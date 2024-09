Austria-Talent zieht sich Kreuzband- und Meniskusriss zu

Abdoulaye Kanté zog sich vergangenes Wochenende beim Spiel von Kooperationsklub SV Stripfing gegen Schwarz-Weiß Bregenz ohne Fremdeinwirkung einen Riss des vorderen Kreuzbandes sowie des...

Abdoulaye Kanté zog sich vergangenes Wochenende beim Spiel von Kooperationsklub SV Stripfing gegen Schwarz-Weiß Bregenz ohne Fremdeinwirkung einen Riss des vorderen Kreuzbandes sowie des Innenmeniskus zu. Das ergab eine MRT am Sonntag in der Privatklinik Döbling, Gesundheitspartner von Austria Wien. Der 19-Jährige wird am Mittwoch (25. September) von Klub-Arzt Dr. Marcus Hofbauer auch dort operiert.

Wir wünschen Abdoulaye alles Gute sowie eine rasche und vollständige Genesung!

Pressemeldung, FK Austria Wien