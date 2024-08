Austria Klagenfurt holt Leihspieler von Werder Bremen

Power-Paket für Peter Pacult und das Team der Austria Klagenfurt! Die Violetten verstärken sich für den weiteren Verlauf der Saison 2024/25 mit Dikeni Salifou....

Power-Paket für Peter Pacult und das Team der Austria Klagenfurt! Die Violetten verstärken sich für den weiteren Verlauf der Saison 2024/25 mit Dikeni Salifou. Der 21-jährige Nationalspieler Togos wechselt auf Leihbasis vom deutschen Bundesligisten SV Werder Bremen in die Kärntner Landeshauptstadt und stieg Montagmorgen direkt ins Training ein. Am Dienstag (19 Uhr, ÖFB-TV live) treten die Waidmannsdorfer in der zweiten Runde des ÖFB-Cups beim Drittligisten ASV Siegendorf an.

„Mit Dikeni Salifou bekommen wir einen hungrigen und ambitionierten Spieler dazu, der diese Bühne nutzen will, um den nächsten Entwicklungsschritt in seiner Karriere zu machen. Er ist technisch und taktisch sehr gut ausgebildet, dazu physisch stark und flexibel einsetzbar. Wir sind fest davon überzeugt, dass uns der Bursche viel Freude bereiten wird“, sagt Geschäftsführer Sport Günther Gorenzel.

„Unser Dank gilt den Verantwortlichen von Werder Bremen, die uns entgegengekommen sind, damit sich der Transfer auch wirtschaftlich umsetzen ließ. So haben wir einen Spieler unter Vertrag nehmen können, der uns sportlich ganz sicher bereichern wird und unserem Kader mehr Tiefe gibt“, betont Geschäftsführer Peer Jaekel.

Salifou absolvierte die Vorbereitung bei den Werder-Profis unter Chefcoach Ole Werner, gehörte zum Aufgebot für das Trainingscamp im Zillertal und stand in den Testspielen gegen US Lecce, Sheffield Wednesday und Coventry City sogar in der Startformation. Der 1,91 Meter-Hüne fühlt sich im Mittelfeld zentral und auf den Halbpositionen sowie in der Innenverteidigung wohl.

Der zehnte Klagenfurter Sommer-Zugang wurde in München geboren, spielte im Nachwuchs für den TSV 1860 und wechselte dann in die Akademie des FC Augsburg, ehe er im Sommer 2022 in Bremen seinen ersten Profivertrag unterschrieb. Nach einem Jahr bei Juventus Turin (Next Gen) will Salifou nun bei der Austria durchstarten und seine Qualitäten unter Beweis stellen.

Im Februar 2023 hatte der Defensiv-Allrounder für den SV Werder sein Debüt in der höchsten deutschen Spielklasse gefeiert, als er beim VfB Stuttgart eingewechselt wurde. Darüber hinaus stehen 26 Einsätze in der Junioren-Bundesliga, 13 Partien in der Regionalliga sowie 34 Spiele in der italienischen Serie C zu Buche. Ende März absolvierte Salifou sein erstes Länderspiel für Togo gegen den Niger (2:1).

„Ich bin sehr glücklich, dass es mit dem Wechsel geklappt hat. Die Verantwortlichen der Austria haben mir aufgezeigt, welche Rolle ich einnehmen soll und ich werde alles dafür tun, damit wir unsere Ziele gemeinsam erreichen. Klagenfurt ist eine tolle Adresse im österreichischen Fußball und ich freue mich auf die Herausforderungen in einer starken und ausgeglichenen Liga“, sagt Salifou.

Ob der zehnte Sommer-Zugang der Violetten schon am Dienstag (19 Uhr, ÖFB TV live) in der zweiten Runde des ÖFB-Cups bei Drittligist ASV Siegendorf zum Aufgebot zählt? Offen! Chefcoach Pacult wird die Entscheidung erst nach dem Abschlusstraining treffen und den Kader bekanntgeben. Samstag (17 Uhr) gegen Blau-Weiß Linz dürfte es spätestens soweit sein.