Austria Klagenfurt leiht ÖFB-Talent vom FC Bayern München aus

Die Verantwortlichen der Austria Klagenfurt haben ihrem Aufgebot für die Herbstsaison der ADMIRAL Bundesliga 2022/23 ein letztes Upgrade verpasst. Einen Tag vor dem Ende...

Die Verantwortlichen der Austria Klagenfurt haben ihrem Aufgebot für die Herbstsaison der ADMIRAL Bundesliga 2022/23 ein letztes Upgrade verpasst. Einen Tag vor dem Ende der Sommer-Transferperiode wechselt der 19-jährige Österreicher Emilian Metu auf Leihbasis vom deutschen Rekordmeister FC Bayern München zu den Violetten. Der Junioren-Teamspieler erhält einen Vertrag bis zum 30. Juni 2023 und steigt am Dienstag ins Training ein.

„Wir sind happy, dass es geklappt hat. Emilian ist ein hochveranlagter Bursche, technisch und taktisch sehr gut ausgebildet. Darüber hinaus bringt er eine Komponente mit, die in unserem Kader bisher nicht ausreichend vorhanden war: Körpergröße. Wir sind davon überzeugt, dass uns der Junge mit seinen Qualitäten und seiner Robustheit weiterhelfen wird“, sagt Geschäftsführer Sport Matthias Imhof über den 1,91 Meter großen Mittelfeld-Mann.

„Wir haben mit Austria Klagenfurt bei der Leihe von Alex Timossi Andersson sehr gute Erfahrungen gemacht. Von daher sind wir überzeugt, dass auch Emilian bei diesem Klub ein optimales Umfeld für seine weitere sportliche Entwicklung vorfinden wird“, sagt Jochen Sauer, Nachwuchs-Chef und Leiter des FC Bayern Campus.

Metu wurde im Nachwuchs des SKN St. Pölten ausgebildet, dort gelang ihm auch der Sprung in die Kampfmannschaft. Im Februar 2021 feierte er sein Bundesliga-Debüt, zwei weitere Einsätze folgten. Nach der Niederlage in der Relegation gegen die Austria Klagenfurt und dem Abstieg in die 2. Liga schloss sich Metu dem FC Bayern München an, für die U23 absolvierte er 34 Spiele (fünf Tore, vier Assists) in der Regionalliga. Im Rahmen der Vorbereitung auf die laufenden Serie durfte das Top-Talent sein Können bei den Profis im Training unter der Leitung von Chefcoach Julian Nagelsmann zeigen.

Schon seit Oktober 2018 ist Metu ein fixer Bestandteil im ÖFB-Nachwuchs, im Alter von 15 Jahren feierte er seine Premiere im Nationaltrikot für die U16 gegen Polen. In der Folge stand er auch bei der U17, der U18 und der U19 im Aufgebot. Für den Mittelfeld-Strategen stehen bislang 18 Länderspiele (ein Treffer) in der Statistik.

Metu, nach Tormann Liu Shaoziyang und Defensiv-Allrounder Daniel Francis die dritte Leihgabe des FC Bayern München, freut sich auf die Zeit in Waidmannsdorf: „Nachdem wir mit St. Pölten in der Relegation gescheitert waren, habe ich verfolgt, wie sich die Austria in der Bundesliga schlägt. Die Mannschaft hat sich stark entwickelt und ich freue mich darauf, jetzt ein Teil davon zu sein. Mein Ziel ist es, mich im Training zu empfehlen und möglichst viel zu spielen.“