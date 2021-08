Austria gibt Benedikt Pichler an Holstein Kiel ab

Benedikt Pichler verlässt Austria Wien nach zwei Jahren und spielt ab sofort bei Holstein Kiel, ein Top-Team der...

[ Pressemeldung FK Austria Wien ]

Benedikt Pichler verlässt Austria Wien nach zwei Jahren und spielt ab sofort bei Holstein Kiel, ein Top-Team der zweiten deutschen Bundesliga, das in der Vorsaison beinahe den Aufstieg schaffte: „Ein weiteres Zeichen, dass Austria Wien eine Hausnummer für hungrige Spieler, die mehr wollen, ist. Wir bieten den Spielern eine Plattform und können ihren Karrieren einen Boost geben,“ betont Sportdirektor Manuel Ortlechner.

Benedikt Pichler spielte seit Sommer 2019 bei Austria Wien, wechselte damals von Zweitligist Austria Klagenfurt nach Wien-Favoriten. Durch starke Leistungen bei den Young Violets empfahl sich der Salzburger rasch für höhere Aufgaben. In 57 Spielen für die Kampfmannschaft erzielte Pichler 15 Tore und leistete zehn Assists.

„Wir kennen die Qualität von Benedikt Pichler. Er hat letztes Jahr eine Top-Saison gespielt. Dieser Transfer kommt durch eine sehr kurzfristige Anfrage zustande, Holstein Kiel hat ihm eine spannende Perspektive geboten, da wollten wir ihm keine Steine in den Weg legen“, erklärt Manuel Ortlechner.

Daraus, dass der Abgang von Pichler ein Verlust für Austria Wien ist, macht der Sportdirektor kein Geheimnis: „Wir danken Benedikt Pichler für den Weg, den er mit uns gemeinsam gegangen ist. Er ist ein großartiger Typ und wird auch menschlich ein Loch hinterlassen.“

Nun will Pichler in Deutschland angreifen. Holstein Kiel qualifizierte sich in der Vorsaison als Dritter der zweiten deutschen Bundesliga für die Relegation, verlor dort aber gegen den 1. FC Köln.