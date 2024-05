Austria Klagenfurt verlängert Defensiv-Allrounder bis 2025

Die Austria Klagenfurt setzt weiter auf einen ihrer Aufstiegs-Helden: Simon Straudi, dem 2021 mit den Violetten der Sprung ins Oberhaus des österreichischen Fußballs gelang,...

Die Austria Klagenfurt setzt weiter auf einen ihrer Aufstiegs-Helden: Simon Straudi, dem 2021 mit den Violetten der Sprung ins Oberhaus des österreichischen Fußballs gelang, hat seinen im Sommer auslaufenden Vertrag verlängert. Der 25-jährige Defensiv-Allrounder unterschrieb ein neues Arbeitspapier bis zum 30. Juni 2025.

„Wir freuen uns, dass Simon den Weg mit der Austria weitergehen wird. Er ist ein taktisch gut ausgebildeter und technisch versierter Spieler, der dadurch verschiedene Positionen einnehmen kann. Leider wurde er in der laufenden Saison einige Male durch Verletzungen zurückgeworfen. Bleibt der Junge gesund, dann wird er sehr wertvoll für unsere Mannschaft sein“, sagt Geschäftsführer Sport Günther Gorenzel.

Anfang August 2020 war Straudi auf Leihbasis vom deutschen Erstligisten Werder Bremen nach Waidmannsdorf gekommen und im weiteren Verlauf der Aufstiegs-Saison eine starke, verlässliche Größe. In allen 20 Pflichtspielern unter der Regie von Chefcoach Peter Pacult gehörte der Italiener der Startformation an, auch in den beiden Relegations-Duellen mit dem SKN St. Pölten (4:0, 1:0) stand er von der ersten bis zur letzten Sekunde am Platz.

Nach einem Jahr in Bremen kehrte Straudi im Sommer 2022 in die Kärntner Landeshauptstadt zurück. Mittlerweile stehen 62 Pflichtspiele (sieben Assists) im Trikot der Austria Klagenfurt zu Buche. In der laufenden Serie kommt der Südtiroler auf 19 Einsätze in der ADMIRAL Bundesliga und im ÖFB-Cup. Seit Ende März fehlt der 25-Jährige aufgrund einer Oberschenkelverletzung.

„Klagenfurt ist zu meiner sportlichen Heimat geworden, ich fühle mich im Verein und in der Stadt sehr wohl. Wir haben in den zurückliegenden Jahren gemeinsam einiges erreicht, sind aber noch lange nicht satt und setzen uns ehrgeizige Ziele. Ich bin glücklich, weiter mitanpacken zu können, damit wir diese auch erreichen“, blickt Straudi voraus.

Nach Jannik Robatsch und Florian Jaritz ist Straudi bereits der dritte Profi aus dem aktuellen Aufgebot, der seinen Vertrag über den Sommer hinaus verlängerte. Zudem stehen mit Tormann Simon Spari (FAC Wien), Mittelfeld-Mann Tobias Koch (Blau-Weiß Linz) sowie den Angreifern Laurenz Dehl (1. FC Union Berlin, verliehen an FC Viktoria 1889) und David Toshevski (FK Rostov, verliehen an HNK Šibenik) vier Zugänge fest.