AlfredoD.: „Man könnte natürlich sagen dem FC Bayern is es auch nicht besser gegangen, aber diese Verzweiflungstat von einer Bestellung zum Trainer zeigt leider wie sehr im Popo wir sind. Dass eigentlich der Wegleitner weitermacht und man aber einen Trainer mit Lizenz gebraucht hat und jetzt eigentlich unklar ist wer der Gigl ist und wer der Gogl, passt dazu. Man kann sich das schönreden mit allerlei Begründungen, es bleibt was es ist. Den Schmid rauszuschmeißen, war die eine Schwachsinns Entscheidung und seinen Ersatz Wimmer zu feuern die nächste. Die Halbwertszeit von dem Duo jetzt kann man sich ausrechnen.“

Südveilchen: „Einfach eine total unspektakuläre und „langweilige“ Lösung. Und gerade weil es so unspektakulär und langweilig ist, hab ich ein positives Gefühl dabei.“

