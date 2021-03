Austria-Fans zur Bestellung von Vorstand Gerhard Krisch

Die Wiener Austria installierte Gerhard Krisch im Vorstand und die Spatzen pfeifen von den Dächern, dass dies der Anfang vom Ende der Kraetschmer-Ära in...

Die Wiener Austria installierte Gerhard Krisch im Vorstand und die Spatzen pfeifen von den Dächern, dass dies der Anfang vom Ende der Kraetschmer-Ära in Violett sein könnte. Wir haben die – teilweise auch sehr harten und kontroversen – Meinungen der Austria-Fans im Austrian Soccer Board, Österreichs größtem Fußballforum eingeholt.

veilchen27: „Ich bin sehr überrascht und irritiert, dass es wie aus dem Nichts plötzlich einen neuen AG-Vorstand gibt. Davon war doch nie die Rede? Zugleich weiß man nichts über die Gründe, seine Aufgabengebiete und hört, dass mit Kraetschmer weiter verhandelt wird, die Gespräche aber schon kurz vor dem Scheitern waren. Dass dieser neue AG-Vorstand dann aber auch noch ausgerechnet Gerhard Krisch ist, ist der endgültige Aprilscherz. Die Austria und ihre Zukunft machen mir mehr Sorgen als ohnehin schon.“

pesce: „Ich kenn ihn nicht, aber schlechter als die Performance von Kraetschmer wird es schon nicht werden. Wobei, das hab ich bei Wohlfahrt auch gesagt und dann ist Muhr gekommen.“

behave yourself: „Ich bin gespannt – ob Herzblut oder nicht, dass er ein Top-Mann als Sportfunktionär ist konnte er nirgends beweisen und unser Umfeld ist nicht gerade friktionsfrei. Ich hoffe und wünsche ihm das Beste.“

DeusAustria: „Kraetschmer weg wäre Ostern und Weihnachten gemeinsam. Ich öffne den Champagner aber erst wenn’s fix ist.“

Groovee: „Langsam kenn ich mich nimma aus was bei uns abgeht… wird Zeit,dass Stöger verlängert wird und mal eine Art Konzept präsentiert. Ich sehe da bis jetzt nicht wirklich etwas was uns weiter bringen soll. Jetzt kommt also der Geschäftsführer vom Eislaufverein…aha. Und wer kommt nächste Woche? Der Aufseher vom Donauinsel Grillplatz? Man sollte jetzt bald mal Pläne veröffentlichen…das wirkt alles wie….irgendwas halt.“

thebodi: „Keine Ahnung was davon zu halten ist. Als Außenstehender schaut es für mich so aus, als hätte „jemand“ ( und das Naheliegendste ist der Investor/Partner) jemanden installiert den er leicht kontrollieren kann.“

veilchen27: „Ein sehr skurril und verdächtig anmutender Aufstieg vom Eislaufverein zum AG-Vorstand. Eine gute Bekanntschaft mit dem Vorsitzenden des Verwaltungsrats, der auch Kreditgeber ist. Das alles hat einen sehr merkwürdigen Beigeschmack.“

XSCHLAMEAL: „Bist deppat, so haaß war ich schon lang nimmer, wenn man sich so eine Person als Vorstand reinholt. Ich könnte kotzen. Aboverlängerung muss ich mir noch gut überlegen.“

thebodi: „Egal ob pro/contra Kraetschmer, jedenfalls braucht es auch entsprechende Fachkompetenz im Vorstand. Man kann über Kraetschmer denken was man will, aber er kennt alle Trends aus dem In- und Ausland was Infrastruktur, Stadionnutzung, UEFA Themen, etc betrifft. Wenn man ihn nicht verlängert, braucht man irgendeinen Ersatz der diese Kompetenz mitbringt.“

veilchen27: „Dass Kraetschmer Fehler gemacht hat und man seine Verantwortung für die derzeitige Situation analysieren muss, steht außer Frage. Aber man darf nicht unterschätzen, was es heißt, Austria Wien über 20 Jahre zu führen – während Magna, während des Magna-Ausstiegs, die Ausgliederung in eine AG, Ausbau und Neubau der Generali-Arena, Neubau der Akademie, Suche nach strategischem Partner, über 20 Lizenzierungen, etc. Das sind Erfahrungen und Know-How, das nicht so einfach ersetzbar ist.“

grisu27: „Da mir die Person Krisch bisher unbekannt war, ist es unmöglich hier eine Einschätzung abzugeben. Die Zeit wird wie immer zeigen ob er sich positiv in den Verein einbringt. Hoffen wir es.“

Groovee: „Ich hätte mir nicht gedacht, dass ich sowas als Austrianer der seit mehr als 30 Jahren dabei ist mal sag aber irgendwie hab ich immer weniger Bock auf diesen ganzen Bullshit. Eine irrwitzige Meldung jagt die nächste und am Platz seit Jahren der gleiche Scheiss. Ich hoff wirklich,dass die ganzen Aktionen dem Verein wirklich was bringen und nicht nur ein Durchmischen der Manager ist. Ich will endlich mal wieder eine Austria sehen die diesen Namen auch verdient. In den letzten Jahren geht’s ja nur noch um den ganzen Scheiss rundherum.“

Captain DohDoh: „Es macht den Anschein, dass dies das Exit-Szenario ist… Kraetschmer scheidet aus der AG aus, macht den Geschäftsführer in der GmbH und dann … (who knows), ich fänd‘s jedenfalls schade.“

tosale: „Ich werde in naher Zukunft – sofern möglich – ausschließlich Young Violets bzw. Nachwuchs live schauen!“

Captain DohDoh: „Ich habe mich auch in meinem Vienna Freundeskreis umgehört und Positives gehört, von wegen Turnaround geschafft, verschiedene Bereiche auch vernünftige Beine gestellt, keine Einmischung in sportliche Themen und grundsätzlich als Finanz-Fachmann gesehen… ich habe keine weiteren Details gefragt, aber ich denke die Einschätzungen bzgl. Herrn Krischs (Un-)Vermögen kommt halt auch immer auf die Person an, wie viel an Wissen/Einblick diese Person hat. Ich lass es auf mich zukommen und hoffe das Beste.“

freakboy89: „Ich sehe die Austria mittlerweile leider in einer Abwärtsspirale aus der es kein Entkommen mehr gibt, quasi Hamburg reloaded im Alpenland.“

hope and glory: „Ich kenne Krisch nicht, stehe ihm also derzeit absolut neutral gegenüber.. Er bekommt die Chance sich zu beweisen. Fest steht jedoch, enttäuscht er, haben wir ihm Verein ein ganz großes Problem. Leute, die über Jahre oft die falschen Entscheidungen treffen und somit unsere Austria gefährden. Ein Vergleich zum HSV wird da leider dann immer realistischer. Hoffen wir das Beste!“

forzaviola84: „Von mir bekommt Krisch eine faire Chance und ich wünsche ihm und somit uns das Allerbeste beim FAK. Sollte Kraetschmer im Sommer wirklich gänzlich ausscheiden fände ICH es schade. Vielleicht wird es ja wirklich eine „ergänzende“ Rolle im Vorstand und Kraetschmer wird nicht komplett ersetzt?!“

