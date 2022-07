Austria Klagenfurt verpflichtet Jonas Arweiler

Die Austria Klagenfurt hat eine weitere Planstelle im Profikader für die bevorstehenden Saison in der ADMIRAL Bundesliga mit einem absoluten Wunschspieler besetzt: Der 25-jährige...

Die Austria Klagenfurt hat eine weitere Planstelle im Profikader für die bevorstehenden Saison in der ADMIRAL Bundesliga mit einem absoluten Wunschspieler besetzt: Der 25-jährige Angreifer Jonas Arweiler wechselt vom niederländischen Zweitliga-Klub Almere City FC nach Waidmannsdorf und erhält bei den Violetten einen Vertrag bis zum 30. Juni 2024.

„Wir beobachten Jonas schon eine Weile, hätten ihn gern bereits im vergangenen Winter nach Klagenfurt geholt. Das hat leider nicht geklappt, aber umso glücklicher sind wir, dass der Transfer jetzt über die Bühne gehen konnte. Wir bekommen einen körperlich robusten, schnellen und sehr zielstrebigen Stürmer dazu, der seine Qualität schon auf hohem Niveau nachgewiesen hat“, sagt Geschäftsführer Sport Matthias Imhof über den früheren Junioren-Nationalspieler.

Arweiler wurde im Nachwuchs des deutschen Spitzenvereins Borussia Dortmund ausgebildet, mit der U17 und der U19 der Schwarz-Gelben gewann er die Meisterschaft. Damals nahm der 1,88 Meter-Mann auch regelmäßig am Training der Kampfmannschaft unter dem heutigen Liverpool-Coach Jürgen Klopp teil. Für den BVB absolvierte der Angreifer in der Junioren-Bundesliga sowie in der Regionalliga West 107 Partien, dabei gelangen ihm 33 Treffer.

Im Sommer 2018 zog es Arweiler in die Niederlande, dort spielte er zunächst für den FC Utrecht, ADO Den Haag und Almere City FC. In seiner Vita stehen 28 Einsätze mit vier Toren und drei Assists in der Eredivisie sowie 87 Matches mit 25 Treffern und 18 Vorlagen in der Keuken Kampioen Divisie (2. Liga). In der zurückliegenden Saison war Arweiler in 32 Einsätzen für Almere an 15 Toren als Schütze oder Vorbereiter direkt beteiligt.

„Nach vier Jahren in Holland freue ich mich sehr auf die neue Herausforderung. Die Bundesliga in Österreich hat eine hohe Qualität und ich kann es kaum erwarten, mich auf diesem Level zu beweisen. Die Austria hat sich zuletzt großartig entwickelt, alle im Verein sind ehrgeizig und hungrig auf Erfolg. Das wurde in den Gesprächen deutlich und ich habe Lust darauf, den Weg mit dem Klub weiterzugehen“, sagt Jonas Arweiler.