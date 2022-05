Austria-Fans: „Platz 3 wäre so unfassbar wichtig“

Eine Runde vor Schluss der Saison 2021/22 steht die Austria auf dem dritten Tabellenplatz der österreichischen Bundesliga und hat es selbst in der Hand...

Eine Runde vor Schluss der Saison 2021/22 steht die Austria auf dem dritten Tabellenplatz der österreichischen Bundesliga und hat es selbst in der Hand sich mit einem Heimsieg gegen den SK Sturm eine europäische Gruppenphase zu sichern. Wir sehen uns an was sich die Fans von dem Spiel gegen den Vizemeister erwarten, der in der vergangenen Runde mit 1:4 gegen den Wolfsberger AC verlor.

bigben79: „Ein Spiel für die Geschichte und eines der wichtigsten Spiele überhaupt für eine geordnete erfolgreiche Zukunft!“

Gizmo: „Ich bin der Meinung, dass der Schlüssel zum Erfolg die ersten 15 Minuten sind, in welchen man den Grazern schlicht und einfach die Schneid abkaufen und den Spaß am Fußball nehmen muss. Keiner kann mir erzählen, dass bei denen im Hinterkopf nicht schon der Urlaub und die CL-Quali sind, für die sich keiner verletzten will. Spiel ich mit denen brav ein „Freundschaftsspiel“ kanns in alle Richtungen gehen, soweit darf es nie kommen. Man muss sehen für wen es um was geht und für wen nicht. Zeigen wer Herr im Haus ist, robust in jeden Zweikampf, nicht übertrieben hart, aber doch knackig am den Mann. Publikum mitnehmen, zeigen dass man das Herz am Spielfeld lässt und gemeinsam die drei Punkte mitnehmen.

Pinkman: „Ich gehe davon aus, dass es bei WAC – Rapid kein X geben wird. Beide müssen auf Sieg spielen um den dritten Platz ins Visier zu nehmen. Daher sind wir auch leider zum Siegen verdammt. Befürchte, dass Sturm nach der Partie gegen den WAC nochmal aus dem Urlaubsmodus kommt. Im Zweikampf muss man auf jeden Fall zeigen, dass es bei uns noch um etwas geht.“

tastsofast: „Das wird ein Tag für die Geschichtsbücher.“

Braveheart-FAK: „Das wird eindeutig das Spiel der Saison für uns. Das Horr wird bummvoll sein und die Luft wird brennen. Das lassen wir uns nicht nehmen, wir brauchen diese Gruppenphase!“

Da_Chris: „Bitte ein volles Stadion. Das Dach muss wegfliegen, wenn unsere Mannschaft zum Aufwärmen aufläuft.“

Neverwalkalone: „Nur noch einmal schlafen, unglaublich wie man sich als Erwachsener auf etwas freuen kann als käme das Christkindl. Gut, ist ja nicht mehr oder weniger als das wichtigste Spiel des Jahres und dieser Platz 3 könnte schon ein wenig einen „Schneeballeffekt“ auslösen, man bekommt zusätzliches Geld fürs Budget mit dem nicht gerechnet wurde, die Abozahlen erhöhen sich und man wird eventuell für den einen oder anderen Sponsor interessanter. Das allerwichtigste aber,morgen muss eine Stimmung herrschen als ginge es um den Titel.“

zizou5: „Ein Sieg gegen die Truppe von unserem unsympathischen Ex-Trainer und wir stehen zum ersten Mal, seit wir in der Generali Arena spielen, in einer europäischen Gruppenphase. Es wäre so unglaublich wichtig für die weitere Aufbruchstimmung, die schon da ist aber noch lange weitergehen soll!“

Vince Vega: „Platz 3 wäre so unfassbar wichtig auf so vielen Ebenen. Eine Gruppenphase im Horr allein schon wäre ein Traum, der endlich wahr werden muss. Ich spüre jetzt schon fast Nervosität.“

violet heat: „Das ist die schönste Konstellation, die man sich nicht besser hätte wünschen können. Alle haben Anteil daran, dass wir dieses Top-Finale geschenkt bekommen. Und wir dürfen es heuer echt als Geschenk verstehen und einfach die Austria feiern.“

QPRangers: „Das geilste ist, der 4. Platz ist fix. Wir sparen uns nervenaufreibende Spiele gegen den LASK oder die Tiroler. Absolut lustig wäre es, wenn der LASK mit Kühbauer die Grünen im Play Off dann rauskickt.“

Blackcactus: „Absolut geile Konstellation. Platz 4 auch in Ordnung, Platz 3 wäre endgeil. Dass Rapid gegen den WAC gewinnt, glaube ich ehrlich gesagt nicht, die sind gut drauf und beim letzten Duell hatte Rapid viel Glück. Einzig unsere letzte Partie gegen Sturm gibt mir ein bisschen zu denken, das war fürchterlich. Ich hoffe wir haben einen besseren Plan inklusive Umsetzung.“

hope and glory: „Puh, finale grande – Das hat sich unser Team hart erkämpft und erarbeitet! Vor der Saison hätte damit niemand gerechnet. Hoffe, jetzt bewegen alle ihren Allerwertesten ins Horr und feuern unser Team an. Egal wie es ausgeht, wir dürfen zufrieden sein heuer!“

QPRangers: „Eigentlich nicht gut, dass die Grazer gegen den WAC untergegangen sind, die werden wohl alles daran setzen, dass das nicht noch einmal passiert….mir wäre ein klarer Grazer Sieg lieber gewesen. Nicht wegen dem WAC, den 4. Platz haben wir jetzt sowieso, aber wegen der Moral.“

