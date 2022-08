Austria Klagenfurt verpflichtet US-amerikanischen Teamstürmer

Auf der Zielgeraden der Sommer-Transferperiode hat die Austria Klagenfurt ihre Offensive weiter verstärkt: Sebastian Soto wechselt vom englischen Zweitligisten Norwich City zu den Violetten....

Auf der Zielgeraden der Sommer-Transferperiode hat die Austria Klagenfurt ihre Offensive weiter verstärkt: Sebastian Soto wechselt vom englischen Zweitligisten Norwich City zu den Violetten. Der 22-jährige US-Nationalspieler unterschrieb in Waidmannsdorf einen Vertrag bis zum 30. Juni 2025 und steigt am Freitag ins Training ein.

„Mit Sebastian bekommen wir einen Wunschspieler dazu, den wir schon seit einiger Zeit genau beobachtet haben. Er ist sehr flexibel, kann im Angriff auf den Flügeln, im Zentrum und hinter der Spitze eingesetzt werden. Der Bursche ist technisch stark, schnell und zielstrebig. Seine Scorer-Quote spricht für sich und wir erkennen großes Potenzial, dass er sich noch weiterentwickeln wird“, sagt Geschäftsführer Sport Matthias Imhof.

Soto, in Carlsbad (Kalifornien) geboren, wurde in der Akademie von Real Salt Lake aus der Major League Soccer (MLS) ausgebildet und wechselte 2018 nach Deutschland zu Hannover 96. Zwei Jahre später schloss er sich Norwich City an, wurde von den Briten aber an Telstar 1963 in die Niederlande, an den FC Porto (Portugal) und zuletzt nach Schottland zu Livingston FC verliehen.

In Hannover empfahl sich der 1,83 Meter-Mann mit 17 Toren und sechs Assists in 24 Einsätzen in der Junioren-Bundesliga für den Profikader der „Roten“, für die er drei Partien in der Bundesliga und nach dem Abstieg eine Klasse tiefer zwei Spiele absolvierte. Für Telstar 1963 in der 2. Liga in Holland war er bei zwölf Einsätzen siebenmal erfolgreich. Zudem stehen acht Partien (ein Treffer, eine Vorlage) im portugiesischen Unterhaus, zwölf Spiele in der schottischen Premiership (1. Liga) und drei Matches in der Premier League 2 für Norwich City in der Statistik.

Eine beeindruckende Statistik weist Soto im Nationaltrikot auf: Im Nachwuchs zählte er von der U17 bis zur U23 beständig zum Aufgebot, in 21 Spielen gelangen ihm zwölf Tore. Im November 2020 feierte der Offensiv-Allrounder sein Debüt im A-Team, schrieb gegen Panama (6:2) gleich doppelt an. Einen Monat später kam er auch gegen El Salvador (6.0) zum Einsatz. Nun will sich Soto mit starken Leistungen bei den Violetten für den WM-Kader der USA empfehlen.

„Die Verantwortlichen der Austria haben sich sehr um mich bemüht und mir aufgezeigt, welche Ziele sich der Verein für die nächsten Jahre gesetzt hat und welche Rolle ich einnehmen soll. Ich hatte direkt ein gutes Gefühl und bin glücklich, dass der Transfer geklappt hat. Ich freue mich auf die Mannschaft und kann es kaum erwarten, mit den anderen Jungs auf dem Platz zu stehen. Für mich ist dieser Wechsel ein wichtiger Schritt in meiner Karriere“, sagt Soto, der die Trikotnummer 11 ausgewählt hat.

Ein Einsatz am Sonntag (17 Uhr) gegen Austria Wien kommt für den Angreifer zu früh, er wird auf der Tribüne der 28 BLACK-Arena fest die Daumen drücken. Für seine Premiere in der ADMIRAL Bundesliga könnte es aber kaum ein besseres Spie geben, schließlich steht in der siebten Runde das Kärntner Derby beim Wolfsberger AC am Programm.