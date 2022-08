Austria-Fans: „Zumindest einen Punkt aus Kärnten mitnehmen“

Die Wiener Austria trifft nach der 0:2-Niederlage gegen Fenerbahce auf den Wolfsberger AC, der etwas überraschend das Auswärtsspiel gegen Molde für sich entschied. Wir...

Die Wiener Austria trifft nach der 0:2-Niederlage gegen Fenerbahce auf den Wolfsberger AC, der etwas überraschend das Auswärtsspiel gegen Molde für sich entschied. Wir wollen uns ansehen was sich die Fans von diesem Spiel erwarten. Alle Kommentare stammen aus dem Austrian Soccer Board, Österreichs größtem Fußball-Diskussionsforum.

frastei: „Wird schwer werden, aber ich glaube an unsere Burschen, dass sie zumindest einen Punkt mitnehmen – hoffe auf einen 2:1 Sieg! Und ja, die Fans, welche glauben, es sei cool etwas ins Spielfeld zu werfen, bitte unbedingt zu Hause bleiben.“

hope and glory: „Nach dem Spiel ist vor dem Spiel. Fenerbahce war gestern. Voller Fokus auf den WAC. Hoffe einige werden fit und können spielen. Die Meisterschaft ist unser tägliches Brot und ist jetzt das was zählt!“

Blackcactus: „Durch unsere Ausfälle bin ich leider nicht mehr ganz so optimistisch. Dennoch, gemma Veilchen!“

cyprusfan: „WAC im Aufwind. Mit Baribo haben sie einen treffsicheren Stürmer. Die Austria dezimiert, nicht eingespielt und etwas außer Tritt. Sollten fast alle wieder fit sein, muss Holland den Sechser spielen. Braunöder auf die 8 und Fitz auf die 10. Auf den Flügeln hätte man Gruber, Jukic, Fischer. Im Sturm Huskovic und Tabakovic. Ich würde prinzipiell ein 442 bzw 4132 bevorzugen.“

forzaviola84: „Gut, dass die WACler auch müde sein werden von Donnerstag. Schade nur, dass bei uns fast der ganze Kader kaputt ist – haben wir genug fitte Spieler für Sonntag?!“

hope and glory: „Wer kann bei uns noch spielen bzw. ist fit für die Startelf? Braunöder, Holland müssen ja fast spielen. Martins, Fitz, Huskovic einmal mit einer Ruhepause und eventuell als Waffe von der Bank.“

viola per sempre 1911: „Warum alle hier auf Fitz in der Aufstellung vergessen, nach den letzten beiden Top-Leistungen versteh ich nicht. Falls die Spielanlage eher reaktiv gestaltet werden sollte wäre Vucic eine schnelle Option statt Tabakovic. Fischer hat die letzten Spiele seit dem Holland-Ausfall schon oft im defensiven Mittelfeld ausgeholfen und Wustinger eher offensiv gespielt.“

Sehen wir uns auch noch einige Fanmeinungen der WAC-Fans an:

WAC_Ghostwriter: „Nach einem etwas erzitterten, grandiosen Auswärtssieg in der ECL-Qualifikation geht’s mit dem täglichen Brot der Bundesliga weiter. Nachdem auch die Austria in der Qualifikation tätig war, sollten beide Team körperlich auf demselben Level stehen. Darum sollte uns der psychologische Vorteil (mit einem Sieg im Gepäck) einen kleinen Vorteil verschaffen. Spielerisch müssen wir uns natürlich von Spiel zu Spiel weiter steigern. Vom Personal her, sollten am Sonntag weiterhin alle an Board sein. Ballo wurde auf Grund seiner Knieblessur geschont. Anzolin, Omic machen weiter gute Fortschritte und sollten körperlich bald bei 100% sein. Wenn wir jetzt mal über 90 Minuten halbwegs unsere Leistung bringen können, sollten durchaus 3 Punkte drin sein.“

SitzerOst: „Pflichtsieg um nicht den Anschluss zu verlieren.“

The Big Lupowski: „Wer da morgen wohl besser von den internationalen Partien zurückkommt? Ein Wundertüten-Match. Leicht rotiert wird wohl auch werden. Ich denk, auch wenns keiner sagen wird, liegt der Fokus wohl schon auf Donnerstag.“