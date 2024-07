Austria-Fantribüne mit Abos ausverkauft

Die Fantribüne von Austria Wien ist knapp einen Monat vor dem ersten Bundesliga-Heimspiel mit Abos ausverkauft, obwohl die Kapazität der Ost-Tribüne im Vergleich zum...

Die Fantribüne von Austria Wien ist knapp einen Monat vor dem ersten Bundesliga-Heimspiel mit Abos ausverkauft, obwohl die Kapazität der Ost-Tribüne im Vergleich zum Vorjahr leicht erweitert werden konnte. Auf der inzwischen rauchfreien Familien-Tribüne (West) wurde die Abo-Zahl der Vorsaison ebenso bereits übertroffen. Insgesamt hält die Austria bei 7.700 abgesetzten Abos.

Âustria-Präsident Kurt Gollowitzer: „Wenn ich diese Abo-Zahlen lese, bekomme ich Gänsehaut. Ich kann mich im Namen der Austria nur bedanken: Danke an alle Austrianerinnen & Austrianer für den großartigen Support. Die Entwicklung der Zuschauer- & Mitgliederzahlen der letzten Jahre freut mich ungemein. Die Treue unserer Fans – auch in schwierigen Phasen – ist bemerkenswert und alles andere als selbstverständlich. Das Stadionerlebnis in der Generali-Arena ist ein ums andere Mal außergewöhnlich. Die Zahlen belegen, dass besonders die Plätze auf unserer Ost-Tribüne sehr begehrt sind – das ist nicht zuletzt dem großen Engagement und starken Support unserer Fanklubs zu verdanken. Auch der gesteigerte Zuspruch auf der West-Tribüne freut mich persönlich sehr – uns ist es im letzten Jahr generell gelungen, den Anteil an Frauen & Kindern im Stadion zu steigern, das ist auch weiterhin ein erklärtes Ziel von uns.“



Pressemeldung, FK Austria Wien