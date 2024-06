Austria Klagenfurt leiht deutschen Junioren-Teamspieler aus

Die Austria Klagenfurt verstärkt sich mit Offensiv-Allrounder Ben Bobzien (21). Der aktuelle deutsche Junioren-Teamspieler wechselt für die Saison 2024/25 auf Leihbasis vom Erstligisten FSV...

Die Austria Klagenfurt verstärkt sich mit Offensiv-Allrounder Ben Bobzien (21). Der aktuelle deutsche Junioren-Teamspieler wechselt für die Saison 2024/25 auf Leihbasis vom Erstligisten FSV Mainz 05 nach Waidmannsdorf. In der vergangenen Spielzeit stand der siebte Sommer-Zugang der Violetten bereits in Österreich bei Austria Lustenau unter Vertrag.

„Wir haben uns schon vor einiger Zeit intensiv mit Ben Bobzien beschäftigt, seine Entwicklung genau verfolgt und sind sehr froh, dass es jetzt mit dem Wechsel geklappt hat. Er ist ein junger, hungriger Bursche, schnell und trickreich, der variabel eingesetzt werden kann. Wir sind absolut davon überzeugt, dass er mit seinem Profil perfekt zu uns passt“, sagt Geschäftsführer Sport Günther Gorenzel.

Nach seinen Anfängen beim VfB Gießen und der TSG Wieseck wechselte Bobzien im Alter von zwölf Jahren in die Jugend des FSV Mainz 05. Dort durchlief er den gesamten Nachwuchs und wurde in den Profikader befördert. Es folgten Leihstationen bei der SV Elversberg, mit denen er in die 2. Liga aufstieg, und in der Vorsaison in Österreich bei Austria Lustenau, mit denen er aus dem Oberhaus abstieg.

Für die Vorarlberger absolvierte Bobzien 28 Spiele in Meisterschaft und ÖFB-Cup, verbuchte einen Treffer und fünf Assists. In Deutschland stehen für den 1,74 Meter-Mann 14 Drittliga-Einsätze, 29 Regionalliga-Spiele (neun Tore, fünf Vorlagen sowie 32 Partien (15 Treffer, zwölf Assists) in der Junioren-Bundesliga in der Statistik.

Anfang Oktober 2021 hatte Bobzien sein Debüt für das deutsche U19-Team gefeiert. Ein Jahr später wurde der Außenstürmer von DFB-Sportdirektor Hannes Wolf in die U20 berufen, für die der Austria-Zugang zuletzt im März gegen Frankreich (4:4) spielte. 21 Partien hat er insgesamt bestritten, dabei gelangen ihm fünf Tore.

„Die Bundesliga in Österreich ist ein starker, ausgeglichener Wettbewerb. Ich freue mich sehr, dass ich mich mit der Austria Klagenfurt weiter auf dieser Bühne präsentieren darf. Für mich ist das der nächste Schritt in meiner Karriere und ich bin davon überzeugt, dass wir eine gute Rolle spielen werden. Ich werde meinen Teil dazu beitragen, um erfolgreich zu sein“, sagt Bobzien.

Nach Keeper Simon Spari (FAC Wien), Linksverteidiger Jonas Kühn (FC Viktoria 1889), den Mittelfeldspielern Tobias Koch (Blau-Weiß Linz) und Min Young Lee (Yonsei University FC) sowie den Angreifern Laurenz Dehl (1. FC Union Berlin, verliehen an FC Viktoria 1889) und David Toshevski (FK Rostov, verliehen an HNK Šibenik) ist Bobzien der siebte Sommer-Zugang der Waidmannsdorfer.

Pressemeldung, Austria Klagenfurt